Šimonytė: nuogąstauti dėl „AstraZeneca“ vakcinos nėra pagrindo

„Tai yra konkreti situacija susijusi su konkrečia partija ir informacija, kuri atėjo iš kitos valstybės dalies. Kadangi dabar vyksta to konkrečiai atvejo aiškinimasis Europos vaistų agentūroje, tai žinoma, mes norime sulaukti to aiškinimosi rezultatų ir dėl to tiesiog dėl visų saugumo tos partijos vakcinas likusias atidėjom kol kas į šalį“, – trečiadienį Seime susirinkusiems žurnalistams sakė I. Šimonytė.

Premjerės teigimu, apskritai nuogąstauti dėl „AstraZeneca“ vakcinų saugumo ji nemato jokio pagrindo, kadangi didžioji dalis Jungtinės Karalystės paskiepyta šita vakcina.

„Tikrai daug žmonių ir Lietuvoje yra ja paskiepyta. Žinau, kad būna kartais kažkokių pasamprotavimų, kad va šita vakcina kažkodėl blogesnė nei kitos dvi. Tačiau, manau, apie tai kalbėti pagrindo nėra, kadangi jos visos registruotos kaip saugios, ji tiesiog yra kitokia ir jos kitoks veikimo būdas. Tai daugiau ta klasikinė vakcina, kuri tiesiog kartais tokį ir atsaką iššaukia labiau jauniems žmonėms, kurių organizmas labiau reaguoja į vakciną“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Vyriausybės vadovė sakė, kad žmonės turi likti ramūs, skiepijama saugiomis vakcinomis.

„Tikiuosi, kad greitai atsiras ir papildomų vakcinų, jeigu bus registruota „Johnson“ vakcina, ir turėsim pasirinkimą tik tai didesnį“, – teigė I. Šimonytė.

Prieš kelias dienas Austrija pranešė sustabdžiusi skiepijimą vienos partijos „AstraZeneca“ vakcinomis, kai 49-erių moteris mirė dėl sunkaus krešėjimo sutrikimo, o 35-erių moteriai išsivystė plaučių embolija (ūmi plaučių liga, kurią sukelia išstumtas kraujo krešulys).

REKLAMA

Federalinis sveikatos priežiūros saugos biuras (BASG) teigė, kad kraujo krešėjimo sutrikimų nėra tarp žinomų šalutinių vakcinos efektų. Pradėtas tyrimas, kurio metu bus siekiama išaiškinti bet kokį galimą ryšį.

Atsargumo priemonių besiimanti pranešė ir mūsų Sveikatos apsaugos ministerija. Pranešta, kad Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), sulaukusi informacijos iš Austrijos kompetentingos institucijos, rekomendavo laikinai sustabdyti vakcinos „AstraZeneca“ serijos ABV5300 naudojimą.

Anot tarybos, dėl šios serijos vakcinų ir Lietuvoje buvo gauta keliolika pranešimų, tačiau apie itin sunkias nepageidaujamas reakcijas nepranešta. Įtarimų sukėlusios serijos vakcinos buvo pristatytos į 17 Europos Sąjungos šalių. Iš jų vakcinos vartojimą laikinai sustabdė šešios: Lietuva, Latvija, Liuksemburgas, Estija, Graikija ir Austrija.

Lietuvoje, prasidėjus vakcinacijai nuo koronaviruso, kovo 9 d. duomenimis, pirmąja skiepo doze jau paskiepyta 218 tūkst. 156 žmonės. Antrosios skiepo dozės jau sulaukė 86 tūkst. 819 asmenų.