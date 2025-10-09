Seimas linkęs pritarti, kad ir apysunkiems nusikaltimams būtų galima taikyti kriminalinę žvalgybą

Ketvirtadienį Seimas po svarstymo pritarė Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisoms, kurias priėmus kriminalinę žvalgybą būtų galima taikyti ir apysunkiems nusikaltimams.
Už šį projektą po svarstymo balsavo 90 Seimo narių, 2 buvo prieš, 6 susilaikė. Dokumento priėmimas planuojamas kitą savaitę.
Seimo narė demokratė Agnė Širinskienė kritikavo socialdemokratus, kurie, jos nuomone, pasielgė nelogiškai.
„Ignoruojate faktą, kad yra prezidento veto, kurį būtų logiška, žiūrint teisinės logikos, svarstyti pirmą, o tada matant, kad veto yra atmetamas, eiti prie Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisų“, – Seimo posėdyje sakė A. Širinskienė.
Ji žadėjo susilaikyti dėl tokios „apmaudžios svarstymo procedūros“.
Vetuodamas BK pataisas G. Nausėda kritikavo tai, kad kartu su jomis nebuvo priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimai – be jų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą.
Todėl, G. Nausėdos nuomone, BK pataisų įsigaliojimas „apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių“.
Kaip ELTA jau skelbė, rugsėjo 23 d. Seimas priėmė su „čekutininkais“ susijusias BK pataisas.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Opozicinėms Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydami vetuoti BK pataisas, kuriomis piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nusikaltimas iš sunkaus nusikaltimo perkvalifikuojamas į apysunkį.
