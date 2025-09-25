Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė sako, kad neplanuoja trumpinti privalomosios karinės tarnybos trukmės

2025-09-25 11:46 / šaltinis: BNS
2025-09-25 11:46

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad neplanuoja trumpinti privalomosios karinės tarnybos trukmės.

Dovilė Šakalienė (nuotr. stop kadras)

0

„Pirmą kartą girdžiu tokią idėją. Ne (netrumpinsime – BNS). Jeigu dabar mes kalbame apie tą sistemą, kuri yra sudėliota, tai ji ir bus“, – susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ketvirtadienį sakė ministrė.

Tokį klausimą iškėlė opozicinių narys Valdas Rakutis, tvirtinęs, jog tokius nuogąstavimus išgirdo iš kariuomenės.  

„Visa kariuomenė išsigandusi, kad bus trumpinama iki pusės metų ir apie tai visi kalbą“, – aiškino V. Rakutis.

Kaip rašė BNS, pernai birželį Seimas priėmė karo prievolės reformą, kuria numatė, kad į karo prievolininkų sąrašą bus įrašomai 17-os metų jaunuoliai, į tarnybą bus šaukiami 18–22 metų vaikinai.

Pokyčiai numatė ir įprastos tarnybos diferencijavimą pagal trukmę – jaunuoliai turėtų galimybę atlikti trijų, šešių arba devynių mėnesių tarnybą.

Seimas taip yra pailginęs alternatyviosios tarnybos trukmę nuo dešimties iki 12 mėnesių.

Šiuo metu privalomoji karinė tarnyba trunka devynis mėnesius, į Lietuvos kariuomenę kasmet pašaukiami apie 4 tūkst. karių.

