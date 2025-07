Šalčininkų rajono miškuose skelbiama stichinė nelaimė dėl žievėgraužio tipografo

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, šios savivaldybės teritorijoje dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų išdžiūvusių ir džiūstančių medynų tūris pasiekė 25 tūkst. kubinių metrų.

Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per dešimt kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, medynus pakartotinai žvalgyti ne rečiau kaip kas dvi savaites, nevykdyti eglynuose einamųjų miško kirtimų, neplynųjų pagrindinių miško kirtimų, išskyrus paskutinį atvejinių pagrindinių miško kirtimų atvejį.

„Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka“, – teigiama Aplinkos ministerijos pranešime.

Iškirstą medieną su medžių liemenų pavojingais kenkėjais privaloma išvežti ne arčiau kaip 1 km atstumu nuo eglynų pakraščio arba nuo jos nulupti žievę iki lėliukių susiformavimo.

Išsiritus lėliukėms ar jauniems vabalams – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo kirtimo išvežti medieną iš miško, mechanizuotai nulupti žievę, susmulkinti arba apsaugoti taip, kad po medžių žieve neliktų gyvų medžių liemenų pavojingų kenkėjų lėliukių, naujos kartos suaugėlių.

Iškirstą žalią ir kenkėjų neapniktą eglių medieną taip pat reikia išvežti ne arčiau kaip 1 km atstumu nuo eglynų pakraščio arba nuo jos nulupti žievę ar apsaugoti kitomis priemonėmis taip, kad po medžių žieve neatsirastų gyvų medžių liemenų pavojingų kenkėjų lėliukių, naujos kartos suaugėlių.

Be to, paskelbus stichinę nelaimę, iki rugpjūčio 31 dienos privaloma nevykdyti plynųjų pagrindinių miško kirtimų eglynuose, kurių rūšinėje sudėtyje yra 50 proc. ir daugiau eglių, ir biržėse nėra žievėgraužio tipografo pažeidimų, registruotų per pastaruosius dvejus metus.

Stichinė nelaimė dėl žievėgraužio tipografo gegužės 6 dieną paskelbta Vilniaus rajone, o balandžio 23 dieną – ir Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Visoje šalyje dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų išdžiūvusių ir džiūstančių medynų tūris siekia beveik 300 tūkst. kubinių metrų, tai yra 33 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.