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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ritai Miliūtei – palankus teismo sprendimas

2026-09-30 16:27 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-30 16:27
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Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį paliko galioti policijos sprendimą nutraukti žurnalistės Ritos Miliūtės administracinio nusižengimo bylą dėl vidurinio piršto rodymo.

R. Miliūtės gestas protesto metu (nuotr. BNS/Patricija Adamovič)
GALERIJA (37)

Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį paliko galioti policijos sprendimą nutraukti žurnalistės Ritos Miliūtės administracinio nusižengimo bylą dėl vidurinio piršto rodymo.

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Teismas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato rugpjūčio 7 dienos nutarimą paliko nepakeistą.

Ši nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

BNS rašė, kad byla buvo nutraukta R. Miliūtei nesutikus su jai skirta 15 eurų bauda už tai, kad protesto metu žurnalistė Seimo pusėn rodė vidurinį pirštą ir buvo pripažinta taip pažeidusi viešąją tvarką.

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Teismas atsižvelgė į tai, kad R. Miliūtė necenzūrinį gestą pademonstravo protesto akcijos prie Seimo metu, nukreipdama pirštą į parlamentą, gestą žodžiu adresuodama valdančiosios daugumos politikai ir tokį poelgį netrukus nutraukė, teisėtai išreikšdama nuomonę.

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„Teismas sprendžia, kad administracinio nusižengimo byla yra išnagrinėta išsamiai ir visapusiškai, institucija (Vilniaus apskrities policija – BNS) įrodymus įvertino tinkamai, nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas“, – teigiama nutartyje.

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Byla buvo nagrinėjama pagal fizinio asmens skundą. Nukentėjusiąja įvardijama pareiškėja jį argumentavo pažeista teise būti išklausytai, nes apie policijoje pakeistą bylos nagrinėjimo laiką ji buvo informuota per vėlai, taip pat saviraiškos laisvės ribomis.

Tačiau teismas konstatavo, kad teisė nukentėjusiajai būti išklausytai nebuvo pažeista, nes prašymą atidėti bylą ji pateikė likus minutei iki nagrinėjimo ir jo likimu nesidomėjo, tinkamai nepagrindė prašymo.

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Dėl minėto R. Miliūtės gesto Vilniaus miesto 3-ame policijos komisariate administracinė teisena buvo pradėta balandį.

Vidurinį pirštą R. Miliūtė viešai rodė Nepriklausomybės aikštėje vykusio protesto „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ metu. Tuomet ji teigė, kad valdančioji dauguma yra teisiškai neraštinga, neturi kompetencijos valdyti valstybės.

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