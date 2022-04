Šimonytės atsakas Kepeniui: prieš pusmetį jūsų globojami protestuotojai siūlėsi mane pakarti

„Pastaruoju metu matome tendenciją, kada žmonės, turintys kitą nuomonę, kai net nesvarbu, kam ji naudinga ar nenaudinga, tampa ostrakizuojami. Jie yra niekinami, iš jų tyčiojamasi, net kviečiama juos šaudyti. Kai kurie visuomenininkai, taip vadinami influenceriai, tampa teisėjais ir net ima nurodinėti, kas kaip turi mąstyti.

Žmonės šantažuojami, nurodinėjama, kas kokiu verslu gali užsiimti, kas dainuoti gali, kas negali. Juk dar Volteras sakė, kad demokratijos esmė yra teisė turėti savo nuomonę ir valstybę tą teisę turi ginti. Be to, teisminę valdžią turi atlikti teismai, o ne taip vadinami nuomonės formuotojai“, – Vyriausybės valandos metu Seime kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys D. Kepenis.

„Juk buvo įkurtas virtualus policijos patrulis, kuris ir turi sekti ir kovoti su taip vadinama dezinformacija. Po to matome iš to kylančias pasekmes. Nuo susišaudymų, patyčių mokykloje iki, kaip po to išaiškėja, bylų už nieką. Ar ne laikas tam virtualiam policininkui dirbti realius darbus, o ne pataikauti valdžios naratyvui?“ – klausė valstiečių frakcijos narys.

Kadangi Vyriausybės valandoje nebuvo vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, D. Kepenis klausimą adresavo premjerei.

„Man labai keista, kad jūs manęs šito klausėte, nes noriu priminti, kad prieš pusę metų čia, prie šitų rūmų, jūsų globojami protestuotojai siūlėsi mane pakarti, lygino mane su įvairiais istoriniais veikėjais, su kuriais niekas čia nenorėtų nieko bendro, nors jų elgesys tų veikėjų retoriką atskirais atvejais primena.

Man atrodo, kad aš visiškai pritariu jūsų teiginiui, kurį jūs čia interpretavote, kad demokratijoje turi sugyventi skirtingos nuomonės, taip, kaip parlamente sugyvena skirtingi įsitikinimai. Ir kad kita nuomonė nėra pagrindas žmogų menkinti ar iš jo tyčiotis. Pati stengiuosi to nedaryti, nors ne visą laiką tokio paties elgesio susilaukiu savo atžvilgiu.

Man atrodo, kad policija turi daryti tai, kas numatyta teisės aktuose. Juose numatyta atsakomybė už neapykantos kurstymą ir už visą eilę nusikaltimų. Bėda ta, kad žmonių, kurie leidžia sau ant ribos slidinėti, o kartais ją ir peržengti, yra ypač daug. Todėl ir virtualus patrulis, ir nevirtualūs patruliai turi pakankamai daug darbo šioje srityje“, – D. Kepeniui atsakė premjerė.

„Politikai, ir jūs tame tarpe, galėtų skatinti savo rinkėjų elgesyje tam tikrus pokyčius ir gebėjimą kultūringai diskutuoti. Bet jūs kažkodėl norite, kad kiti kultūringai diskutuotų su jumis, bet visiškai nematote reikalo šitai taikyti sau ir savo pasekėjams“, – pridūrė ji.