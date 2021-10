Rusijoje užfiksuota rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų

Naujų atvejų paros skaičius yra didžiausias šalyje nuo pandemijos pradžios.

Ankstesnę dieną buvo skelbti nauji koronaviruso pandemijos šalyje antirekordai – per parą buvo nustatyti 33 208 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 1 002 pacientai.

Per pastarąją parą nustatytų COVID-19 atvejų skaičius yra 1 095 didesnis negu parą anksčiau.

Sergamumas koronavirusu Rusijoje ėmė augti rugsėjo antroje pusėje, o spalį augimas dar labiau intensyvėjo. Nustatomų COVID-19 atvejų daugėja beveik visuose šalies regionuose.

Praėjusią savaitę vicepremjerė Tatjana Golikova sakė, kad miršta daug COVID-19 pacientų, kurie nebuvo pasiskiepiję nuo koronavirusinės infekcijos.

Vien Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinta 6 740 naujų atvejų, o Sankt Peterburge – 3 323. Be to, sostinėje mirė 70 anksčiau užsikrėtusių žmonių, o Sankt Peterburge – 65 žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 7 992 687 COVID-19 atvejai, 223 312 užsikrėtusių žmonių mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 000 624 pacientai, iš jų 18 717 – per praėjusią parą.