Sankcijos jau veikia: per savaitgalį į Lietuvą nepateko 286 vilkikai

Kaip pasakoja Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyresnysis patarėjas Rolandas Jurgaitis, nors viešai buvo kalbama, kad Europa uždraus prekių transportavimą keliais iš Rusijos ir Baltarusijos bei į abi valstybes, tačiau kol nebuvo dokumento Rusijoje ir Baltarusijoje registruotos įmonės vis tiek siuntė vilkikus.

Muitinės departamento atstovas taip pat pripažino, kad muitininkai turi išklausyti vilkikų vairuotojų nepasitenkinimo: „Visą laiką bus to nepasitenkinimo. Vairuotojas gi žmogus yra, pyktį iškart išlieja poste ant pareigūno, kuris apie tą sprendimą informuoja. To nepasitenkinimo yra, bet tuo ir pasibaigia, apgręžiami ir grįžta atgal. Fizinių incidentų nebuvo“.

„Lietuva ir dar Latvija yra dvi valstybės, per kurias kroviniai gali kirsti Europos Sąjungos sieną. Nes Lenkijoje vienas postas uždarytas, nes vyksta remontas, o antrą postą blokuoja aktyvistai ukrainiečiai. Tai visi kroviniai suka per Lietuvą ir Latviją, o didžiausias srautas yra Lietuvoje. Dėl to susidarė eilės Raigardo poste, Šalčininkuose, kažkiek ir Medininkuose“, – pasakojo R. Jurgaitis.

REKLAMA

Pirmadienį įvažiuojančiųjų į Lietuvą srautas jau ryškiai sumažėjo.

Europos Sąjunga nuo šeštadienio uždraudė Rusijos ir Baltarusijoje įsteigtoms kelių transporto įmonėms transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir tranzitą. Išimtis taikoma tik pašto paslaugoms ir prekių tranzitui iš Rusijos į Kaliningrado sritį, jeigu prekėms nėra pritaikytos sankcijos.

Įvažiavimui siena uždaryta iškart, bet Europos Sąjungos teritorijoje iki šeštadienio jau buvę vilkikai turi išvykti iki balandžio 16-osios. Tiesa, nėra visiškai aišku, kas bus daroma, jeigu tie vilkikai neišvyks iki nurodytos datos.

„Mes esame numatę veiksmus. Kiekvienu individualiu atveju nagrinėsime, kaip vilkikas yra įvažiavęs. Gal kai kam septynių dienų ir neužteks išvažiuoti, jeigu vyksta iš Portugalijos ar Ispanijos. Galų gale, jeigu ir stovėjo keturias paras pasienyje, tai jis gali į tą terminą ir netilpti. Gausis taip, kad turės išvažiuoti po šeštadienio. Bet kiekvienu atveju žiūrėsime individualiai pagal dokumentus, kada įvažiavo, kada pasikrovė ir kada atvažiavo į postą. Tai jeigu mes matysime, kad jis į tuose terminus įsitenka ir eilėje stovėjo laukti ilgiau, tai tokius krovinius išleisime“, – pasakojo R. Jurgaitis.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat sankcijos nedraudžia vykti tuštiems vilkikams arba Rusijos ir Baltarusijos įmonės gali persiregistruoti kitose valstybėse, tarkime, Kazachstane.

„Mes prognozuojame, kad gali būti taip. Kai kuriuos srautus matome, kad gavėjas nurodomas Kazachstanas, o ne Rusija. Ir neišleidome, nes matėme iš papildomų dokumentų, kad prekės bus iškrautos Rusijoje, nors deklaracijoje nurodoma, kad tai Kazachstanas. Mes neišleidžiame tokių. Ir šiuo atveju gali būti taip, kad perregistruos įmones Kazachstane, Kirgizijoje. Bet negalvokite, kad čia bus masinis dalykas. Nagrinėsime ir žiūrėsime“, – teigė Muitinės departamento atstovas.

Tačiau, pasak R. Jurgaičio, yra ir kitų kontrolės priemonių, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, kaip atsiskaityta už prekes. Jeigu Kazachstane registruoto vežėjo atsiskaitymuose figūruoja Rusijos bankai, tuomet kyla įtarimų, o jeigu atsiskaitoma Kazachstano bankuose, tuomet galima vertinti, kad viskas gerai.