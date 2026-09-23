Senelių namuose sužalota moteris: policija pradėjo tyrimą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 10 d. Į Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrių iš Šiaulių rajone esančių senelių namų dėl sužalojimo buvo pristatyta senelių namų gyventoja, gim. 1937 m.
Ją galimai pastūmė tos pačios įstaigos gyventojas.
Patikslinus įvykio aplinkybes antradienį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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