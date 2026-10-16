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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubas kulinarijos ceche: štai kaip mėsmalė sudarkė ranką, kai kolegė bandė paspausti mygtuką

2026-10-16 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 15:00
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Kauno apskrityje esančiame kulinarijos ceche valant užsikimšusią mėsmalę kolegė netyčia paspaudė įjungimo mygtuką, o tai lėmė šiurpią kitos darbuotojos traumą.

Greitoji (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Kauno apskrityje esančiame kulinarijos ceche valant užsikimšusią mėsmalę kolegė netyčia paspaudė įjungimo mygtuką, o tai lėmė šiurpią kitos darbuotojos traumą.

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Mechanizmas įtraukė darbuotojos kairę ranką, todėl moteris neteko visų 5 pirštų ir daugiau kaip 30 proc. darbingumo. Teismas mėsmalę įjungusiai darbuotojai skyrė 9 mėnesių laisvės apribojimą ir priteisė žalą.

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Nelaimė įvyko 2024 m. spalio 29 d. kulinarijos ceche. Rasa (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) dirbo plataus profilio darbuotoja ir buvo pasirašiusi, kad susipažino su darbo saugos instrukcija.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Ranką įkišo į sustabdytą įrenginį

Mėsmalei užsikimšus, Laura ją sustabdė raudonu mygtuku ir kaire ranka bandė ištraukti viduje likusią mėsą. Tuo metu Rasa paspaudė įjungimo mygtuką. Mėsmalės sraigtas įtraukė kolegės ranką.

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Medikai nustatė plaštakos nupjovimą per delno vidurį, sausgyslių išplėšimą, kraujagyslių, nervų ir raumenų sudraskymą, daugybinius lūžius bei visų 5 pirštų amputaciją skirtinguose lygiuose. Sužalojimas pripažintas sunkiu sveikatos sutrikdymu.

Rasa kaltę pripažino iš dalies. Ji teigė liepusi kolegei pasitraukti, tačiau nežinojo, ar ši išgirdo. „Prieš tai mačiau jos rankoje grūstuvą“, – aiškino kaltinamoji. Ji sakė nepastebėjusi, kaip ranka atsidūrė mėsmalėje.

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Nukentėjusioji tikino jokio perspėjimo negirdėjusi. Ceche grojo muzika, veikė kiti įrenginiai. Jos teigimu, prie mėsmalės tą dieną dirbo ji, o kolegė turėjo tik padėti pjaustyti mėsą.

Po nelaimės pirmąją pagalbą suteikė kita įmonės darbuotoja, o nukentėjusioji buvo išvežta gydyti į Kauno klinikas.

Pirminėje policijos informacijoje nurodyta, kad moteris neteko 4 pirštų, tačiau vėlesnė ekspertizė įvertino visą plaštakos sužalojimą ir visų 5 pirštų traumines amputacijas.

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Mėsmalė buvo be apsaugos

Byloje išryškėjo ir netinkama įrenginio būklė. Ant mėsmalės nebuvo apsauginio elemento, kuris, liudytojų teigimu, buvo nulūžęs gerokai anksčiau.

Pamainos vadovė pripažino žinojusi, kad dirbti su tokiu įrenginiu nesaugu, ir iš dalies jautė kaltę leidusi darbą tęsti.

Darbo saugos specialistas kaip pagrindinę nelaimės priežastį nurodė tai, kad prieš valant mėsmalė nebuvo atjungta nuo elektros tinklo.

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Vaizdo įrašas neturėjo garso, todėl nebuvo įmanoma patikrinti, ar prieš įjungimą nuskambėjo žodinis perspėjimas.

Liudytojai skirtingai pasakojo ir apie instruktažus. Darbo saugos specialistė teigė kas kelis mėnesius su darbuotojais aptarianti saugą, o parašus surinkdavo kiti atsakingi asmenys.

Kaltinamoji tvirtino, kad žurnale pasirašydavo, bet mokymai realiai nevykdavo. Teismas vis dėlto nustatė, kad ji buvo supažindinta su rašytine instrukcija.

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Teismas konstatavo, kad Rasa pažeidė instrukcijos reikalavimą įrenginį įjungti tik įsitikinus, jog tai niekam nesukels pavojaus. Ji galėjo ir turėjo numatyti, kad įjungus mėsmalę šalia dirbanti kolegė gali būti sunkiai sužalota.

Apsaugos nebuvimas ir darbų organizavimo trūkumai, teismo vertinimu, nepanaikino pačios mygtuką paspaudusios darbuotojos atsakomybės.

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Lemiamu veiksmu tapo įrenginio įjungimas tuo metu, kai kolegės ranka buvo jo viduje. Nusikaltimas pripažintas padarytu dėl neatsargumo.

Priteisė 7 tūkst. eurų

Už neatsargų sunkų sveikatos sutrikdymą Rasai skirta 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Visą bausmės laiką nuo 23 iki 6 val. ji privalės būti namuose, jei tai nesusiję su darbu.

Per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nuteistoji turės atlyginti pusę nukentėjusiajai priteistos 7 tūkst. eurų sumos, tai yra 3 500 eurų. Teismas taip pat priteisė 2 526 eurus Valstybinei ligonių kasai.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą, pateikiant apeliacinį skundą.

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