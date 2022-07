Rusijos Dūmos pirmininkas pradėjo grasinti Amerikai: „Mes turime, ką susigrąžinti“

„Mes visada turime kuo atsakyti, o Amerika tegul visada prisimena: ten yra dalis jos teritorijos, Aliaska. Kai jie pradeda bandyti naudotis mūsų resursais užsienyje, prieš tai darydami tegul pagalvoja, mes irgi turime, ką susigrąžinti. Va, Tolstojus siūlo ten surengti referendumą. Mes nesikišam į vidaus reikalus, o jie kaip mantrą dešimt metų kartoja, kad viskas kas pas juos vyksta, kad ir prezidento rinkimai, tai dėl to, kad kišasi Rusija. Taip negerbti savo prezidento...“, – aiškino V. Volodinas.

Buvęs Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis juokaudamas „Twitter“ parašė: „Drebėk, Amerika!“.

Russia's Duma speaker Volodin is now threatening to take Alaska back from the US since, like Ukraine, it's also an ancestral Russian land: "America should always remember about Alaska. Before they seize our resources abroad, they must remember that we also have smth to take back" pic.twitter.com/X59YGvhCDG

REKLAMA