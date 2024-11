Seimas pritarė nuobaudų už tabako gaminių ar elektroninių cigarečių pardavimą nepilnamečiams didinimui

Už prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas priėmimo stadijoje balsavo 74 Seimo nariai, susilakė 1, o prieš nebalsavo nei vienas parlamentaras.

Priėmus pakeitimus yra sugriežtinama juridinių asmenų ir užsienio filialų atsakomybę, didinant dabartines baudas už elektroninių cigarečių, o kai kuriais atvejais – ir visų tabako gaminių apyvartos taisyklių pažeidimus. Taip pat sankcijos, taikomos už elektroninių cigarečių ir jų pildyklių pardavimo pažeidimus yra suvienodinamos su analogiškomis bausmėmis už degiojo arba kaitinamojo tabako gaminius.

Taip pat nustatomi atvejai, kai už padarytus tabako ar jo gaminių apyvartos reikalavimų pažeidimus juridiniai asmenys neteka licencijų verstis tokios produkcijos gamyba ar prekyba. Be to, padauginama pažeidimų, už kuriuos bendrovėms ar filialams taikomi ribojimai.

Anot Prezidentūros, didėjantis elektroninių cigarečių populiarumas tarp jaunimo, ypač tarp nepilnamečių, bei sparčiai augantis pažeidimų skaičius aiškiai rodo, kad anksčiau galiojusios ekonominės sankcijos neturėjo prevencinio poveikio ir neatgraso nuo pažeidimų.

Pažymima, kad Lietuva gerokai viršija Europos mokyklų alkoholio ir narkotikų vartojimo tyrime (angl. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) dalyvaujančių šalių vidurkį pagal šiuos rodiklius: naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų (Lietuvos rodiklis siekia 7 proc., ESPAD šalių vidurkis – 4 proc.), rūkiusiųjų elektronines cigaretes (Lietuvos rodiklis siekia 65 proc., ESPAD šalių vidurkis – 40 proc.), mokinių, kurie būdami 13 metų ar jaunesni surūkė pirmąją cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia 33 proc., ESPAD šalių vidurkis – 18 proc.) ir pirmąją elektroninę cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia – 19,5 proc., ESPAD šalių vidurkis – 11 proc.).