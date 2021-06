Ši naktis – pati pavojingiausia: klimatologė atsakė į posakį, ar tikrai per Jonines visuomet lyja

Lietuvos hidrometereologijos sinoptikė Teresė Kaunienė perspėja, kad daugelyje šalies vietovių šiąnakt laukia trumpas lietus su perkūnija. Anot jos, jis prasidės kilti pietiniuose šalies rajonuose.

„Jau šiandienos popietę pradės vystytis konvekcija – kamuoliniai debesys kils daugelyje vietovių. Pavojingiausia bus vakarėjant, pradedant pietiniais rajonais kils audros debesys ir audros su perkūnija šiąnakt praslinks per daugelį vietovių. Mažiausia tikimybė – Vakarų Lietuvoje“, – sako T. Kaunienė.

Liūtys šiąnakt vietomis bus smarkios – numatoma, kad per 12 val. iškris virš 15 mm. kritulių.

Kur tiksliai kils škvalai, pasak sinoptikės, sunku suprognozuoti, nes tai yra lokalūs reiškiniai, bet tikimybė visoje Lietuvoje išlieka.

Neabejojama, kad ši naktis per ateinančią savaitę – pavojingiausia.

Lietuvos hidrometereologijos tarnybos duomenimis Joninių dieną vėjas bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per škvalą 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 26–31, vakariniame šalies pakraštyje 23–25 laipsniai šilumos.

Kokių orų tikėtis savaitgalį?

Penktadienį, pasak sinoptikės, daug kur tikėtini trumpi lietūs, perkūnija, tačiau tokie reiškiniai kokie mus aplankys per Jonines – neužklups.

Vėjas kaip ir Joninių dieną numatomas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 24–29 laipsniai šilumos.

Šeštadienį daug kur palis, griaudės perkūnija. Dieną temperatūra laikysis 22-27 laipsniai šilumos, o naktį nukris iki 14-19 laipsnių.

Sekmadienį pietvakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palis, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

„Ir kasdien ta temperatūra mažėja – ar po laipsnį, ar po du, bet tikro atvėsimo nematome. Kadangi tropinis oras pasitrauks, tai tiesiog bus šilta ir lydės tą šilumą trumpi lietūs“, – sako T. Kaunienė.

Ar tikrai per Jonines visuomet lyja?

Straipsnyje, kurį parengė Lietuvos hidrometereologijos tarnybos (LHMT) vyriausioji klimatologė Viktorija Mačiulytė, rašoma, kad būtent Joninių laikotarpiu vidutiniškai Lietuvoje iškrenta 4–5 mm kritulių per dieną, o tai yra iki 2 kartų daugiau kritulių per parą nei prieš ir po Joninių.

Taip pat šios dienos apie puse laipsnio vėsesnės nei diena prieš ir po Joninių.

Pastebima, kad neretai drėgnesnėmis ir vėsesnėmis sąlygomis gali pasižymėti ne tik pačios Joninės, tačiau ir ilgesnis laikotarpis.

„Pagal daugiametes reikšmes, didesnio kritulių kiekio laikotarpis tęsiasi ir po Joninių – beveik iki liepos vidurio. Į lietingesnį laikotarpį patenka ir liepos 10 d., kuri liaudyje vadinama „Septyniais miegančiais broliais“ arba tiesiog „miegančiais broliai“. Sakoma, kad jei šią dieną lyja, tai lis dar septynias dienas ar net septynias savaites“, – straipsnyje rašo V. Mačiulyte.

Jos teigimu, Joninių laikotarpis taip pat pasižymi ir žemesne nei prieš tai ir po oro temperatūra. Vidutinė oro temperatūra birželio 23–24 d. Lietuvoje siekia apie 15,8 laipsnius šilumos, tačiau dienos prieš ir po yra šiltesnės.

LHMT duomenimis vidutiniškai Lietuvoje per Jonines dažniau lyja nei nelyja, tačiau pasakymas, anot klimatologės, „visada per Jonines lyja” nėra teisingas, nes kritulių pasikartojimas siekia, atitinkamai, 58 % (17 iš 30 metų) ir 64 % (19 iš 30 metų).

Prisimenant paskutinius tris metus, tai 2020 m. birželio 23 d. gausių kritulių sulaukė tik vakarinė Lietuvos dalis ir pajūris (Klaipėdoje iškrito 61 mm), o birželio 24 d. buvo be lietaus. 2019 m. Joninės buvo visai sausos, o 2018 m. Joninės buvo artimiausios daugiametėms reikšmės – palijo visur po truputį.

Lietuvą aplankė tropinės naktys

Lietuvos hidrometereologijos tarnyba (LHMT) praneša apie tropines naktinis, kurios mūsų šalyje yra gan retos.

Remiantis pateikta informacija, tropinės naktys vidutiniškai per metus Lietuvoje būna 0,7 arba apytiksliai vos viena tokia naktis. Daugiausiai tropinių naktų būna Lietuvos pajūryje (Klaipėdoje vidutiniškai 1,4 nakties per metus), o jų gausa dėl specifinių mikroklimatinių sąlygų, išsiskiria Kuršių nerija – čia vidutiniškai per metus registruojamos 4,6 (arba ~5) tropinės naktys.

Mažiausiai tropinių naktų registruojama Žemaičių aukštumoje. Būna metų, kurie išsiskiria tokių naktų gausa (pvz. Nidoje 2010 m. registruota 17 tropinių naktų), o kai kuriais metais tropinių naktų Lietuvoje visai nebūna.