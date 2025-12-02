 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas įvardijo, kad dėl Belgijos kario žūties Pabradės poligone tyrimą vykdo abi šalys

2025-12-02 16:57 / šaltinis: BNS
2025-12-02 16:57

Dėl pratybų metu Pabradės poligone žuvusio Belgijos kario tyrimą vykdo tiek Belgijos, tiek Lietuvos institucijos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Dėl pratybų metu Pabradės poligone žuvusio Belgijos kario tyrimą vykdo tiek Belgijos, tiek Lietuvos institucijos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

2

„Tyrimą atlieka ir Belgijos pusė, ir mes prisidedame, kol kas, kiek aš žinau, tai yra karo policijos klausimas“, – žurnalistams antradienį Seime teigė R. Kaunas.

Pasak ministro, kol kas sudėtinga nustatyti, ar tai buvo nelaimingas atsitikimas, ar sisteminė klaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu vyksta tyrimas ir tas tyrimas ir atsakys mums į klausimus. (...) Atliepsime visus poreikius, kokių tiktai mūsų partneriai turės, tyrimas parodys, kokius pokyčius turime turėti, jeigu jų reikės“, – sakė jis.

Kaip rašė BNS, Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

