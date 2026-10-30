Sinkevięiaus disertacijos skandalas: opozicija didelių pasekmių nesitiki

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (TS-LKD) seniūnas L. Kasčiūnas teigia, kad premjeras turėtų atsižvelgti į ISM universiteto Etikos komisijos išvadas ir ištaisyti disertaciją, tačiau ragina šio klausimo neperkelti į politinį lauką.
„Tikiuosi, kad taisydamas disertaciją jis nesutrukdys savo tiesioginiam darbui. O šiaip aš nemanau, kad mes dar turime į politiką įvesti ir disertacijų karus“, – Eltai sakė politikas.
Anot jo, akademinės veiklos klausimai neturėtų tapti politinių kovų objektu.
„Na, neįveskime disertacijos į politinį lauką. Aš manau, kad kuo mažiau mes čia kariaukime dėl disertacijų, palikime jas ramybėje, nepolitizuokime ir akademinio pasaulio šitoje vietoje“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Tuo metu Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė V. Čmilytė-Nielsen teigė, kad pasitvirtinę įtarimai premjerui garbės nedaro, tačiau didesnių politinių pasekmių dėl šios istorijos nesitiki.
„Na, aišku, blogai, kad tie įtarimai pasitvirtino, ir garbės tai nedaro“, – Eltai sakė politikė.
„Aš manau, kad iš tos informacijos, iš tų tyrimo rezultatų, rimtų politinių pasekmių nekils dėl paprastos priežasties: tai jau trečiasis socialdemokratų premjeras per dvejus metus“, – kalbėjo ji.
Pasak V. Čmilytės-Nielsen, M. Sinkevičiui teks skirti laiko disertacijos pataisymams ir mokslinės reputacijos atkūrimui.
„O kad jam teks skirti laiko tiems būtiniems pataisymams ir savo, na, sakyčiau, mokslinės reputacijos atstatymui, tai akivaizdu“, – pridūrė politikė.
J. Šukevičienė: ne plagiatas, o citavimo trūkumai
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė nemano, kad dėl nustatytų mokslinio darbo pažeidimų M. Sinkevičiui reikėtų prisiimti politinę atsakomybę. Ji teigė nekvestionuojanti nustatytų trūkumų, tačiau atkreipė dėmesį, kad disertacija buvo rašyta savarankiškai.
„Na, aš manau, kad čia turbūt dėl vieno darbo ryžtis kažkokiai atsakomybei nelabai būtų galima. Bet gal svarbu tai, kad visgi tų trūkumų nustatyta, to aš iš tikrųjų nekvestionuoju“, – Eltai sakė politikė.
Pasak J. Šukevičienės, nustatyti trūkumai daugiausia gali būti susiję su citavimu ir šaltinių pateikimu.
„Tai matote, čia tie visi dalykai – ne tai, kad čia plagiatas, bet, kiek aš įsigilinau, čia daugiau susiję su šaltinių citavimu. Galbūt galėjo nutikti ir tokių techninių klaidų“, – sakė ji.
Pataisymams skyrė pusmetį
Kaip paskelbta penktadienį, tyrimą dėl M. Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus.
Komisijos išvadoje nurodoma, kad M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą disertacijos savarankiškumo principą.
Konstatavus akademinės etikos pažeidimus, premjeras įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.
Kaip skelbė ELTA, prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Vėliau ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Liepos pabaigoje nuspręsta skundą nagrinėti. Vėliau tyrimas buvo išplėstas.
Pats premjeras tąsyk teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai.
M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
Premjero disertacijos tema buvo „Alkoholio vartojimas prieštaringų visuomeninių ir asmeninių veiksnių kontekste“.
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