Sausainyje – varžtas: patikrinus įmonę dėl pažeidimų sustabdė jos veiklą

Patikrinimo metu nustatyta, jog konditerijos produktų gamybai naudota prastos būklės įranga, be to, užfiksuoti šiurkštūs higienos bei atsekamumo pažeidimai. Dėl to šios įmonės veiklą nuspręsta laikinai stabdyti.

Tikrinant sausainių gamybos patalpą, pastebėta daug įvairiose vietose susikaupusių nešvarumų. Po stalais bei patalpose buvo pilna voratinklių, virš kepimo krosnies, ant lubų bei sienų buvo įsisenėjusių riebalų ir kito purvo, nešvarios ir ventiliacijos sistemos gaubtas bei konstrukcijos. Maisto gamybai naudojama įranga, inventorius, su maistu besiliečiantys paviršiai prastos būklės, netvarkingi. Be daugybės kitų higienos pažeidimų įmonėje nebuvo užtikrinamas produkcijos atsekamumas.

Pasak Danguolės Grigalevičienės, VMVT Kauno apygardos priežiūros skyriaus patarėjos, maisto verslas pirmiausia atsakingas, kad į rinką patektų tik saugus ir kokybiškas, teisės aktų reikalavimus atitinkantis maistas, o VMVT, atlikdama valstybinę maisto kontrolę, tikrina, kaip šių reikalavimų yra laikomasi. Tačiau šios konditerijos įmonės atstovai aplaidžiai tvarkėsi ir su veiklai būtinais dokumentais: tikrinimo metu nepateikė geros higienos praktikos taisyklių leidinio, būtino savikontrolės sistemai. Tai vienas esminių dokumentų, kuriuos privalo turėti maisto produktų gamintojai. Nuolat peržiūrima ir atnaujinama savikontrolės sistema svarbi ir tam, kad visi darbuotojai, kurie ruošia, tvarko ar tiekia maistą vartotojams, tiksliai žinotų, kaip ir kokių maisto saugos reikalavimų būtina laikytis.

„Šios įmonės darbuotojai nepaisė net elementariausių higienos normų. Tešlos maišyklės, šaldymo įrenginiai, plastikinės dėžės, naudojamos gamybinio inventoriaus džiovinimui, akivaizdžiai buvo nešvarūs. Iškepti sausainiai atvėsinami prie nešvarių ventiliacijos įrengimų, pasidengusių dulkių ir miltų sluoksniu. Šiukščius higienos pažeidimus fiksavome kone kiekviename gamybos proceso etape. Taip pat pasigedome ir sausainių receptūrų, technologijos aprašymo. O vertinus pažeidimų visumą inspektoriams teko tokią veiklą nedelsiant sustabdyti, apsaugant vartotojus“, – komentavo VMVT atstovė.

VMVT taip pat priėmė sprendimą drausti tiekti rinkai nesaugiais pripažintus Vytauto Didžiojo sausainius (skarelės su braškių įdaru). Įmonė įpareigota susigrąžinti nesaugų produktą iš rinkos ir vartotojų, o šie raginami grąžinti į pardavimo vietas sausainius „Vytauto Didžiojo sausainiai“ skarelės su braškių įdaru, jeigu buvo tokių įsigiję.