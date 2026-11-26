Anot Policijos departamento, apie 21 val. Šilalės rajone, Šaukliškės kaime ribose, sustabdytas automobilis „VW Sharan“, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
Automobilyje rasta 2,5 tūkst. vnt. pakelių cigarečių „Winston Blue“ ir 8,5 tūkst. vnt. pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, kurios nepaženklintos Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
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