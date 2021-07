Šimonytė: situacijos pasienyje tikrai negalime vadinti gerėjančia

Situacijos pasienyje su Baltarusija tikrai negalima vadinti gerėjančia, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

„Aš tikrai susilaikyčiau nuo tokių vertinimų, nes klausimas, ką su kuo norime palyginti. Jei lyginsime dieną su diena, yra dienų, kai skaičius mažžesnis, tačiau mes turime prisiminti, kad vien per liepos mėnesį žmonių, kurie nelegaliai kirto sieną, yra daugiau nei per visą birželio mėnesį, o per visą birželio mėnesį atitinkamai buvo daugiau nei per visus mėnesius nuo metų pradžios kartu sudėjus“, – pirmadienį interviu Lietuvos radijui sakė I. Šimonytė.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Antanas Montvydas pirmadienį Lietuvos radijui teigė, kad sulaikomų neteisėtų migrantų skaičius ties siena su Baltarusija po truputį mažėja.

„Nuo metų pradžios turime sulaikę per 1660 neteisėtų migrantų, šios dienos rezultatas – jau 16 asmenų. Per savaitgalį, liepos 9–11 dienomis sulaikėme 155 neteisėtų migrantų, kai praėjusį savaitgalį – 426“, – pirmadienį interviu Lietuvos radijui sakė A. Montvydas.

Jis reziumavo, kad „po truputį tas skaičius mažėja“.

Premjerė I. Šimonytė teigia, kad „atskiromis dienomis tie skaičiai svyruoja, yra daugiau, yra mažiau, bet bendros tendencijos negalime vadinti gerėjančia“.

„Paspartėjimas pastarąsias keturias–penkias savaites buvo abai akivaizdus, ir nuo tokių vertinimų derėtų susilaikyti, nes dar nemažai teks padaryti ir įtampos sąmoningas kėlimas, panašu, kad tęsis ir negalima atsipalaiduoti“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Santykiams su Baltarusija prastėjant, per šią šalį į Lietuvą pradėjo vykti rekordinis kiekis nelegalių migrantų.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai sulaikė 1634 migrantus – 20 kartų daugiau nei pernai. Daugelis jų yra iš Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių.

Minskas tvirtina migrantų Baltarusijos teritorijoje nebestabdantis dėl ES sankcijų.