Šimonytė: socialdemokratai sutarė sukišti galvas į smėlį

Tokia valdančiosios partijos laikysena politikės nestebina, mat, jos vertinimu, G. Palucko atsistatydinimas iš Vyriausybės vadovo posto turėtų ir daugiau pasekmių socdemams.

„Manęs tai visiškai nestebina. Taip, socialdemokratų padėtis yra nedėkinga, nes per visą šitą laiką nuo rinkimų, kada įvyko visos rokiruotės ir žongliruotės galvomis, tai atsitiko tai, kad ponas Paluckas dargi ir patapo partijos pirmininku. Ir kai tai yra pirma figūra partijoje, taip jau lengvai atiduoti pirmos figūros galvą, matyt, kad partijai nesinori, nes iš to yra labai daug pasekmių“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė I. Šimonytė.

„Man atrodo, socialdemokratai draugiškai nutarė sukišti galvas į smėlį ir laukti toliau, kas bus. Manau, kad toje partijoje tikrai netrūksta žmonių, kurie politikoje yra pakankamai ilgai, kad galėtų įsivaizduoti, kas bus. Gerai nebus, nes tiesiog tuo metu, kol tu laikysi galvą smėlyje, ta likusi kūno dalis, kuri bus išorėje, ji vis tiek bus pažeidžiama ir tų pažeidumų bus pakankamai“, – dėstė ji.

I. Šimonytė apgailestavo, jog praėjusios kadencijos metu, kai ji vadovavo Vyriausybei, opozicijoje dirbę socdemai buvo itin principingi ir reiklūs tuomečiam ministrų kabinetui, tačiau dabar laikosi priešingos pozicijos.

„Apmaudu dėl to, nes politinės kultūros kartelę tikrai jau nustūmė žemiau plintuso. Bet, tiesą sakant, šita dauguma nustūmė ją žemiau plintuso nuo pat savo darbo pradžios“, – tikino konservatorė.

Per dvi savaites situacija gali tik pablogėti

Į viešąją erdvę iškylant vis daugiau skandalingų G. Palucko praeities istorijų, šalies vadovas Gitanas Nausėda davė politikui dvi savaites atsakyti į keliamus klausimus arba apsvarstyti likimą Vyriausybės vadovo poste. Vis tik, paaiškėjo, kad šiuo laiku ministras pirmininkas atostogaus.

I. Šimonytės manymu, G. Paluckas praleido progą atvirai atsakyti į iškilusius klausimus, todėl per prezidento suteiktas dvi savaites situacija, politikės vertinimu, gali tik blogėti.

„Akivaizdu, kad čia tokio melo, nutylėjimų, nepasakymų karuselė. Ir ji kaip sniego gniūžtė – rieda nuo kalno ir kaupiasi. Ir Dievas žino, ko per tas dvi savaites, kokių naujų naujienų mes galime sužinoti. Tai aš nelabai suprantu, pirmiausiai, prezidento šitoje situacijoje, nes akivaizdu, kas po dviejų savaičių niekaip ta situacija negali pasitaisyti, ji gali tik pablogėti“, – samprotavo ji, tikindama, jog būtų naivu tikėtis, kad per ateinantį dviejų savaičių laikotarpį visuomenė pamirš antrą mėnesį besitęsiančias dramas.

„Premjeras Paluckas jau turėjo progų atsakyti į klausimus ir Andriui Tapinui, ir Šarūnui Černiauskui, ir man pačiai jo klausiant dėl turto įsigijimo šaltinių, ir visuomenei be jokios abejonės. Bet pasirinko neatsakinėti į klausimus, pasirinko pūsti miglą ir kaltinti kažkokiu sąmokslu tuos žmones, kurie aiškinasi jo reikalus“, – tęsė ekspremjerė.

G. Nausėdos laikysena – nestebina: tikisi kažkokiu būdu atsilošti

I. Šimonytės šioje situacijoje nestebina ir prezidento G. Nausėdos požiūris į vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukiantį ministrą pirmininką. Ekspremjerė kartoja – šalies vadovas nesugeba būti visiems lygiai teisingu.

„Nestebina, nes aš turbūt ne kartą esu sakiusi, kad ponui Nausėdai yra viena neįkandama užduotis iš prezidento priesaikos – ir ta užduotis yra būti visiems lygiai teisingu. Ir kadangi jis ne tik nėra visiems lygiai teisingas, jis net nebando būti visiems lygiai teisingas, dėl to yra be galo apmaudu ir tai kažkuria prasme neleidžia ponui Nausėdai atlikti to vaidmens, kurį atlikdavo ankstesni prezidentai“, – aiškino ji.

Politikė pastebi, jog artimai su socialdemokratais bendradarbiaujantis prezidentas negali užimti vadinamojo arbitro vaidmens ir vertinti situacijos iš neutralaus taško.

„Kadangi ponas Nausėda yra šios koalicijos partneris ir daug yra investavęs į šitą koaliciją (...), tai čia kaip tame lošime, kai loši ir labai daug statai ir matai, kad praloši, tada yra viena taktika – pasitraukti iš lošimo ir daugiau nepralošti. O kita taktika yra dar daugiau statyti ir tikėtis, kad atsiloši. Tai aš manau, kad ponas Nausėda čia tikisi kažkokiu būdu atsilošti“, – svarstė buvusi Vyriausybės vadovė.

„Dabar tas elgesys primena pono Trumpo dvi savaites, dvi savaites, dvi savaites, o paskui dar bus du po penkiasdešimt, kažkas tokio“, – pridūrė I. Šimonytė.

ELTA primena, kad pasirodant vis naujiems žurnalistiniams tyrimams apie Vyriausybės vadovo ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda premjerui Gintautui Paluckui pasiūlė per ateinančias dvi savaites atsakyti į visus su jo verslo sandoriais ir praeities istorijomis susijusius klausimus arba apsvarstyti tolimesnes galimybes vykdyti ministro pirmininko pareigas.

Premjeras tikino, kad yra pasiruošęs per prezidento duotą laikotarpį atsakyti į visus klausimus. Vis tik, netrukus paaiškėjo, kad duotą prezidento laikotarpį ministras pirmininkas atostogaus – G. Paluckas tai patvirtino po socialdemokratų partijos prezidiumo, kuris išreiškė politikui pasitikėjimą.

Savo ruožtu ketvirtadienio vakarą posėdžiavusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdyba konstatavo – G. Paluckui problematiška toliau eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak valdančiosios partijos vadovo, Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio, Vyriausybė yra krizėje, todėl situaciją būtina aptarti koalicinėje taryboje. Seimo pirmininkas neatmetė ir to, kad, tęsiantis ministro pirmininko skandalams, demokratai gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.

Dėl dalyje žurnalistinių tyrimų paviešintos informacijos, ikiteisminius tyrimus atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).