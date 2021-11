Šiauliečiai įsiveržė į senolės namus ir ją apvogė: teismas jaunuolius siunčia į kalėjimą

Už plėšimą ir kitus nusikaltimus anksčiau 11 kartų teistas D. S. kalės šešerius metus, pranešė teismas.

Už plėšimą ir neteisėtą šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymą ir kitus ankstesnius nusikaltimus A. K. nuteistas kalėti penkerius metus. Anksčiau vyras buvo teistas 15 kartų.

Nuteistieji nukentėjusiajai taip pat turės atlyginti 1,5 tūkst. eurų turtinę žalą.

„Kaltinamieji nusikaltimą padarė prieš senyvo amžiaus moterį, atėmė jai galimybę priešintis. Minėtas įvykis sukėlė nukentėjusiajai didelį išgąstį, jo neigiamas pasekmes ji jaučia iki šiol“, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė.

Teisėja pažymėjo, kad abu kaltinamieji, duodami parodymus, nebuvo nuoširdūs, siekė suklaidinti teismą.

Nusikaltimas buvo įvykdytas 2019 metų spalio pabaigoje.

Kaltinamasis D. S. per teismo posėdį sakė, kad jam paskambino kalėjime sėdėjęs draugas, kuris pasiūlė užsidirbti pinigų. Tuomet paprašė A. K., kad jį pavežtų iki giminaičių. Esą apie nusikaltimą A. K. nieko neminėjęs. Anot kaltinamojo A. K., išnuomotu automobiliu jis vežė ne tik D. S., bet ir kitą asmenį. Esą juos paleido prie miškelio ir laukė.

Nukentėjusioji per teisiamąjį posėdį nurodė, kad 2019 m. spalį jai grįžus į namus laidiniu telefonu paskambino vyras, kuris prisistatė policininku.

Vyras teigė, kad jos dukra nukrito nuo laiptų ir sužalojo mažą mergaitę, jos šeima reikalauja 4 tūkst. eurų.

Nukentėjusioji labai išsigando ir pažadėjo 2 tūkst. eurų, nors pinigų neturėjo, ir pasakė savo adresą. Moteris apie pokalbį pranešė žentui, vėliau jai paskambino dukra ir nuramino.

Nukentėjusioji norėjo eiti pas kaimyną, nes pagalvojo, kad skambinusieji ateis pas ją, tačiau nespėjo. Atidarius duris, du vaikinai čiupo moterį, nustūmė į lovą, užčiaupė burną. Jie vertė namus ir ieškojo pinigų. Vienas jų, paėmęs popierių jį uždegė, grasindamas, kad moteris sudegs su visais pinigais. Nukentėjusioji sakė, kad turbūt buvo nualpusi. Kai atsibudo, kambaryje buvo tylu, vyrų nebebuvo.

Bylos duomenimis, A. K. parvertė moterį ant lovos, surišo jai virve rankas, užrišo šaliku burną. D. S. padegė žurnalą, grasino nukentėjusiajai padegti namą. Kaltinamieji reikalavo duoti jiems 2 tūkst. eurų. Jie pagrobė iš nukentėjusiosios 1,5 tūkst. eurų vertės turtą: 230 eurų, 780 eurų vertės perlų ir aukso vėrinį su apyranke, 490 eurų vertės perlų vėrinį su apyranke.

Be to, kaltinamasis A. K. neteisėtai įgijo ir laikė šaunamąjį ginklą bei šaudmenis – neturėdamas leidimo, įgijo iš nenustatyto asmens C kategorijos šaunamiesiems ginklams priskiriamą dujinį-garsinį pistoletą ir du šovinius, kuriuos per kratą rado ir paėmė policijos pareigūnai.