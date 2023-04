Sinkevičius apie Blinkevičiūtės viziją matyti jį premjeru: „Galbūt partijos pirmininkė turi didesnių ambicijų?“

„Dėmesio centre“ socialdemokratų vicepirmininkas, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas ir Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokie partijos pirmininkės žodžiai maloniai nustebino, tačiau, jo akimis, tokiems sprendimams per anksti.

„Man asmeniškai buvo netikėta, savotiškai ir malonu, tačiau pasirodė per ankstyva. Atrodo, kad dėl to pasisakymo esu pastatytas prie starto linijos, nors dar niekas nestartuoja, o rinkimai po pusantrų metų. Galbūt logika yra įvedinėti žmogų, bet aš manau, kad dar per anksti. Ir nesu tikras, kad tai yra pelnytai, manau, kad partijoje yra ir kitų žmonių, kurie galėtų užimti įvairias pareigas“, – sako M. Sinkevičius.

Laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis pastebėjo, kad Vakarų demokratijose yra priimta, kad partijų pirmininkai tampa arba bent jau yra potencialūs kandidatai tapti premjerais.

„Lietuvoje pastaruosius keleta rinkimų buvo „skolintų“ premjerų era. Bet kuriuo atveju jūs atsisakėte kandidatuoti į partijos pirmininkus, Juozas Olekas taip pat, partijos pirmininkė bus išrinkta iš vieno kandidato. Tai tokių ambicijų vesti partiją į rinkimus jūs neturite?“, – svečio klausė E. Jakilaitis.

„Manau, kad tokios ambicijos dabar nebūtų laiku ir vietoj, nes rezultatai yra geri. Pasižiūrėkim partijos pirmininkės reitingus. Skirtingos apklausos rodo, kad ji 2-3 vietą užima. Kokios prielaidos pokyčiams dabar? Tas, kas vairuoja, tą daro gerai. Dabar kažkaip sustoti, išsodinti ir pakeisti gerai vairuojančius žmones, manau, nei laikas, nei vieta. Matyt, mes pasirinkome teisingą ir saugų variantą“, – sakė M. Sinkevičius.

Jonavos meras taip pat pridūrė, kad nemato nieko keisto, kad partijos pirmininkė nemato savęs premjero kėdėje.

„Čia galima užduoti kitus klausimus. Kiti metai yra gausūs politiniais rinkimais. Galbūt partijos pirmininkė turi didesnių ambicijų?“, – sako M. Sinkevičius.

„Aš manau, kad jei ir turim šansą [laimėti prezidento rinkimus], tai manau, kad tikrai jį turime su Vilija Blinkevičiūte. Jei žiūrėtume reitingus, nors reitingai kartais nesutampa su rinkėjų pozicija, tai startinė pozicija iš šios dienos perspektyvos atrodo tikrai neblogai, – pridūrė partijos vicepirmininkas.