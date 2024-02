Šimonytė su krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrais dalyvaus Miuncheno saugumo konferencijoje

Skelbiama, kad penktadienį Vyriausybės vadovė dalyvaus konferencijos apskritojo stalo diskusijoje bei dvišaliuose susitikimuose.

Miuncheno saugumo konferencijoje taip pat dalyvausiantis užsienio reikalų ministras G. Landsbergis sekmadienį bus vienas iš pagrindinių pranešėjų vyksiančioje sesijoje „Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU?“ apie tai, kaip Rusijos karas Ukrainoje paveikė Europos Sąjungos plėtrą.

Vizito metu G. Landsbergis taip pat susitiks su Vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu, Bulgarijos, Moldovos, Jungtinės Karalystės, Estijos, Latvijos, Šv. Sosto ir kitų šalių kolegomis, Vokietijos politikais.

Miuncheno saugumo konferencija – didžiausia saugumo konferencija, šiemet rengiama jau jubiliejinį, 60-ąjį kartą. Kasmet organizuojamo renginio metu politiniai lyderiai, akademinio pasaulio ir verslo atstovai susirenka aptarti globalius saugumo iššūkius ir būdus juos įveikti.