Šimonytės pažadas pareigūnams: „bus artimiausiu metu pradėti skiepyti"

„Klausimas dėl pareigūnų yra sprendžiamas ir manau, kad taip pat bus artimiausiu metu pradėti skiepyti, nes nuo šios savaitės pradedame gauti tikrai didelius kiekius vakcinų ir jau dabar turbūt didesnis iššūkis taps ne kas kur yra prioriteto eilėje, bet kaip spėti kaip įmanoma greičiau vakcinų per įmanomai trumpiausią laikotarpį suskiepyti“, – žurnalistams antradienį sakė ji.

Praėjusią savaitę papildžius prioritetinę švietimo darbuotojų grupę, pradėti skiepyti aukštųjų mokyklų dėstytojai, taip pat mokytojai, kurie šiuo metu dirba nuotoliniu būdu. Pareigūnai patenka į paskutinę prioriteto eilę ir yra keliomis pozicijomis žemiau šiame sąraše.

„Yra tiesiog tokia eilė prioritetų: ugdymo įstaigų darbuotojai – tiek mokytojai, tiek ir dėstytojai – buvo įtraukti į aukštesnę prioritetų eilę. Todėl tas skiepijimas ir vyksta“, – sakė premjerė.

Pasak jos, nors dalis jų šiuo metu nedirba, tikimasi, kad jau netrukus tiek dėstytojai, tiek mokytojai galės grįžti prie kontaktinio ugdymo.

„Abiturientų mokytojai irgi labai tikimės, kad labai greitai galės pradėti dirbti kontaktiniu būdu. Iš esmės turbūt dėl abiturientų mokytojų ta prioritetų eilė labiausiai ir buvo pakeista, tam, kad abiturientai galėtų grįžti“, – sakė I. Šimonytė.

Sprendimas įtraukti į prioritetus visus švietimo įstaigų darbuotojus jų neskirstant, priimtas dėl patirties su pradinių klasių mokytojų skiepijimu, kai buvo daug nesusipratimų, kas turi, o kas neturi teisės skiepytis. Todėl, premjerės teigimu, nuspręsta švietimo institucijas skiepyti „didmena, visus iš karto“.

Pasak I. Šimonytės, „per balandžio mėnesį Lietuva gaus tiek vakcinų, kiek gavo per pirmus tris mėnesius nuo paties vakcinų tiekimo pradžios“.

Jos duomenimis, vien šią savaitę šalį pasieks per 100 tūkst. dozių: pirmadienį atvyko apie 45 tūkst. dozių „Pfizer“ siunta, antradienį laukiama per 20 tūkst. „Modernos“ dozių, kurios bus skirtos revakcinacijai, o savaitės pabaigoje Lietuvą turėtų pasiekti per 60 tūkst. dozių „AstraZeneca“.