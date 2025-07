Seimo narys siūlo inicijuoti bedūmės klasės konkursą

„Siūlyčiau paieškoti būdų, kad kiekvienoje mokykloje ar gimnazijoje atsirastų Priklausomybių prevencijos klasė. Taip pat siūlyčiau galbūt lygiagrečiai inicijuoti bedūmės klasės konkursą. Tai galėtų būti kitokios kultūros, kitokios mados formavimo pavyzdys“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Seime svarstė S. Čaplinskas.

Po didelį rezonansą visuomenėje sukėlusios psichotropinėmis medžiagomis apsinuodijusio 15-mečio mirties, parlamentaras svarstė, ar institucijos yra pasiruošusios kovoti su nauja narkotikų vartojimo banga.

„Kalbant apie prevenciją puikus pavyzdys yra islandų modelis, kur kuriama saugi aplinka vaikui“, – sakė S. Čaplinskas.

Jo teigimu, Seimas rudens sesijoje ketina svarstyti kelis teisės aktų projektus, kuriais siekiama mažinti elektroninių cigarečių, tabako ir kitų kvaišalų vartojimą.

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Vaidos Aleknavičienės nuomone, ne baudos, o prevencija gali padėti kovoti su narkotikų vartojimu.

„Čia turi įsijungti švietimas, reikėtų įtraukti į tai šeimas. To švietimo trūksta, nes kartais tėvai mano, kad garinti galbūt nieko tokio. Mokykla turi būti ta institucija, kuri nemoralizuoja, o stengiasi padėti. Reikia kalbėti apie narkotikus atvirai, be moralizavimo, be ieškojimo kaltų, o tiesiog šviesti visuomenę, ypač jaunimą ir jų tėvus, taip pat įtraukti nevyriausybinių organizacijų sektorių, pasitelkti ir savivaldybes, policiją“, – sakė V. Aleknavičienė.

Tuo metu Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos narys Algirdas Sysas mano, kad reikėtų operatyviau reaguoti į naujas tendencijas ir narkotikus rinkoje, stiprinti kontrolę, užkardyti pasiūlą.

„Esu šalininkas ir draudimų. Reikėtų didinti atsakomybę žmonių, kurie nesilaiko įstatymų. Mes sugebėjome Lietuvoje draudimais kovoti su alkoholio ir tabako vartojimu. Lygiai taip pat manyčiau, kad tai būtų galima pritaikyti kovojant su psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių vartojimu“, – sakė A. Sysas.

ELTA primena, kad prieš porą savaičių dėl apsinuodijimo psichotropinėmis medžiagomis mirė penkiolikmetis paauglys. Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas Rimantas Kėvalas teigė, kad jam pavartojus narkotines medžiagas išsivystė organų nepakankamumas.

Kaip anksčiau pranešė policija, 15-metis į Kauno klinikas iš Jonavos buvo atvežtas birželio 30 d. Anot teisėsaugos, buvo įtariama, jog nepilnametis galimai apsinuodijo narkotinėmis medžiagomis.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams.

Tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 12 metų.