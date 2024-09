Seimo rinkimuose dalyvauja 25 milijonieriai, turtingiausias – Lietuvos žaliųjų partijos narys Lapinskas

Į sąrašą patenka ir žinomi politikai – Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas, partijos „Laisvė ir teisingumas“ lyderis Artūras Zuokas, prezidento rinkimuose sėkmę bandęs advokatas Ignas Vėgėlė, Seimo nariai Valdemaras Valkiūnas, Gintautas Paluckas, Arminas Lydeka, Kazys Starkevičius.

Turtingiausias – Lietuvos žaliųjų partijos narys R. Lapinskas

Lietuvos žaliųjų partijos sąraše į Seimą ketvirtuoju numeriu kandidatuojančio R. Lapinsko deklaruoto turto vertė siekia 9 mln. 573 tūkst. Politiko privalomas registruoti turtas sudaro per 1 mln. 233 tūkst. eurų, vertybiniai popieriai meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai – per 8 mln. 103 tūkst. eurų, o piniginės lėšos – per 236 tūkst. eurų.

Šis politikas taip pat yra suteikęs paskolų už 2 mln. 348 tūkst. eurų, o gavęs – už 73 tūkst. eurų.

Antrasis pagal turtą į Seimą kandidatuojančių milijonierių sąraše – „Taikos koalicijos“ sąrašo lyderis V. Uspaskichas. Jo deklaruojamo turto vertė siekia 9 mln. 501 tūkst. eurų.

V. Uspaskicho privalomas registruoti turtas vertinamas per 4 mln. 489 tūkst. eurų, vertybiniai popieriai – 1 mln. 201 tūkst. eurų, piniginės lėšos – 3 mln. 810 tūkst. eurų. Politikas taip pat yra suteikęs paskolų už 2 mln. 32 tūkst. eurų.

Trečiasis pagal deklaruotą turtą – „Nemuno aušros“ rinkiminiame sąraše 96 numeriu įrašytas advokatas Remigijus Jakštas. Šio kandidato turtas vertinamas 6 mln. 435 tūkst. eurų. Jo privalomas registruoti turtas sudaro 6 mln. 218 tūkst. eurų, o piniginės lėšos – 217 tūkst. eurų. Kandidatas taip pat yra gavęs paskolų už 403 tūkst. eurų.

Ketvirtoji tarp turtingiausių į Seimą kandidatuojančių politikų – 27 numeriu „Laisvės ir teisingumo“ partijos sąraše įrašyta Olga Kosenkova, sukaupusi turto už 5 mln. 151 tūkst. eurų. O turtingiausių Seimo rinkimų dalyvių penketuką užbaigia savarankiškai išsikėlęs Valdemaras Valkiūnas, kurio turtas įvertintas 4 mln. 893 tūkst. eurų.

Daugiau nei 3 mln. eurų turto yra sukaupusi ir Laisvės partijos kandidatė Laima Tikuišienė (3 mln. 352 tūkst. eurų), partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovas Antanas Juozas Zabulis (3 mln. 326 tūkst. eurų) ir „Nemuno aušros“ atstovas Dainoras Bradauskas (3 mln. 162 tūkst. eurų).

Taip pat į milijonierių sąrašą patenka „Nemuno aušra“ kandidatas Tomas Ambroza (2 mln. 664 tūkst. eurų), tai pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatai Egidijus Gečas (2 mln. 569 tūkst. eurų) , Igoris Malinauskas (2 mln. 166 tūkst. eurų), I. Vėgėlė (1 mln. 260 tūkst. eurų), Erlenda Turskienė (1 mln. 70 tūkst. eurų), Bronis Ropė (1 mln. 55 tūkst. eurų).

Sąraše įtraukti ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai G. Paluckas (2 mln. 138 tūkst. eurų), Antanas Tenys (2 mln. 47 tūkst. eurų) bei Šarūnas Birutis (1 mln. 71 tūkst. eurų), taip pat Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Paulius Lukševičius (1 mln. 533 tūkst.) ir Kazys Starkevičius (1 mln. 3 tūkst. eurų), Liberalų sąjūdžio keliami kandidatai A. Lydeka (1 mln. 359 tūkst. eurų) bei Nijolė Guobienė (1 mln. 143 tūkst. eurų).

Į sąrašą patenka ir partijos „Laisvė ir teisingumas“ lyderis A. Zuokas (1 mln. 556 tūkst. eurų), su šios partijos sąrašu į Seimą siekiantis patekti Kęstutis Galdikas (1 mln. 30 tūkst. eurų), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Darius Ričkus (1 mln. 59 tūkst. eurų).

Daugiausiai milijonierių – LVŽS sąraše

Daugiausiai milijonierių į Seimą bando patekti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – su šiuo sąrašu mandato siekia 5 šiame reitinge atsidūrę asmenys.

Savo ruožtu „Laisvė ir teisingumas kelia 4 milijonierius, „Nemuno aušra“ ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – po 3, Lietuvos žaliųjų partija, Liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – po 2, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „Taikos koalicija“, Laisvės partija po 1 į šį sąrašą patenkantį kandidatą.

Dar dviem kandidatams iki milijonieriaus statuso pritrūko vos kelių tūkstančių eurų.

Į šį sąrašą nepateko Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) kandidatas Gediminas Lipnevičius, kurio turtas sudaro 996 tūkst. eurų ir LVŽS parlamento rinkimuose keliamas kandidatas Gedas Adomaičius, deklaravęs 995 tūkst. eurų siekiantį turtą.

ELTA primena, kad Seimo rinkimai vyks šių metų spalio 13 dieną.