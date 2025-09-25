Šakalienė pasirengusi diskusijai dėl braziliškų lėktuvų įsigijimą vertinančios darbo grupės sudarymo

„Šiuo metu STT nėra pareiškusi kokių nors papildomų prašymų, nevykdo procesinių veiksmų, kurie stabdytų procesus. Jeigu jie tokius veiksmus įvykdytų, mes iškart atitinkamai bendradarbiautume ir reaguotume. Jeigu yra poreikis stabdyti procesą, žinoma, kad mes jį stabdytume“, – susitikimo su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija metu akcentavo D. Šakalienė.
„Jeigu (…) STT tyrimo metu bus patvirtinta, kad (viskas – ELTA) vyko tvarkingai, tai užlaikyti procesus, kurie mums gali kainuoti iškritimą iš derybų su valstybių grupe, tai reiškia, kad greitesnis ir pigesnis transportinių orlaivių pirkimas tiesiog neįvyks ir tai kelia riziką, kad mes (…) galime likti be tam tikro pajėgumo“, – aiškino ji.
Yra pasiruošusi diskusijai dėl procesus vertinančios darbo grupės sudarymo
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) sutartį dėl braziliškų karinių orlaivių įsigijimo turėtų pasirašyti tik sulaukusi STT atliekamo ikiteisminio tyrimo išvadų. Jo teigimu, valdantieji taip pat vertins siūlymus sprendimą dėl orlaivių įsigijimo atidėti.
Tam politikas nurodė naujosios Vyriausybės bei premjerės Ingos Ruginienės prašysiantis sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų, ar planuojamas pirkimas yra tikslingas, ir argumentuotai atsakytų į visuomenės bei politikų keliamus klausimus, ar pirkimą verta tęsti, ar lėšas geriau skirti kitiems gynybos prioritetams.
Savo ruožtu D. Šakalienė sako, jog būtų pasirengusi diskusijai dėl tokios darbo grupės sudarymo.
„Galėsime susėsti ir apie tai pasišnekėti, kaip tai galėtų atrodyti. Jeigu toks poreikis yra, tai, žinoma, visada rasime sprendimą“, – kalbėjo KAM vadovė.
„Jeigu bus matomas poreikis, kad prie Vyriausybės įsteigta darbo grupė iš naujo įvertintų, ar teisi buvo mūsų kariuomenė, kad jie mato tą karinių transportinių orlaivių įsigijimą, ar teisi buvo Valstybės gynimo taryba (VGT), priimdama sprendimą jungtis prie šitų derybų, mes visada viską galime vertinti iš naujo“, – akcentavo ji.
Kasčiūnas: pokalbis su ministre abejonių neišsklaidė
Trečiadienį Seimo konservatorių frakcija gavo progą su ministre gyvai aptarti svarbiausius šalies saugumo sistemos klausimus, tarp jų ir braziliškų lėktuvų įsigijimą. Vis dėlto, frakcijos TS-LD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, jog D. Šakalienė jo atstovaujamos politinės jėgos abejonių neišsklaidė.
„Man atrodo, užčiuopėme tą problemą, susijusią su trijų braziliškų lėktuvų pirkimų. Šįkart ministrė pasakė, kad kol ikiteisminis tyrimas tęsiasi, derybos vyks, bet kontraktas sudarytas nebus (…). Neišsklaidė abejonių, kad viena firma jau buvo atsiradusi ant stalo kaip variantas dar prieš rinkos vertinimą“, – po susitikimo Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
„Pirmiausia turi atsirasti poreikis tokiam ir tokiam pajėgumui, tada gynybos resursų taryba Krašto apsaugos sistemoje priima sprendimą pradėti ieškoti vienokio ar kitokio modelio, eiti į konkretumus, o įvyko atvirkščiai – mes jau turime modelį ir tik tada einame į tai, kad (atsiranda – ELTA) sprendimas kažko ieškoti (…) Tai jau kelia klausimų dėl viso proceso skaidrumo“, – akcentavo politikas.
Tyrimą dėl trijų braziliškų transportinių orlaivių „Embraer“ C-390 įsigijimo STT pradėjo praėjusią savaitę, po šio sprendimo Krašto apsaugos ministerija (KAM) Eltai nurodė neplanuojanti stabdyti pirkimo procedūrų.
Lietuva tris „C-390 Millennium“ orlaivius planuoja įsigyti iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai Giedrimas Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.
