Šeštadienį keliuose užfiksuotos 25 avarijos: viena baigėsi mirtimi

Iš viso šeštadienį užregistruoti 25 eismo įvykiai, iš kurių trys įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
Iš visų įvykusių avarijų – šeši įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo septyni žmonės.
Eismo įvykių kaltininkai
Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
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