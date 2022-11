Šeimos ir darbo derinimas: kas svarbu darbuotojams atsiperka darbdaviams

Antradienį per asociacijos LYDERĖ ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos forumą „Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos“ pristatytos geriausios patirtys Lietuvoje, kaip padedama darbuotojams derinti šeimą ir darbą.

Renginyje Božena Petikonis-Šabanienė, projekto iniciatorė ir LYDERĖ narė, pristatė studiją ir rekomendacijas Lietuvos darbdaviams, kaip pagerinti šeimos ir karjeros derinimo sąlygas. Tyrimai patvirtina, kad tokios praktikos organizacijose didina darbo našumą, pagreitina įdarbinimo procesus, padeda išlaikyti talentus, skatina darbuotojų įsitraukimą ir stiprina darbdavių reputaciją.

Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (18 nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) +14 Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šeimos ir karjeros derinimas: praktikos ir rekomendacijos

REKLAMA

„Jeigu man reikėtų nuspręsti, kad nebegaliu derinti savo šeimos poreikių ir darbo, aš iš to darbo išeičiau, taip mano kas antras Lietuvos gyventojas, – kalbėjo tyrimo autorė. – Po motinystės atostogų apie darbo keitimą taip pat galvoja kas antras žmogus.“

Pasak B. Petikonis-Šabanienės, darbuotojų trūksta, jų nepavyksta pritraukti, o pagrindinė priežastis – žmonėms nepavyksta suderinti šeimos ir darbo. Vis tik šiuo atveju yra aiškūs sprendimai, kurie gali padėti šią problemą išspręsti ir iniciatyvos čia turėtų imtis darbdaviai.

REKLAMA

REKLAMA

„Įmonėms taikyti šeimos ir darbo derinimo iniciatyvas yra finansiškai naudinga. Iš vienos pusės, galima padidinti įmones pajamas, nes darbuotojai dirbs efektyviau ir kurs geresnį produktą, teiks kokybiškesnes paslaugas. Be to, galima sutaupyti, nes sumažėja darbuotojų kaita, o tai reiškia ir mažiau investicijų darbuotojus apmokant, juos įvedant į naują darbo ritmą. Galiausiai tai prisideda prie įmonės reputacijos, kuri priklauso nuo to, kaip jūs elgiatės su savo darbuotojais“, – kalbėjo tyrimo autorė.

Šeimai palankios iniciatyvos yra labai paprastos, dėstė tyrimo autorė. Pavyzdžiui, papildoma vieta darbe vaikams vystyti, pagalba susirgus vaikams ar šeimos nariams, pavyzdžiui, darbo iš namų režimas ar laisvos dienos, taip pat parama netekus artimojo.

Ji pristatė gaires, kurias taiko Lietuvos įmonės, priklausomai nuo darbuotojų poreikių. Daugiau informacijos rasite čia.

Kaip šauksi, taip ir atsilieps

B. Petikonis-Šabanienė papasakojo istoriją apie darbdavį, kuris visiems kartojo, kad šeima ir darbas yra skirtingi dalykai, o darbuotojai, atėję į biurą turėtų apie namų reikalus jame nekalbėti. Galiausiai atėjo pandemija, dalis darbų persikėlė į nuotolį ir štai viena darbuotoja nuotolinio susirinkimo pabaigoje pasakė, kad nuo rytojaus ji išeina į dekretą bei prašo jai nebeskambinti ir jos netrukdyti.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak B. Petikonis-Šabanienės, darbdaviui tai buvo šokas, jis sakė, kad toks elgesys yra nežmoniškas, visgi, vertinant iš šalies, matyti, kad darbuotojas pasielgė taip, kaip darbdavys ragino tai daryti.

„Liūdnoji šios istorijos dalis, kad darbuotoja norėjo darbdaviui atkeršyti ir tai padarė“, – apibendrino B. Petikonis-Šabanienė.

Kitaip tariant, šios istorijos pamoka: kaip šauksi, taip ir atsilieps.

Šeimos ir darbo derinimas – lyg važiavimas dviračiu

Lietuvoje veikiančių įmonių atstovai pasakojo, kokias praktikas taiko, kad žmonės galėtų gerai jaustis dirbdami, nes žino, kad namuose – viskas gerai. Viena tokių priemonių yra galimybė pasirinkti lankstų darbo laiką.

„Mes negalime atskirti, kada mes pradedame dirbti, o kada mes gyvename savo gyvenimą. Man labai patiko pavyzdys apie dviratį, tam, kad važiuotum dviračiu, turi jausti pusiausvyrą iš abiejų pusių, manau, tai tinka ir šeimos bei darbo derinimui, reikia jausti palaikymą iš abiejų padariusių“ – teigia „Nasdaq" personalo vadovė Rita Čepinskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, labai svarbus darbdaviams yra supratimas, kad darbuotojas yra ne tik tas, kuris atlieka funkciją, padaro darbą, pasiekia rezultatų, bet yra žmogus, kuris turi šeimą, pomėgius, gyvena tam tikrą savo gyvenimo etapą ir darbas taip pat prie to prisideda.

O šeima yra ne tik tėvai ir vaikai, bet ir santykiai su tėvais, kitais artimaisiais ir giminėmis. Jei darbdavys ignoruoja darbuotojų poreikius šeimyniniam gyvenimui, galiausiai nutinka taip, kad darbuotojai renkasi kitą darbdavį, su kuriuo jaučiasi geriau ir gali save realizuoti.

„Nasdaq“ personalo vadovė pasakoja, kad įmonė per mėnesį suteikia darbuotojams laisvų dienų savo iniciatyva. Per pandemiją visiems darbuotojams buvo suteikiama po dvi laisvas dienas, o tėvams – po dvi papildomas laisvas dienas. Kitaip tariant, tėvai galėjo turėti po 4 laisvas dienas. Pasibaigus pandemijai grįžta prie ritmo, kad kiekvienas darbuotojas per mėnesį gali turėti po 2 laisvas dienas.

Be to, organizacija suteikia iki 20 apmokamų dienų darbuotojams artimojo mirties atveju, kad žmonės spėtų atgauti pusiausvyrą. Paklausta, kaip įmonė užtikrina, kad visi darbuotojai suderintų savo laisvas dienas ir darbe keliamus uždavinius, R. Čepinskienė kalbėjo, kad čia didelis vaidmuo tenka vadovams, kurie savo pavyzdžiu pademonstruoja, kaip galima suderinti darbą ir šeimą.

REKLAMA

REKLAMA

Ji sako, kad yra keli patarimai, kurie gali padėti derinti šeimą ir darbą, be to, svarbu prisiminti, kad maži dalykai turi didelį poveikį. Pirmiausia vertinga atminti, kad parodyti dėmesį, pagalvoti apie esamus darbuotojus nieko nekainuoja, kitaip tariant – dėmesys ir laikas yra didelis žingsnis kalbant apie gerus santykius su darbuotojais. Kitas patarimas – geriausias laikas keistis yra dabar. Trečias patarimas – būti atviriems pokyčiams, kas kelia gerą potyrį darbuotojams.

Patirtis iš Izraelio, kur šeima – bazinė vertybė

Izraelio kompanijos „Wix" vadovė Lietuvoje Monika Laukaitė pasakoja, kad pradėjusi dirbti ji pirmiausia susipažino, kaip šeimą ir darbą vertina Izraelyje veikianti bendrovė. Ji sako nustebo pamačiusi, kaip puikiai veikia holistinis metodas, kai darbdavys domisi ne tik žmogaus gebėjimais, atitikimu darbo pozicijai, pareigybėms, bet ir žmogaus šeima, patirtimis, santykiais su artimaisiais.

Dabar viena iš praktikų, kurią taiko bendrovė Lietuvoje ir pasauliniu mastu, yra ne 4 savaičių tėvystės atostogos, kurias galima gauti pagal Lietuvos teisės aktus, bet jas siūlo ilgesnes, 6 savaites, be to, papildomai sumoka skirtumą tarp išmokų „lubų“ ir įprasto žmogaus gaunamo atlygio įmonėje.

REKLAMA

REKLAMA

Pastebėta, kad darbuotojai taip pat nenoriai ima biuletenius tam, kad slaugytų vaikus ar artimuosius, o gal ir patys sirgtų, todėl tarptautiniu mastu įvestos kasmetinės 2 savaičių atostogos ligos atveju, kai bendrovė taip pat sumoka skirtumą taip valstybės išmokos ir faktinio darbuotojo darbo užmokesčio.

Ji pasakojo, kad įmonė imasi ir individualių sprendimų, kai mato, kad gali padėti su sunkumais susiduriantiems kolegoms. Vienas tokių atvejų ir nutiko Lietuvoje, kai darbuotojo tėtis rimtai susižeidė ir žmogus turėjo dažnai vykti slaugyti artimojo. Galiausiai darbdavys pastebėjo, kad žmogus ima „perdegti“, pavargti nuo šio padidinto krūvio. Dėl to nuspręsta jam padėti, skirti finansinį priedą, kad jis galėtų pasamdyti slaugę ir mažiau važinėtų, galėtų pailsėti. Galiausiai vyro tėtis pasveiko, o darbuotojas tapo vienu aktyviausių bendrovės ambasadoriumi.

Darbuotojo šeimos gerovė turėtų būti svarbi darbdaviui

„Western Union Processing“ Lithuania personalo vadovė Lijana Geštautaitė pabrėžė, kad šeima yra daugiau nei tėtė, mama ir vaikai, nes tenka rūpintis ir kitais savo pasirinktos šeimos nariais, tad labai svarbu, kad darbdavys tai vertintų kaip esminę, vertybinę dalį.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pateikė pavyzdžių, kad bendrovė laikosi pozicijos, kad geriausia nenuspręsti už žmogų, kaip jam reikia derinti šeimą ir darbą, o žmogaus paklausti ir palaikyti jo priimtą sprendimą.

Vienas jos pateiktų pavyzdžių buvo, kad kolegė, kuri laukėsi, ir toliau dalyvavo ir svarbaus projekto kūrime, nes to norėjo ir galėjo tęsti darbus dėl sveikatos, o kita kolegė, kuri nutarė persikelti dirbti į Barbadosą mėnesį po gimdymo, sėkmingai tai padarė padedant kolegoms.

Anot jos, pasitikėjimas kolegomis ir darbuotojais suteikia nepaprastai daug motyvacijos ir galimybių.

Po to vyko diskusija apie šeimos ir darbo derinimą, kurioje dalyvavo pozityvaus gyvenimo ambasadorė Beata Nicholson ir teisės firmos „Sorainen“ vadovaujantis partneris Laimonas Skibarka. Renginį moderavo Ingrida Žaltauskaitė, organizacijų vystymo, komunikacijos ir darbdavio įvaizdžio konsultantė.