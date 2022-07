Šiauliuose palaidota kraupiai nužudyta 15-metė

Šventos Mišios už žiauriai nužudytą nepilnametę Šiauliuose buvo aukojamos šeštadienio rytą. Tada mergaitė buvo palaidota Ginkūnų kapinėse.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmadienį vakare Šiaulių mieste, Gegužių gatvėje, prie šiukšlių konteinerių rastas į kilimą suvyniotas jaunos moters kūnas su žaizdomis galvoje. Kiek vėliau paaiškėjo – žiauraus nusikaltimo auka tapo 15-os metų šiaulietė Gabrielė.

Netrukus buvo sulaikyti 4 įtariamieji: 2007 metais gimusi nepilnametė ir trys jauni vaikinai: vienas gimęs 1999 metais, antras – 2001 metais, trečias – 2004.

Tapo žiaurios egzekucijos auka

Aiškėjant daugiau įvykio detalių, internete pradėjo plisti įvairiausi vaizdo įrašai bei liudininkų parodymai. 14-metę įtariamąją pažinojusi 19-metė šiaulietė Indrė liudijimais apie tragišką įvykį sutiko pasidalinti su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.

Įspėjame, kad tekste yra sukrečiančių detalių, kurios gali paveikti jautrius skaitytojus, taip pat pateikiama yra tik viena iš versijų, kuri nėra oficialiai pareigūnų nei patvirtinta, nei paneigta.

Šiaulietė Indrė pasakoja, kad geriausiai pažinojo vieną iš įtariamųjų, 14-metę merginą, kuri kadaise buvo jos gera draugė. Pasak liudininkės, tragedijos priežastimi tapo vaikinas, kuriuo merginoms nepavyko pasidalinti:

„Iš vienos anoniminės merginos sužinojome, kad viskas vyko dėl to, kad mirusioji mergina pradėjo „kabinti“ vaikiną, rodyti jam simpatiją. Įtariamoji mergina yra labai greitai įnirštanti, labai konfliktinė. Ji pamatė, kad ji (aut. past. – nužudyta mergina) pradėjo kabintis, išvarė ją iš to vaikino nuosavų namų ir pradėjo ruoštis, repetuoti egzekuciją, kaip ir kas bus, kaip ir ką padarys.

Ji siuntė susirašinėjimus vienai panelei, kuriuose rašė, kad „nužudysime merginą, ruošiamės jau“. Aišku, ta mergina nenori duoti savo kontaktų, aš jos nepažįstu, bet ji viską žino.

Išėjo taip, kad prieš tai merginai ateinant, jie (aut. past. – įtariamieji) nusipirko alkoholio, visokių svaigalų. Matė, kaip per kiemą bėgo į parduotuvę. Vienas iš vaikinų nešė rankose butelį. Įtariamoji merginą paskui pasikvietė į namus. Aišku, jos susitaikė, viskas gerai, sutarė, kad nebesikabinės prie to vaikino.

Na ir tuomet įtariamoji pradėjo savo egzekuciją: pasiėmė plaktuką, pradėjo daužyti visą veidą. Pirmiausiai, kaip žinome, trenkė į galvą, pradėjo ji kraujuoti, nes trenkė į smilkinį, o tada pamatė, kad geruoju nesibaigs. Neaišku, ar jos neišprievartavo, to nežinome. Vėliau iš nežinomų šaltinių sužinojome, kad tą merginą dar ten dvi valandas per egzekuciją kankino, o paskui ją susuko į kilimą ir išmetė per balkoną iš trečio aukšto.“

Pasiteiravus, ar jos žiniomis, visi įtariamieji dalyvavo egzekucijoje, Indrė tikina, kad iniciatoriais buvo du asmenys – 14-metė mergina bei vienas iš vaikinų.

Vienas iš įtariamųjų jau buvo kadaise teistas

Žinia apie šaltakraujiškai nužudytą 15-metę šiaulietę sukrėtė ne vieną. Neramina faktas, kad visi 4 įtariamieji yra jauno amžiaus, tarp jų – ir 14-metė paauglė. Tiesa, vyriausiasis iš įtariamųjų turi šiurpią kriminalinę praeitį. Jis teistas ir už mažametės mergaitės seksualinį prievartavimą, savo aistrą tenkindavo šlykščiais būdais.

Naujienų portalui tv3.lt pavyko išsiaiškinti, kad vyriausiasis iš įtariamųjų E. B. anksčiau buvo teistas ir atlikęs laisvės atėmimo bausmę už mažametės prievartavimą.

Mažamečiu laikomas asmuo, nesulaukęs 14 metų amžiaus. Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, nukentėjusiai mergaitei galėjo būti tik 12 metų.

Už seksualinį santykiavimą su mažamečiu numatyta griežta atsakomybė – laisvės atėmimas nuo 3 iki 13 metų. Ši byla išnagrinėta dar 2019 m. Tuo metu kaltinamajam teismas skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Be to, buvo priteista atlyginti 3 tūkst. eurų neturtinės žalos nukentėjusiajai.

Jaunas vyras E. B. jau atliko bausmę ir dabar vėl pakliuvo į teisėsaugos akiratį. Kaip kalba Šiaulių gyventojai, E. B. draugauja su kita įtariamąja 14-mete, kuri šiuo metu įtariama 15-metės nužudymo byloje.

Viliojo el. cigaretėmis ir tenkino lytinę aistrą

Kaip pavyko išsiaiškinti, seksualinę prievartą prieš mergaitę E. B. naudojo ne vieną kartą ir gana ilgą laikotarpį. Pirmieji aktai įvyko dar 2017 m. vasarą, o tęsėsi iki 2018 m. rudens.

Kiek žinoma, E. B. ragino mažametę jį tenkinti oraliniu būdu, mainais siūlydamas nupirkti elektroninių cigarečių. Akto metu pats vyras liesdavo mažametės intymias vietas. Aplinka, kur vyras santykiaudavo su mažamete, dažnai skyrėsi. Tai galėjo vykti ir viešoje vietoje, pavyzdžiui, lauke, ir bute, ir rūsyje. Pirmasis kartas, manoma, ir įvyko būtent rūsio patalpoje, ant suoliuko.

E. B. nevengė manipuliuoti mergaite – jis teigė girdėjęs, kad ji yra užsiėmusi oraliniu seksu anksčiau, ir prašė jam tai įrodyti. Kai mažametė paklausė, kur galėtų tai padaryti, vyras nusivedė ją į rūsio patalpą. Vėliau šie lytiniai aktai ėmė kartotis ir tęsėsi nenustatytą laiką, ilgiau nei vienerius metus.

Mažametės mama buvo šokiruota, kai sužinojo, kokie prievartos aktai vykdomi prieš jos dukterį. Ji ir pranešė teisėsaugos organams apie E. B. nusikaltimus.

Iš kur pažinojo mažametę? Versijų – ne viena

Nėra iki galo aišku, kokie ryšiai siejo E. B. su mažamete iki kol jis pradėjo su ja tenkinti lytinę aistrą. Yra kelios versijos, kaip jiedu galėjo susipažinti, šie argumentai žinomi ir teisėsaugai.

Vyras anksčiau tvirtino, kad su mažamete pirmą kartą susitiko parke. Esą ją sužavėjo, kaip jis važinėjasi ir atlieka triukus su dviračiu BMX. Kita versija – kad juodu galimai supažindino E. B. draugas.

Galimai po susipažinimo jaunuolis pradėjo ją kamantinėti apie oralinį seksą, o kitą dieną nusivedė į rūsį, davė parūkyti ir liepė jį tenkinti.

Kai bylą narpliojo teismas, E. B. visiškai pripažino savo kaltę ir tvirtino, kad dėl savo veiksmų atgailauja. Tačiau jaunas vyras istoriją pasakojo kiek kitaip – neva tai ne jis užsiminė apie oralinį seksą, o tarsi pati mažametė ėmėsi veiksmų ir numovė jam kelnes.

Įtariamieji patyrė socialinių sunkumų?

Manoma, kad tiek nužudytoji, tiek jauni įtariamieji turėjo socialinių problemų. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė I. Skuodienė pasakojo, kad su nusikaltimu galimai susiję jaunuoliai greičiausiai buvo patyrę sunkumų šeimoje.

„Daryčiau prielaidą, kad šios mergaitės ir visi kiti, kurie gali būti įtariamieji, dalyvavę šitame veiksme, patyrė savo raidos etape tam tikrų iššūkių ir sunkumų. Labai svarbi ir psichikos sveikata.

Mes nežinome, kaip jie jautėsi, ar nebuvo ligų nustatytų, galbūt depresija. Ir išoriniai [veiksniai – tv3.lt]: jų šeima, jų santykiai su tėvai, jų tėvų santykių sudarymas, palaikymas, ar jie patyrė smurtą, ar ne.

Šita situacija, kaip matome, tiek vienos mergaitės, tiek įtariamųjų turbūt buvo galimai sudėtinga, kad vaikai ryžosi tokiam veiksmui, ar apimti afekto būsenos, ar psichinės būsenos, ar gyvenimo tam tikrų lėmimų“, – teigė ji.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prisideda prie policijos vykdomo ikiteisminio tyrimo, dalyvauja įtariamosios 14-metės apklausose ir teikia reikiamą pagalbą.

Portalo žiniomis, įtariamoji nepilnametė gyveno tik su mama, bet mama dėjo dideles pastangas sutarti su paaugle, tik sunkiai su ja susitvarkė.

„Šiuo metu policijos pareigūnai atlieka tyrimą, mes jiems talkiname. Apklausiamos paauglės šeimai buvo teikiama pagalba. Visą pagalbą, kurios reikia paauglei bei jos šeimai teikiame ir teiksime ir toliau“, – antradienį teigė tarnybos specialistė Silva Šimkevičienė.