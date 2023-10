Šiemet per gaisrus Lietuvoje žuvo 40 proc. daugiau žmonių nei pernai

2022 metais per devynis mėnesius gaisruose žuvo 47 žmonės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 6382 gaisrai.

Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo užgesinti 6863 gaisrai, šiemet jų kilo 7 proc. mažiau. Tai mažiausias devynių mėnesių gaisrų skaičius per du dešimtmečius.

1495 gaisrai užgesinti gyvenamosios paskirties pastatuose, tai sudaro maždaug ketvirtadienį visų gaisrų, juose žuvo 53 gyventojai.

Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 1652 gaisrai ir žuvo 39 žmonės, gaisrų skaičius čia sumažėjo beveik dešimtadaliu. Tačiau žuvusių šiemet yra gerokai daugiau.

Ypač išaugo daugiabučių gyvenamųjų namų gaisruose žuvusių žmonių skaičius, čia gaisras tragiškai baigėsi 11 gyventojų daugiau.

Šiemet kilo vienas gaisras, per kurį žuvo trys gyventojai (per gaisrą liepos pradžioje daugiabučiame name Šiauliuose žuvo mergina ir du vyrai), keturi gaisrai nusinešė po dvi žmonių gyvybes, o 55 gaisrai pasiglemžė po vieną gyvybę.

Miestuose gaisruose žuvo 31 gyventojas (47 proc.), o miesteliuose bei kaimo vietovėse – 35 (53 proc.).

14 gyventojų žuvo Vilniaus (iš jų septyni – Vilniaus mieste) apskrityje, po dešimt – Šiaulių (iš jų keturi – Šiaulių mieste) ir Kauno apskrityse, aštuoni – Klaipėdos apskrityje, septyni – Utenos apskrityje, šeši – Alytaus apskrityje, po keturis – Telšių ir Marijampolės apskrityse, du – Panevėžio apskrityje ir vienas – Tauragės apskrityje.

Pasak ugniagesių, daugiausia žmonių gaisruose žūsta sekmadieniais, antroje mėnesio pusės.

Gaisruose žuvo 54 vyrai ir dešimt moterų, o dviejų žmonių tapatybės nenustatytos, žuvusių žmonių amžiaus vidurkis – 63 metai.

Dažniausia gaisrų priežastis lieka neatsargus rūkymas, neatsargaus elgesys su ugnimi, kiek rečiau gaisrai kyla dėl elektros įrenginių, instaliacijos gedimų, krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų, dar rečiau – dėl padegimų.

Kaip rodo kelerių metų gaisrų statistika, daugiausia aukų būna atšalus orams, šildymo sezono metu.

Pernai vien nuo spalio mėnesio iki metų pabaigos gaisruose žuvo 25 žmonės.