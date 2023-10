Šiauliuose atidaromos beveik du dešimtmečius planuotos naujos kapinės

Pasak Šiaulių savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos Eglės Bružienės, spalio 31 dieną oficialiai atidaromos kapinės bus pagrindinė miestiečių laidojimo vieta.

„Bet nebus uždaromos nei Ginkūnų kapinės, kur laidojami žmonės į šeimos kapavietes, nei K. Donelaičio kapinės, nes ten dar yra vietų ir naujų kapaviečių formavimui“, – BNS teigė E. Bružienė.

Jos teigimu, 4,35 mln. eurų kainavusiose Daušiškių kapinėse suplanuota apie 6,2 tūkst. kapaviečių, iš jų beveik 5,5 tūkst. skirta šeimoms.

Viešojo transporto iki kapinių teks palaukti

Anot E. Bružienės, nuo 1970 metų veikiančiose iki šiol pagrindinėse buvusiose Ginkūnų kapinėse naujos kapavietės nebeformuojamos, tuo metu 1958 metais įkurtose K. Donelaičio kapinėse dar yra likę apie 250–300 vietų – kiek daugiau nei jų skiriama per metus (230), be to, jose planuojama įrengti kolumbariumą.

Savivaldybės atstovės teigimu, vieta kolumbariumui yra numatyta ir Daušiškių kapinėse, tačiau artimiausiu metu čia jo įrengti neplanuojama.

Naujose kapinėse įrengta automobilių aikštelė, privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, apšvietimas, tualetai, laistymo vietos, atvestas vandentiekis ir kanalizacija. Tačiau į jas kol kas nekursuoja miesto autobusai. E. Bružienė tikino, kad miesto transportas link kapinių numatytas, tačiau tai bus dar ne šiemet.

„Mes tą klausimą nagrinėjame. Galvojame, jog pirmuosius autobusus paleisime, kai atsiras šiek tiek palaidojimo vietų, nes dabar važiuoti į tuščias kapines tikrai nėra poreikio“, – teigė savivaldybės atstovė.

Pradėjo planuoti beveik prieš du dešimtmečius

Mažėjant vietų kitose miesto kapinėse, teritorijos naujai laidojimo vietai miesto valdžia pradėjo ieškoti dar 2005 metais. Vieta naujoms kapinėms pasirinkta greta miesto – Šiaulių rajone esančiuose Daušiškiuose.

2010 metais savivaldybė už beveik 9 mln. litų (apie 2,6 mln. eurų – BNS) kapinėms nupirko apie 60 hektarų žemės. Tačiau įstatymui uždraudus formuoti didesnius kaip 40 hektarų masyvus, teismas panaikino teritorijos detaliuosius planus, todėl kapinių įrengimo procesas įstrigo.

Be to, paaiškėjo, jog tarp privačių asmenų, iš kurių įsigyta žemė, buvo ir tuomečio miesto mero Genadijaus Mikšio artimieji.

2015 metais buvo parengtas naujas Daušiškių kapinių projektas, o 2018 metų liepą tarp savivaldybės ir įmonės „Šiaulių plentas“ buvo pasirašyta 4,2 mln. eurų vertės rangos sutartis. Darbus rangovė turėjo atlikti per 26 mėnesius.