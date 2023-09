Šį skelbimą prie savo namų pamatę gyventojai pakraupo: „Nesuvokiu, kaip galima“

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė Justiniškių rajono gyventojas Vaidotas (tikroji pavardė red. žinoma). Vyras sako, kad didžiulį nerimą kelia galimas medžių kirtimas, anot jo, gyventojai nori išsaugoti parkus, medžius. Nerimą gyventojams kelia ir šalia einantis Vilniaus vakarinis aplinkkelis. Vaidotas sako, kad yra jaučiama didelė oro tarša.

„Kėsinasi į mūsų privačią erdvę. Yra nedidelis parkelis, 15 medelių auga ir įmonei reikia būtent šito mūsų žalio sklypelio. Iškirs parką ir statys daugiabutį.

Mano ir mūsų gyventojų bendras noras būtų išsaugoti kiekvieną medį, nes medis yra aukso vertės. Dabar mūsų Justiniškių rajonas, Taikos gatvė, padarytas kaip pravažiuojamas rajonas, nes kelias yra ir į aplinkkelį ir visi veža vaikus į darželius, mokyklas, tai ten ryte akis griaužia nuo išmetamų dujų.

Piko metu, nuo 19.30 val. iki 20.30 val., aš galiu garantuoti, kad tarša viršija visas leistinas ribas“, – skundžiasi Vaidotas.

Gyventojas: „Medžiai bus įtaksuoti“

Pats miškininku dirbantis Vaidotas sako, kad prie namo kol kas yra visa medžių virtinė – jų apie 15. Tačiau vyrą neramina tai, kad medžiai bus iškirsti, o kaip kompensacija, nauji medžiai bus pasodinti kitoje Vilniaus vietoje.

„Ten, maždaug apie 15 medžių. Aš dabar pas miškininkus užsakiau, kad įtaksuotų [suskaičiuotų] medyną, kad pasakytų, kiek ten iš tikrųjų yra tų medžių ir kiek kubatūros.

Kadangi dabar savivaldybė pasitvirtino kažkokius naujus standartus, aš pats miškininkas, bet nesuvokiu, kaip galima medžius skaičiuoti centimetrais. Nesuvokiu, kokie čia paskaičiavimai.

Jie dabar žada iškirsti tą medyną ir kompensuos pasodindami medžius kažkur kitur, kaip kompensaciją, pavyzdžiui Buivydiškėse“, – svarsto Vaidotas.

Kieme stovintiems medžiams daugiau nei 45 metai

Justiniškių rajone virš 30 metų gyvenantis Vaidotas sako, kad matė besikeičiantį rajoną, o pasodinti medžiai užaugo jo akyse. Vyras įvardijo, kad medžiams šiuo metu turėtų būti apie 45-erius metus, tačiau tikslų amžių pasakyti sunku.

„Tų medžių senumas yra vidutinio amžiaus, kadangi lapuočiams apie 70 metų yra tas kertamas amžius, jeigu imame ūkinį mišką, ketvirtos grupės. Tiems medžiams dabar yra apie 45 metus, kadangi medynas buvo įvestas prieš 38 metus, bet tie medžiai jau buvo pasodinti, kokių 5 metų amžiaus, tokie jau sodinukai, su šaknų sistema suformuota.

Kai statė rajoną, ten nieko apskritai nebuvo, aplink visur grynas molis. Kai į šitą rajoną atsikėliau, buvo tik skalda supilta, mes su šeima buvome antri gyventojai šitame kieme. Aš viską puikiai atsimenu ir galiu drąsiai teigti, prie mano akių viskas vyko“, – teigia Vaidotas.

Problema – automobilių aikštelės

Vaidotas sako, kad Justiniškių bendruomenė dar visai neseniai sužinojo apie naujas daugiabučio statybas. Gyventojai piktinasi dėl parkavimo vietų prie namų. Anot Vaidoto, parvažiavus į namus nėra vietos kur palikti mašinos, mat laisvas vietas sumedžioja kiti gyventojai arba žmonės dirbantys netoliese.

„Šių metų rugpjūčio mėnesį sužinojome, kad prie Taikos g. namo 155, esančioje labai siauroje žaliojoje zonoje ruošiamos namo statybos, statyti planuojamas namas yra 16 būtų ir 14 automobilių stovėjimo vietų.

Planuojamas statyti namas bus nutolęs nuo pastatyto namo 14 metrų. Jau pastatyto namo gyventojai nematys dienos šviesos, nes projektiniuose pasiūlymuose numatyta instaliacija mažiau nei 2 val. Namo Taikos g. 155 pamatai yra labai silpni, nes jis jau 20 metų yra pastoviai užliejamas dėl netinkamai sutvarkytų nuotekų sistemos.

Automobilių stovėjimo aikštelė, esanti prie minėtų namų yra pergrūsta ne tik gyventojų bet ir darbo dienomis, čia statosi automobilius mokytojai, nes šalia mokykla ir tėvai, kurie atveža ir atvažiuoja pasiimti vaikus. Darbo dieną įvažiuojant į minėtą kvartalą susidaro kamštis. Mes gyventojai laukiam kamštyje, kad įvažiuoti į savo kiemą tuo atveju, jei planuojamas statyti namas bus pastatytas ir jo gyventojai automobilius parkuoja mūsų kieme, bus tiesiog absurdiška situacija dėl parkingo, be to planuojamame statyti name pirmas aukštas bus komercinės paskirties“, – vardija jis.

Įmonė: darbai yra projektavimo stadijoje ir viskas parengta pagal reikalavimus

Anot įmonės „Topazo“ direktorės Rasos Radovičienės, projektuojamo pastato išdėstymas yra parengtas vadovaujantis Statybų techninio reglamento reikalavimais.

„Minėtame reglamente nurodyta, kad projektuojamų statinių išdėstymas sklype neturi pažeisti gretimų sklypų ir pastatų patalpų apšviestumo ir natūralaus apšvietimo reikalavimų. Nurodyta, kad kiekviename 1–3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose bendras apšviestumo laikas lygiadieniais (kovo 22 ir rugsėjo 22 d.) – ne trumpesnis kaip 2 valandos“, – teigė R. Radovičienė.

R. Radovičienė sako, kad planuojama sklype iškirsti aštuonis medžius: „Dalis iš jų bus kompensuojama naujais želdiniais sklype, o likusi dalis naujų želdinių bus pasodinta Vilniaus savivaldybės nurodytoje vietoje vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka“, – teigia ji.

Įmonės „Topazo“ direktorė pasakojo, kad iš viso yra projektuojama 16 butų ir 12 stovėjimo vietų automobiliams. Šis sprendimas atitinka visus numatytus reikalavimus.

„Taip pat projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte nurodyta, kad trūkstamas 2 automobilių stovėjimo vietas statytojas pasirengęs kompensuoti pasirašant su Vilniaus miesto savivaldybės administracija atitinkamą sutartį“, – aiškina R. Radovičienė.

Direktorė priduria, kad šiuo metu projektas dar yra projekto stadijoje, o statybų leidimas kol kas nėra išduotas.

„Buvo viešasis svarstymas, gyventojams buvo pateikta informacija, dabar vyksta projektavimas, o tada bus daromas techninis projektas ir tik tada bus gautas statybų leidimas. Dabar yra atliktas tik viešasis svarstymas ir vyksta projektavimo stadija“, – nurodė įmonės vadovė.

Vilniaus miesto savivaldybė – statybos leidimas nėra išduotas

Naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės informavimo specialistas Irmantas Kuzas. Jis antrina įmonės „Topazo“ direktorei, kuri taip pat teigia, kad statybos leidimas dar nėra išduotas.

„Statybos leidimas pastatui adresu Taikos g. 155A nėra išduotas. Rugpjūčio pabaigoje įvyko projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei, po šio pristatymo savivaldybė dar nėra gavusi vystytojo prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams. Taigi pats projektas taip pat dar nėra patvirtintas. Vertinant projektinius pasiūlymus visuomet žiūrima kompleksiškai, vertinama, kaip projektas atitinka teisės aktų reikalavimus, urbanistinius standartus, kiek jis suderinamas su kitais šalia esančiais ar planuojamais objektais ir ar atsižvelgiama į gyventojų lūkesčius bei pastabas.

Girdime visuomenės reakciją ir keliamus klausimus dėl šio projekto sprendinių. Vertinant projektinius pasiūlymus bus siekiama rasti kompromisą tarp visų suinteresuotų šalių. Savivaldybės žiniomis, po susitikimo su visuomene projektuotojai dar žada patikslinti skaičiavimus dėl insoliacijos. Šiuo metu modeliuojamas atstumas nuo esamo daugiabučio yra apie 15 metrų. Savivaldybė taip pat ketina organizuoti susitikimą su vietos bendruomene, kuriame papildomai bus aptariami gyventojų nuogąstavimai“, – sako I. Kuzas.