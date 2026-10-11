Siaubas kaimo sodyboje – vienas smūgis vaikystės draugui baigėsi mirtimi: štai kas įvyko

Pirmiausia, kibirkštys kilo tarp sodyboje buvusios merginos ir jos pažįstamo. Jie apsižodžiavo, o dėl kažko įžeista mergina įspyrė jam į sėdmenis, vėliau dar sudavė į veidą. Šis neliko skolingas ir būnant lauke pastūmė ją. Ši nukrito ant žemės ir dėl to susikrimtusi sugrįžo į sodybą.
Tada savo žodį tarė ir jau minėtas Š. Šarauskis, kuris nusprendė atkeršyti R. L. (anksčiau minėtam pažįstamui – aut. past.) už tai, kad šis pastūmė jo sugyventinę. Vyras vieną kartą vožtelėjo jam į veidą, kad šis taip ir nebepakilo nuo žemės. Vėliau ekspertai nustatė, kad po smūgio buvo pažeista arterija, dėl ko kraujas išsiliejo į smegenis ir R. L. mirė.
Teisė abu
Į Panevėžio apygardos teismo teisiamųjų suolą sėdo tiek Š. Šarauskis, tiek jau minėta mergina (G. G. – aut. past.). Pirmasis buvo kaltinamas nužudymu, o jo mergina – nesunkiu sveikatos sutrikdymu.
Kaltinamoji mergina kaltę pripažino ir parodė, kad 2018-ųjų rugpjūčio 5-ąją į sodybą važiavo automobilyje kartu su savo draugu Š. Šarauskiu bei dar dviem asmenimis. Jie nuvažiavo į sodybą pirmi, sulaukė visų, pradėjo dengti stalą.
Atėjo vakaras, visi vartojo alkoholį. Ji išgėrė daugiau, nes prieš tai dar gėrė 5 laipsnių stiprumo alų. Prie stalo jie gėrė degtinę, kurią ji maišė su alumi. Su mirusiuoju buvo geri draugai ir gerai sutarė.
Nepamena, kodėl tą vakarą susipyko. Viskas prasidėjo dar namelyje, virtuvėje, kai ji ėmė alų. Jau virtuvėje jie dėl kažko sukonfliktavo. Būdama išgėrusi ji būna labai kaprizinga, irzli, greitai įsižeidžia dėl visko, yra agresyvi.
Išeinant iš virtuvės, jis tikrai turėjo ją įžeisti, kad ji taip pultų agresyviai. Jie dėl kažko susipyko ir jis ją viduje name nustūmė. Buvo necenzūrinių žodžių. Ji pakilusi spyrė jam, einančiam į lauką link pavėsinės, į sėdmenis daugiausia du kartus. Nuėjus į pavėsinę vėl pradėjo konfliktuoti.
Pavėsinėje toliau konfliktavo, jis įžeidė ją, ji atsilygino tuo pačiu. Mergina pripažino, kad gal kiek per daug įkyriai prie jo kabinėjosi. Ji buvo susierzinusi dėl to pastūmimo. Tada pažįstamas vyras vėl kažką jai pasakė, ji priėjo ir trenkė jam į veido sritį ir prakirto lūpą.
Po to R. L. ją nustūmė, ji griuvo ant žemės ir galvą trenkė į žemę, jai buvo nubrozdinta nugara. Ją pakėlė draugas Š. Šarauskis. Pakilusi ji nubėgo į namelį, buvo susierzinusi, norėjo skambinti broliui, kad ją iš ten pasiimtų. Jai būnant viduje, Š. Šarauskis ir sudavė lemtingą smūgį.
Teisme mergina pasakojo, kad tiek jos, tiek Š. Šarauskio santykiai su mirusiuoju buvo geri. Mergina pridūrė, kad jos sugyventinis nėra agresyvus žmogus ir dėl nieko žmonių nemuša. Juolab, kad konkrečiai tarp šių vyrų tiesioginio konflikto tą vakarą nebuvo.
Vaikystės draugas
Š. Šarauskis savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad užmušti vyro nenorėjo bei labai gailisi dėl to, kas nutiko. Anot jo, mirusysis buvo geras draugas, pažįstamas, gyveno viename kaime, visada buvo draugiški, vienas kitam padėdavo.
Tąkart jie nuvažiavo prie ežero. Š. Šarauskis atvažiavo su ta mergina Tuo metu ji buvo jo draugė, sugyventinė. Vėliau pasiėmęs meškeres, Š. Šarauskis valtimi išplaukė žvejoti. Grįžo pažvejojęs, nuėjo užkurti šašlykinę.
Vakare visi atėjo prie stalo pavėsinėje. Konfliktas ten jau buvo įvykęs. Jis nematė kas pradžioje buvo tarp R. L. ir G. G. Kai jis nustūmė merginą, Š. Šarauskis susijaudinęs, gindamas savo panelę, trenkė jam vieną smūgį kumščiu į veido sritį. Po smūgio Š. Šarauskis nusekė paskui savo merginą į sodybą.
Vėliau jis išgirdo riksmus, kad tam vyrui yra blogai. Jie atbėgo ir pamatė, kaip kiti draugai bando nelaimėlį gaivinti. Visi galvojo, kad jis užspringo. Paskui atvažiavo greitoji. Medikai taip pat bandė jį atgaivinti, tačiau buvo per vėlu kažką pakeisti.
Teismų sprendimai
Panevėžio apygardos teismas Š. Šarauskį pripažino kaltu dėl nužudymo ir nuteisė jį 10 metų kalėjimo. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.
Tuo tarpu tuometinę jo merginą G. G. nuspręsta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant ją pagal laidavimą be užstato ir bylą jos atžvilgiu nutraukti.
Trims šioje byloje nukentėjusiaisiais pripažintiems asmenims iš Š. Šarauskio priteista bendra 83,5 tūkst. eurų suma neturtinei žalai atlyginti.
Š. Šarauskis pasinaudojo teise pateikti apeliacinį skundą. Juo žudikas prašė sušvelninti ne tik paskirtą bausmę, bet ir sumažinti priteistą neturtinę žalą.
Šią savaitę bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas priėmė Š. Šarauskiui palankų sprendimą. Nors bausmės dydis liko nepakeistas, tačiau neturtinė žala sumažinta ženkliai – iki 35,9 tūkst. eurų.
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