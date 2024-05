Rinkimus laimėjęs Nausėda juokauja neblogai atspėjęs rezultatą: „Net kai buvau ekonomistas, taip gerai neprognozavau“

REKLAMA

„Aš noriu išreikšti didelę didelę padėką Lietuvos žmonėms. Jie man įteikė didelį pasitikėjimo mandatą ir šį pasitikėjimo kreditą, puikiai suprantu, turėsiu branginti“, – sakė prezidentas.

Pats svarbiausias G. Nausėdos palaikytojas buvo jo sutuoktinė Diana ir į štabą atvykęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Kai rezultatas buvo visiškai aiškus, štabe buvo atvežtas didžiulis V raidės formos tortas, reiškiantis angliškai „Victory“. Tačiau apskritai G. Nausėdos štabas laikėsi labai santūriai, čia nebuvo jokių muzikinių garsiai skambančių kūrinių ar šokių.

Paklaustas, kodėl štabe negroja daina „We are the winners“, G. Nausėda juokavo, kad su muzika šįkart šiek tiek blogiau: „Geros muzikos pasiklausau namie. Gal net ir šią naktį pasiklausysiu. Užsidėsiu savo mėgstamą grupę, kuri mane pažadina net vidury nakties. „Emerson, Lake and Palmer“.

G. Nausėda taip pat labai domėjosi, koks buvo galutinis balsų santykis. Pasiteiravus, ar taip bando pasitikrinti, ar teisingai prognozavo rinkimų rezultatą, prezidentas juokavo neblogai viską atspėjęs. „Net kai buvau ekonomistas, taip gerai neprognozavau“, – juokavo G. Nausėda.

Prezidentas buvo kalbėjęs, kad laimės prieš Ingridą Šimonytę santykiu 75:25, o negalutiniai rinkimų rezultatai rodo, kad panašiai ir yra: G. Nausėda surinko 75,24 proc., o I. Šimonytė – 23,22 proc. Žinoma, galutiniai rinkimų rezultatai dar šiek tiek koreguosis.

Palaikyti G. Nausėdos, kaip ir per pirmąjį turą, į štabą rinkosi būrys socialdemokratų: atvyko Seimo nariai Gintautas Paluckas, Rasa Budbergytė, Orinta Leiputė, Kęstutis Vilkauskas, Prienų meras Alvydas Vaicekauskas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė, europarlamentasr Juozas Olekas, buvęs eurokomisaras Vytenis Andriukaitis kai kai kurie kiti partijos nariai.

Štabe, kuris įsikūręs Užupyje esančiame restorane „Le Mans“, sukiojosi ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Seimo narys Giedrius Surplys bei Visagino meras Erlandas Galaguz.

Pirmajame rinkimų ture Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga rėmė save išsikėlusio advokato Igno Vėgėlės kandidatūrą. Paklaustas, ar į štabą ketina atvykti partijos lyderis Ramūnas Karbauskis su tortu, parlamentaras juokėsi to nežinantis. Tortą su nupieštu penkialapiu dobilu R. Karbauskis dovanojo I. Vėgėlei.

G. Nausėdą aktyviai palaikė ir Regionų partijos atstovai Jonas Pinskus bei Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Iš politikų į štabą atvyko ir Liberalų sąjūdžio atstovas, Plungės rajono metas Audrius Klišonis. Ši partija nekėlė kandidato prezidento rinkimuose ir nepalaikė jokio kito politiko.

Štabui atvėrus duris dauguma palaikytojų jau nuo pat vakaro pradžios buvo linksmai nusiteikę, gurkšnojo savo gėrimus, gausiai juokavo ir nuolat tikrino Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapį.

Palaikyti prezidento atvyko penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovksienė, žurnalistė Laima Lavaste, apžvalgininkas Mantas Martišius, psichologas Andrius Kaluginas, politologas Šarūnas Liekis, politologas Mindaugas Jurkynas, kurį prezidentas ne taip seniai paskyrė antrai kadencijai į LRT tarybą.

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prezidento Gitano Nausėdos rinkimų štabas antrame ture

Jau tapo tradicija, kad štabe palaikyti savo vadovo gausiai renkasi ir patarėjai, kurie yra politinio pasitikėjimo tarnautojai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys rodo, kad aktyvumas per antrąjį prezidento rinkimų turą siekė 49,61 proc. Preliminarūs rezultatai rodo G. Nausėdos pergalę prieš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltą Ingridą Šimonytę.

Prezidentas ketina pasirodyti savo štabe apie 22 valandą arba šiek tiek vėliau, tuo tarpu apie vidurnaktį planuojama prezidento kalba Prezidentūroje.