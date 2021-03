Siaučiant virusui vilniečiams tenka grūstis troleibusuose: situaciją bando spręsti kontrolieriai

Apie tai prakalbo ir vilnietis Marius, kuris užfiksavo žmonių grūstis troleibuse. Jis neslepia apmaudo – viešojo transporto reisų skaičius vos per kelis mėnesius drastiškai sumažėjo, o keleivių – ne. Tad siautėjant koronavirusui Vilniaus viešasis transportas tapo perpildytas.

„Puikus, deja, liūdnokas pavyzdys, kuomet žodžiai, o tiksliau, viešieji ryšiai, skiriasi nuo darbų. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, kuriai patikėta užduotis koordinuoti Vilniaus viešojo transporto darbą, nuolat trimituoja, kad jie reaguoja į keleivių srautus ir dėl to atitinkamai keičia viešojo transporto tvarkaraščius.

Realybę atspindi nuotrauka, daryta šiandien, kuomet dalis žmonių į troleibusą tiesiog netilpo“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo Marius ir prideda nuotrauką, kurioje matomas sausakimšas troleibusas.

Ne vienkartinis atvejis

Vilnietis tikina, kad kituose troleibusuose situacija ne ką geresnė. Su portalu tv3.lt vyras pasidalijo nuotrauka, kaip jam teko keliauti viešuoju transportu. Marius tikina, kad sumažėjęs maršrutų skaičius jį piktina.

„Buvau su kauke, tad baisu nebuvo. „Susisiekimo paslaugos“ teigia, kad jie mato srautus pagal keleivių stebėjimo įrangą, tačiau abiejuose troleibusuose keleivių skaičiavimo įrangos nėra“, – situaciją komentuoja Marius.

Jis prideda, kad net yra apskaičiavęs, kiek gi sumažėjo viešojo transporto reisų Vilniuje.

„Pamąstymui skaičiai, kurie nemeluoja. Tai, kas buvo 2020 m. rugsėjo mėnesį, ir tai, kas yra dabar, 2021 m. kovo mėnesį:

Troleibusų (darbo dienomis) buvo 190, dabar – 116. Sumažėjimas 39 proc.. Autobusų (darbo dienomis) buvo 426, dabar – 338. Sumažėjimas 21 proc.

Kažkodėl neabejoju, kad po kurio laiko Vilniaus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešieji ryšiai trimituos, kad karantino metu keleivių skaičius troleibusuose sumažėjo labiau nei autobusuose“, – dėsto Marius.

REKLAMA

Nesilaikant atstumo – kaukės privalomos

Primename, kad vasario 25 dienos, įsigaliojo su kaukėmis ir gyventojų judėjimu susiję karantino pakeitimai. Nuo šios dienos gyventojams atvirose erdvėse neprivalomos apsauginės kaukės, jei aplink nėra žmonių. Tačiau uždarose erdvėse kaukės ir saugus atstumas privalomas.

Taip pat gyventojai gali laisvai judėti tarp visų žiedinių savivaldybių. Karantinas šiuo metu pratęstas iki kovo 31 dienos 24 val.

Kaukių galima nedėvėti atvirose vietose, kai išlaikomas bent dviejų metrų atstumas tarp asmenų, išskyrus šeimos narius. Kaukių dėvėjimo uždarose vietose reikalavimai nesikeičia.

Vyriausybė trečiadienio posėdyje nusprendė atlaisvinti karantiną, leisdama bendrauti po dvi šeimas ar du namų ūkius atvirose erdvėse. Atvirose erdvėse gali būriuotis ne daugiau nei penki asmenys, išskyrus šeimos ar namų ūkio narius.

Taip pat Vyriausybė leido didinti paslaugų bei užsiėmimų prieinamumą atvirose erdvėse ribotam asmenų skaičiui. Tai yra, leidžiamos sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugos atvirose erdvėse, kai jos vienu metu teikiamos ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų arba dviejų namų ūkių narius.

Trečiadienį priimti pakeitimai įsigalioja nuo kovo 6 dienos.

„Susisiekimo paslaugos“: stotelėse budi kontrolieriai ir siūlo palaukti kito transporto

Vilniaus savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovė spaudai Miglė Bielinytė portalui tv3.lt teigė, kad keleivių srautus stebi nuolat.

„Keleivių srautus viešajame transporte stebime nuolat ir pagal tai organizuojame autobusų ir troleibusų judėjimą, pritaikome tvarkaraščius, transporto priemonių talpą. Tai darome viso karantino metu, nuo pat pirmosios pandemijos bangos.

Šiuo metu mobilumas mieste palaipsniui didėja, tačiau ryškaus šuolio būtent viešajame transporte dar nefiksuojame. Jei palygintume su paskutine vasario savaite, keleivių pirmosiomis kovo dienomis padaugėjo 1,9 proc.

REKLAMA

Be to, srautus lyginame ir su laikotarpiu prieš karantiną, kad dar detaliau stebėtume, kaip jie kinta. Naujausi kovo mėn. duomenys rodo, kad šiuo metu atliekama apie 58 proc. mažiau kelionių per dieną nei prieš pandemiją“,– komentuoja M. Bielinytė.

Atstovė spaudai prideda, kad didesnį srautą patiriančiose stotelėse budi kontrolieriai, pasiūlantys palaukti kito autobuso ar troleibuso, jei atvažiavęs – perpildytas.

„Jei fiksuojame maršrutus ir stoteles, kuriose keleivių daugiau ir dėl to sudėtingiau laikytis atstumo, operatyviai pritaikome tvarkaraščius. Pandemijos metu jie keičiami ir pritaikomi gerokai dažniau nei įprastai – analizuojame tiek savo stebimus srautų duomenis, tiek keleivių atsiliepimus. Naujausi tvarkaraščiai paskelbti kovo 1 d.

Be to, intentyviausiose stotelėse srautus reguliuoja viešojo transporto keleivių kontrolieriai. Jie stebi autobusų ir troleibusų užpildymą, prireikus paprašo keleivių palaukti kitos transporto priemonės, taip pat primena apie kaukių dėvėjimą.

Prašome ir pačių keleivių sąmoningumo. Jei transporto priemonė, pavyzdžiui, piko metu pilnesnė, palaukite kito autobuso ar troleibuso“,– kalba atstovė spaudai pridėdama, kad transporto priemonės vis dar yra dezinfekuojamos bei valomos.