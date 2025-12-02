Robertas Kaunas įvardijo, kad dėl Belgijos kario žūties Pabradės poligone tyrimą vykdo abi šalys

„Tyrimą atlieka ir Belgijos pusė, ir mes prisidedame, kol kas, kiek aš žinau, tai yra karo policijos klausimas“, – žurnalistams antradienį Seime teigė R. Kaunas.
Pasak ministro, kol kas sudėtinga nustatyti, ar tai buvo nelaimingas atsitikimas, ar sisteminė klaida.
„Šiuo metu vyksta tyrimas ir tas tyrimas ir atsakys mums į klausimus. (...) Atliepsime visus poreikius, kokių tiktai mūsų partneriai turės, tyrimas parodys, kokius pokyčius turime turėti, jeigu jų reikės“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.