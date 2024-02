Šįmet beveik 60 proc. statutinių pareigūnų padidėjo darbo užmokestis: atlyginimams numatyta per 500 mln. eurų

„Šių metų biudžete pareigūnams skirta beveik pusė milijardo eurų. Tai yra beveik pusė viso vidaus reikalų sistemos biudžeto. Šį pokytį lėmė nuo Naujųjų įsigaliojęs naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas“, – žurnalistams spaudos konferencijoje ketvirtadienį teigė vidaus reikalų ministrė.

„Skirtas didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dar nėra viskas. Svarbu, kad jis būtų tinkamai paskirstomas ir panaudojamas. Ši atsakomybė gula ant įstaigų vadovų pečių“, – sakė A. Bilotaitė.

Kaip skelbia VRM, atlygio didėjimą pareigūnams lėmė Vidaus tarnybos statuto pakeitimai ir patvirtintos naujos statutinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemos.

ELTA primena, jog Vidaus tarnybos statutas, nepaisant pareigūnų prieštaravimų ir protestų, buvo priimtas pernai gruodį.

Priėmus įstatymo pataisas keitėsi pareiginės algos apskaičiavimas – taikomas naujas bazinis dydis, siekiantis 1785,4 euro. Taip pat pareigūnams įstatymu suteikta galimybė derėtis dėl apmokėjimo sistemos kolektyvinėmis sutartimis. Jeigu tokios sutarties nėra, apmokėjimo sistemas tvirtins centrinių statutinių įstaigų vadovai.

Įstatymo pakeitimais taip pat sumažinti priedai už stažą valstybės tarnyboje – nuo maksimalios 30 proc. iki 20 proc. pareiginės algos. Didesnius priedus už stažą šiuo metu gaunantiems pareigūnams jie nebus mažinami. Stažas taip pat tapo vienu iš esminių kriterijų, nustatant pareiginės algos dydžius.

Be to, įtvirtinti pokyčiai, susiję su pareigūnų perkėlimo tvarka – esant būtinybei pareigūnas gali būti perkeliamas darbui į kitą vietovę 3 mėnesių laikotarpiui. Visgi numatyta, jog bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigas laikotarpis per 3 jo tarnybos metus negalės viršyti pusmečio.

Įstatymo projektu taip pat sumažintas pareigybių grupių skaičius – nuo 15 iki 10, dėl ko, iniciatorių teigimu, bus nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija.