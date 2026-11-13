Šiaulių rajone iš vyro automobilio paimta 9 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 12.10 val. Šiaulių rajone esančiame Ginkūnų kaime sustabdytas automobilis „Ford Galaxy“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.).
Jo automobilyje rasta ir paimta 9 tūkst. cigarečių pakelių „Marlboro Gold“, nepaženklintų Lietuvos banderolėmis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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