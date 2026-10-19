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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiemet laikrodžių persukimas jau netrukus: štai kas svarbu

2026-10-19 10:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 10:50
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Šiemet prie žiemos laiko pereisime anksčiau nei pastaruosius kelerius metus – jau spalio 25-ąją, ateinantį savaitgalį, naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Laikrodžius reikės atsukti viena valanda atgal. Gyventojai dažnai girdi, kad laikrodžius persukame mėnesio pabaigoje, tačiau šiemet paskutinis mėnesio sekmadienis – likus beveik savaitei iki mėnesio pabaigos, todėl to reikėtų nepraleisti.

Šiemet prie žiemos laiko pereisime anksčiau nei pastaruosius kelerius metus – jau spalio 25-ąją, ateinantį savaitgalį, naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Laikrodžius reikės atsukti viena valanda atgal. Gyventojai dažnai girdi, kad laikrodžius persukame mėnesio pabaigoje, tačiau šiemet paskutinis mėnesio sekmadienis – likus beveik savaitei iki mėnesio pabaigos, todėl to reikėtų nepraleisti.

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Paskutinį kartą laikrodžius sukome taip anksti, likus beveik savaitei iki mėnesio pabaigos, spalio 25-ąją 2020 metais.

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Praėjusiais 2025 m. ši data buvo spalio 26-oji. 2024 m. buvo spalio 27-oji, o 2023 m. – spalio 29-oji.

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Kada sukame laikrodžius?

2026 m. vasaros laikas baigsis naktį iš šeštadienio į sekmadienį, spalio 25-ąją. 4 val. nakties laikrodžiai bus pasukti atgal į 3 val. Tai reiškia, kad turėsime papildomą miego valandą, tačiau vakarais greičiau sutems.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos Sąjunga

Jau daugelį metų Lietuvoje įprasta laikrodžių rodykles dukart per metus pasukti viena valanda į priekį arba atgal.

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Laikrodžių sukimo tvarką Europos Sąjungoje reglamentuoja 2001 m. priimta Direktyva dėl vasaros laiko nuostatų. Joje nustatyta, kad vasaros laikas prasideda paskutinį kovo sekmadienį, o prie standartinio laiko grįžtama paskutinį spalio sekmadienį.

Europos Komisija 2026 m. kovo 18 d. taip pat paskelbė 2027–2031 metų vasaros laiko laikotarpių tvarkaraštį. Jame išlieka ta pati taisyklė – prie standartinio laiko grįžtama paskutinį spalio sekmadienį.

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ES jau diskutuoja dėl laikrodžių sukiojimo atsisakymo

Laikrodžių sukiojimo panaikinimo klausimas Europos Sąjungoje svarstomas jau ne vienerius metus. 2018 m. Europos Komisija pasiūlė atsisakyti sezoninio laiko keitimo, o 2019 m. Europos Parlamentas šiam pasiūlymui pritarė.

Vis dėlto galutinis sprendimas nebuvo priimtas, todėl dabartinė tvarka tebėra galiojanti.

Kalendorius, laikas (nuotr. 123rf.com)

Susisiekimo ministras Juras Taminskas Liuksemburge buvo susitikęs su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais ir aptarė galimybę atsisakyti sezoninio laiko keitimo Europos Sąjungoje (ES). Anot ministro, nesvarbu, ar laikas vasaros, ar žiemos – problema yra pats jo sukimas.

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„Mes nesame pasyvūs šios situacijos, kuri jau keliasdešimt metų yra tikras galvos skausmas visiems europiečiams, stebėtojai. 

Aktyviai dirbu šiuo klausimu – pasikalbėjau apie galimybes stabdyti laikrodžių rodyklių sukiojimą su kolegomis iš Švedijos ir Prancūzijos. Ir informavau, kad sėsime prie bendro stalo jau kitais metais, nes tai vienas iš Lietuvos prioritetų pirmininkaujant Europos Sąjungai“, – sakė ministras J. Taminskas.

Dėl šio klausimo jis dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų tarp Baltijos ir Šiaurės šalių, dabar ministras tariasi su Pietų Europos valstybėmis.

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