Savivaldybės įstaigoje įsidarbinęs Kelmės meras supykdė gyventojus: teisėta, bet nebūtinai etiška

Dėl korupcijos skandalo dar anksčiau šiemet buvo nuteistas Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Teismas jam nurodė sumokėti 25 tūkst. eurų baudą ir uždraudė penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.

V. Andrulis pripažintas reikalavęs 10 tūkst. eurų kyšio.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dar liepos 1-ąją nutraukė mero V. Andrulio įgaliojimus. Spalio 10 d. rajone vyks nauji mero rinkimai.

Įsidarbino savivaldybės įstaigoje

Buvęs meras nepraėjus nė mėnesiui po įgaliojimų nutraukimo vėl dirba savivaldybės įstaigoje. Tiksliau – įsidarbino nedirbančių asmenų atvejo vadybininku Kelmės socialinių paslaugų centre. Tai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Buvusiam merui gavus darbą, socialiniuose tinkluose kaipmat užvirė diskusijos. Kelmiškiai dvejoja, ar V. Andrulis įsidarbindamas savivaldybės įstaigoje nepažeidė teismo sprendimo neleisti jam dirbti valstybės tarnyboje penkerius metus.

Taip pat diskutuojama ir apie tai, kodėl ieškant kandidato į nedirbančių asmenų atvejo vadybininko postą nebuvo vykdomas konkursas.

„Ex merą vėl priglaudė savivaldybė? Visi darbai yra garbingi. Mero darbas – oho, koks garbingas. Nebent prisidirbi ir paimi kokį tai kelių tūkstančių eurų kyšį. Tada jau negerai, jau į savivaldybę durys kaip ir turėtų būti užtvertos.

Bet ne šventieji puodus lipdo – buvusiam merui dar nė rinkimams neįsibėgėjus jau vietos atsirado socialinių paslaugų srityje. Darbas švarus – grafikėliai, popierėliai. O ir bus iš ko riebią baudą susimokėt“, – socialiniuose tinkluose rašo vienas kelmiškis.

REKLAMA

„Čia Lietuva, giminių ir pažįstamų kraštas…“ – pridūrė kitas.

Įdarbintas laikinai

Kelmės rajono savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius aiškina, kad V. Andrulis į Kelmės socialinių paslaugų centrą dirbti buvo priimtas laikinai, tad ir konkurso pagal darbo kodeksą skelbti nereikėjo. Vis dėlto, kaip sako pašnekovas, jei poreikis konkursui būtų, jis gali būti skelbiamas.

Tą patį aiškina ir jau buvusi Kelmės socialinių paslaugų centro direktorė Marytė Lencienė. Su tv3.lt M. Lencienė bendravo liepos 30-ąją. Tai buvo paskutinė jos, kaip Kelmės socialinių paslaugų centro direktorės, darbo diena.

„Pagal Darbo kodekso 41 str. 3 dalį, konkursas neprivalo būti skelbiamas iki metų laiko. Kadangi tai yra projektinė veikla, šis projektas baigsis gruodžio 31 d., neskelbėme konkurso“, – tv3.lt penktadienį teigė M. Lencienė.

Darbo kodekso 41 str. 3 dalyje apie tai nėra kalbama, tačiau 4 straipsnio dalyje rašoma taip: „Į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas, <…> asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį, iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui.“

„Ne meras ir ne administracijos direktorius priėmė V. Andrulį. Tai yra kitos biudžetinės įstaigos diskrecijos reikalas pasirinkti sau darbuotoją. Direktorė, matyt, nusprendė, kad, kol įvyks konkursas, bus pasirinktas V. Andrulis, kurio išsilavinimas yra aukštas, to ir užtenka pareigoms eiti. Juolab, jis yra paskirtas laikinai, net ir direktorės įsakyme parašyta – iki bus po konkurso paskirtas darbuotojas“, – tv3.lt komentuoja A. Kasparavičius.

Konkursas gali būti skelbiamas, bet, ko gero, nebus

Pasak M. Lencienės, buvęs meras V. Andrulis Kelmės socialinių paslaugų centre buvo įdarbintas liepos 27 d. Paskutinė V. Andrulio darbo diena čia turėtų būti gruodžio 31 d.

Tačiau, kaip aiškina A. Kasparavičius, konkursas į nedirbančių asmenų atvejo vadybininko vietą gali būti surengtas anksčiau.

REKLAMA

„Terminas nurodomas iki metų pabaigos, o tas konkursas gal įvyks po mėnesio, po dviejų. Pats projektas tęsiasi iki gruodžio 31 d., nežinau, ar jie ras tokį žmogų, kuris eis dirbti dviem ar trim mėnesiam“, – teigia A. Kasparavičius.

Nuo pirmadienio Kelmės socialinių paslaugų centrui vadovauja nebe M. Lencienė, o Dalia Raubienė. Portalui tv3.lt susisiekus su naująja direktore, ši tikina, kad kol kas konkursas į nedirbančių asmenų atvejo vadybininkus skelbiamas nebus.

„Kol kas poreikio nebūtų, mes iki metų laiko galime priimti laikinai, o liko tik penki mėnesiai. Kai priėmė, direktorė tokiu pagrindu ir priėmė, tai jos veiksmai. Pirmą dieną (kalbėjomės pirmadienį, pirmąją jos darbo dieną – aut. past.) net potvarkio neturiu, negaliu daug komentuoti, nes nuo šiandien esu parašiusi sutikimą eiti pareigas, bet potvarkio neturiu“, – tv3.lt sako D. Raubienė.

Problemos, kad dėl korupcijos nuteistas buvęs meras dirba įstaigoje, naujoji jos vadovė nemato.

„Žmogui kažkur pradėti darbą reikia. Kaip mes ir grįžusius iš įkalinimo įstaigų priimame, suteikiame ir darbo vietą, ir materialinę padėtį. Čia, kad žmogus kažkur atėjo laikinai įsidarbinti, darbą pradėti nieko blogo nesimatytų. Gal čia yra politiniai reikalai, bet pagal viską, jis yra priimtas teisingai. Pagal kodeksą, darbo inspekcijos išaiškinimą, mes nieko dokumentaliai nepažeidėme“, – komentuoja D. Raubienė.

Dar penktadienį paklausta, ar V. Andrulio priėmimas nepažeidžia teismo nutarimo, M. Lencienė aiškino, kad Kelmės socialinių paslaugų centre nėra pareigybių, kurios atitiktų valstybės tarnautojo sąvoką.

Kad nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas nėra valstybės tarnautojas, tv3.lt telefonu patvirtina ir Valstybės tarnybos departamentas.

Nereikėjo pateikti nepriekaištingos reputacijos deklaracijos

Kaip praneša Kelmės rajono laikraštis „Bičiulis“, V. Andrulis į Kelmės socialinių paslaugų centro nedirbančių asmenų atvejo vadybininko postą buvo priimtas tuomet, kai iš šių pareigų pasitraukė kiek anksčiau konkursą laimėjusi Vineta Račaitė-Samušienė.

REKLAMA

Laikraščio duomenimis, tuomet siekę šios pareigybės kandidatai turėjo pateikti atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją. Tačiau V. Andruliui darbinantis tokios deklaracijos pateikti nereikėjo.

A. Kasparavičius aiškina, kad minėta deklaracija yra reikalinga tik tuomet, jei norima dalyvauti konkurse. Kadangi šiuo atveju V. Andrulis buvo įdarbintas be konkurso, deklaracijos jis pateikti neturėjo.

„Nepriekaištingos reputacijos deklaracija yra teikiama kai asmuo dalyvauja konkurse. Neateinant į pareigas, bet kai pateiki dokumentus konkurse, pridedi nepriekaištingos reputacijos deklaraciją.

Jeigu toje deklaracijoje nurodai nors vieną punktelį „taip“, tu negali dalyvauti konkurse. Šiuo atveju, konkursas nevyko, tai ir deklaracija neturi egzistuoti“, – aiškina A. Kasparavičius.

Laikinasis meras Ūksas: reikia nedelsiant skelbti konkursą

Kelmės rajono savivaldybės vicemeras, laikinai einantis mero pareigas Egidijus Ūksas pirmadienį vakare socialiniuose tinkluose pasidalino žinute, kuria skatina naująją Kelmės socialinių paslaugų centro vadovybę nedelsiant imtis veiksmų.

„Visiškai nepateisinu buvusios Kelmės socialinių paslaugų centro direktorės sprendimo be konkurso į konkursines pareigas priimti neseniai už korupciją nuteistą asmenį“, – socialiniuose tinkluose rašo E. Ūksas.

Laikinasis meras teigia nežinantis nė vieno savivaldybės tarybos nario, kuris pateisintų „tokį veiksmą, kuriuo buvo padaryta žala savivaldybės reputacijai ir sukėlė didžiulį neigiamą rezonansą visuomenėje.“

Portalo tv3.lt žiniomis, po atostogų kai kurie Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai planuoja imtis veiksmų dėl V. Andrulio įdarbinimo Kelmės socialinių paslaugų centre.

„Kelmės socialinių paslaugų centras turi taisyti padėtį nedelsiant skelbdamas konkursą į darbuotojo pareigas“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo E. Ūksas.

Andrulis: „Man dirbti reikia, gyventi reikia, tai o ką?“

Portalui tv3.lt susisiekus su buvusiu Kelmės rajono meru V. Andruliu, šis sako stebintis socialiniuose tinkluose susikūrusiose kelmiškių grupėse verdančias diskusijas. Vis dėlto jų pagrindo V. Andrulis neįžvelgia.

REKLAMA

„Kažkur tai dirbti turiu. Čia yra laikinas darbas, laikinai priimtas, terminuotam laikotarpiui, nes projektas baigsis. Čia yra laikinas darbas, manau, kad pilnai galiu tą darbą susitvarkyti“, – tv3.lt sako V. Andrulis.

Į kelmiškių pasipiktinimą V. Andrulis teigia reaguojantis „normaliai“.

„Man atrodo, teismo sprendime aiškiai pasakyta, kad aš negaliu valstybės tarnyboje dirbti. Savivaldybės įstaigose aš galiu dirbti. Daug kur mokesčių mokėtojų apmokamas darbas. Aš tą pačią baudą susimokėti iš kažkur turiu. Turiu niekur nedirbti?“ – klausia V. Andrulis.

„Čia toks yra paprasčiausia truputį pavydas, čia yra laikinas darbas. Aišku, ateityje žiūrėsime kito darbo, laikinas darbas dabar yra, man dirbti reikia, gyventi reikia, tai o ką?“ – priduria buvęs Kelmės rajono meras.

Moralė ir teisė – du skirtingi dalykai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, politologas Bernaras Ivanovas pabrėžia moralės vaidmenį šioje situacijoje. Pasak specialisto, teisė ir moralė panašiose istorijose dažnai žengia atskirai. Tai, kas yra pagrįsta teisiškai, nebūtinai yra etiška.

Pasak politologo, dar ankstesniuose amžiuose buvo pastebėta, kad moralė ir teisė turi skirtumų. Būtent šie skirtumai ir sukėlė kelmiškių pasipiktinimą.

„Dar prisiminiau Vladimirą Iljičių Leniną, Lietuvos visuomenei neblogai žinomą veikėją, kuris irgi yra sakęs, kad pagal teisę viskas yra tvarkinga, o iš esmės – pasityčiojimas. Čia ir turime situaciją, kai viskas teisėta, bet pati visuomenė, ne tik Kelmėje, to nepriima“, – tv3.lt komentuoja B. Ivanovas.

B. Ivanovas pastebi, kad tai yra visos šalies, ne tik Kelmės problema. Visoje šalyje pasitaiko panašių atvejų, yra dvejojama teismų ir jų priimtų sprendimų patikimumu. Tačiau kad kas nors pasikeistų, pasak B. Ivanovo, teks nueiti ilgą kelią.

„Pas mus Seime vien giminės ir artimieji, pasižiūrėkime, kiek ten yra „dinastijų“. Vieną tokią merginą vis prisimena iš praeito Seimo su džipu, tai čia nėra kažkas neįprasto, tai yra Lietuvos kasdienybė. Tai yra įprastos praktikos, ir Kelmėje tai yra įprasta, o neįprastu tai gali padaryti visuomenės pasipriešinimas tam“, – sako B. Ivanovas.

REKLAMA

B. Ivanovas svarsto, kad pokyčiai visuomenėje neįvyks greitai – teks įdėti daug darbo. Kaip pasakoja politologas, kai kurioms šalims iš korupcijos gniaužtų ištrūkti prireikia šimto metų, tad ir įgyvendinti pokyčius teismų sistemoje gali užtrukti.

„Yra politologijoje tokia sąvoka „korupcinė įstatymo sudedamoji“ – kai rašomas įstatymas su ta mintimi, kad jis bus taikomas korupcinėse schemose. Politologai skaičiuoja, koks procentas to įstatymo yra korupcinis, kiek yra paliekama vietos biurokratų savivalei.

Pavyzdžiui, (įdarbinti – aut. past.) be konkurso, kažkokios išimtys, licencijavimai. Visokios išimtys yra sraigteliai, kurie įstatymuose paliekami ne dėl to, kad teisėkūra nekompetentinga, o dėl to, kad būtų galima įstatymus naudoti sau reikiamu būdu“, – aiškina B. Ivanovas.

Politologo nuomone, įstatymai turėtų būti maksimaliai aiškūs, kad biurokratams beliktų tik atlikti funkciją, ir jie negalėtų interpretuoti ar taikyti įstatymus pagal savo politinę valią.

B. Ivanovas neatmeta, kad tokios situacijos, kaip minėtas dėl korupcijos nuteisto mero įdarbinimas savivaldybės įstaigoje, menkina visuomenės pasitikėjimą valdžia. Sociologams jau seniai aišku, kad gyventojai yra nusivylę politika. Visuomenei atrodo, kad valdžioje yra visi savi, o ranka plauna ranką.

„Kaip tai yra kanalizuojama? Mūsų įstatymai surašyti taip, kad visas tas visuomenės nepasitenkinimas būtų kanalizuotas į marginalią pusę. Visą nepasitenkinimą surenka marginalios vienadienės partijos. <…> Visuomenė priversta laukti Mesijo. Ir ateina Mesijai – partija „Nusipelnėme gyventi geriau“, paskui bus Paksas, „Drąsos kelias“, Uspaskichas. Iš kur jie randasi? Iš čia. Tai yra tokie žaibolaidžiai akumuliuoti visuomenės nepasitenkinimui. Viskas nueina į orą, o pagrindiniai žaidėjai apsisaugo ir daro tai, ką darė anksčiau“, – sako B. Ivanovas.

Davė 10 tūkst. eurų kyšį

Portalas tv3.lt primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) liepos 1-ąją vienbalsiai nutraukė dėl korupcijos nuteisto Kelmės rajono mero V. Andrulio įgaliojimus.

REKLAMA

V. Andrulio įgaliojimai nutraukti įsiteisėjus jam nepalankiam teismo sprendimui. Jis neteko mero posto pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatą, jog tarybos nario įgaliojimai nutrūksta įsiteisėjus teismo apkaltinamajam nuosprendžiui.

VRK taip pat paskelbė naujus Kelmės rajono mero rinkimus: jie vyks spalio 10-ąją, kartu su Trakų mero rinkimais.

Šiaulių apygardos teismas paliko galioti V. Andruliui nepalankų Kelmės rūmų nuosprendį.

Narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje sustabdęs 59 metų V. Andrulis buvo pripažintas kaltu už tai, kad pareikalavo iš kito asmens 10 tūkst. eurų kyšio už palankumą vykdant Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektą.

V. Andruliui skirta 25 tūkst. eurų bauda, jam taip pat uždrausta penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.

Nuteistasis politikas teigė, jog buvo sekamas visus metus, o projektą įgyvendinusios bendrovės direktorius, anot jo, buvo jų susitikimų iniciatoriumi, jis ir provokavęs duoti kyšį.