Seimo nariai svarstys LGGRTC įstatymo pataisas

Bene esminis įstatyme numatytas pokytis – 11 narių valdomojo pobūdžio tarybos steigimas, kurią sudarytų keturi rektorių konferencijos atstovai, po 1 Istorijos instituto, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vyriausybės ir Prezidentūros bei LGGRTC atstovą, dar 2 nariai būtų deleguoti Seimo.

Numatoma tarybos veiklos pradžia – šių metų spalio 1 d.

Naujos redakcijos įstatymo projekte taip pat siūloma, kad naujai sudaroma LGGRTC taryba generalinio direktoriaus siūlymu tvirtintų įstaigos mokslinių tyrimų krypčių sąrašą bei ilgalaikį centro strateginį ir metinį veiklos planus, atliktų jų įgyvendinimo kontrolę.

Be to, numatoma, kad taryba nustatytų centro generaliniam direktoriui metinius veiklos tikslus ir prižiūrėtų jo veiklą, taip pat LGGRTC vadovui ir Seimui teiktų siūlymus dėl įstaigos veiklos ir valdymo bei tyrimų įgyvendinimo.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat prie siūloma, kad naujai steigiama taryba direktoriaus siūlymu tvirtintų centro biudžeto paskirstymo aprašą, skelbtų ir vykdytų pretendentų atranką į laisvas centro generalinio direktoriaus pareigas ir kiekvienais metais iki birželio 1 dienos parengtų savo veiklos metinę ataskaitą.

REKLAMA

Naujame įstatymo projekte taip pat pakeistas centre atliekamų mokslinių tyrimų objektas – pritarta, kad LGGRTC tirtų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos apraiškas nuo 1918 iki 1993-ųjų metų, kada iš Lietuvos buvo išvesta sovietų kariuomenė. Iki šiol centras atliko okupacinių režimų 1939–1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo šiems režimams tyrimus bei tyrė 1920–1939 m. Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytą politiką ir pasipriešinimo jai procesus.

REKLAMA

REKLAMA

ELTA primena, kad naujajam LGGRTC įstatymo projektui praėjusią savaitę pritarė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK). Sutarta parlamentui siūlyti, jog centro pertvarka turėtų prasidėti jau šių metų spalį. Visgi, dabartinis įstaigos vadovas Arūnas Bubnys baiminasi skubotų pokyčių. Pasak jo, sprendimas centre steigti valdomo pobūdžio tarybą sunkiai įgyvendinamas.

Anot A. Bubnio, jis prieštarauja kai kuriems teisės aktams, be to, šių metų biudžete 11 narių tarybos steigimui nėra numatyta reikiamų lėšų. Dėl to, siekiant rasti vidinių resursų naujam įstaigos dariniui, dalį esamų LGGRTC darbuotojų gali tekti atleisti, neslepia A. Bubnys.