Rekordinį vakcinų kiekį pajaus ne visi: kol vieni plečia skiepijamas grupes, kiti per Velykas neskiepys

Vyriausybės vadovė pranešė, kad artimiausias dienų iššūkis bus kaip įmanoma panaudoti iki šiol nematytus vakcinų kiekius. Kaip sakė premjerė, šią savaitę savivaldybėms jau yra arba bus paskirta daugiau negu 130 tūkst. dozių, iš kurių pirmajai dozei galima bus skirti 96 tūkst. Apskritai per balandį ketinama gauti tiek vakcinų, kiek jų buvo sulaukta per tris mėnesius.

Augant vakcinavimo apimtims ne tik tikimasi paskiepyti daugiau rizikos grupių pacientų, bet ir už tai žadamas didesnis atlygis.

„Šiuo metu Valstybinė ligonių kasa skaičiuoja įkainį, už kurį būtų apmokama nedarbo ir švenčių dienomis, jis bus taikomas nuo balandžio mėnesio. Taip kad jei tik savivaldybės nuspręs, kad organizuoja vakcinaciją ir savaitgalį, tai, manau, joms su šiuo nemažu vakcinų kiekiu susidoroti turėtų pavykti“, – po Vyriausybės posėdžio kalbėjo I. Šimonytė.

Skiepyti šventinį savaitgalį, jei tik turima vakcinų, ragino ir Savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.

Per Velykas neskiepys, bet vakcinas išnaudos

Nors ministrė pirmininkė vylėsi, kad ir per Velykas skiepijimas nesustos, ilgąjį savaitgalį ištisai dirbs ne visi. Juo labiau ne visi jau sulauks daugiau vakcinų.

Kaip portalui tv3.lt pasakojo už vakcinavimą Kauno mieste atsakingos Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša, gautas vakcinas pilnai ketinama išnaudoti iki kitos savaitės penktadienio.

„Per šią ir kitą savaitę išvakcinuosime visas 30 tūkst. dozių, kurias mes gausime ir kurios yra suplanuotos. Darbo dienomis, šeštadienį dirbsime pilnu pajėgumu ir skiepysime po 4 tūkst., tikrai išnaudosime vakcinas ir nepaliksime jų gulėti.

Todėl per šventines Velykų dienas sekmadienį ir pirmadienį nedirbsime, kad medikai pailsėtų, nes jie irgi žmonės. Jei pasikeis tiekimo planai, vakcinų atsiras daugiau, tai tada dirbsim taip, kaip reikės“, – sakė jis.

Kauno vakcinavimo centre per dieną suleidžiama apie 2,5–3 tūkst. vakcinų, atsižvelgiant į tai, kiek vakcinų yra gaunama. Tačiau, kaip pažymėjo P. Kibiša, daugiausiai ledo rūmuose neįsitempiant būtų galima suskiepyti 6 tūkst. dozių.

Pašnekovas tikino, kad šiaip žmonės tikrai ateina vakcinuotis ir savaitgaliais, tuo metu darbuotojų dėl to motyvuoti nereikia.

„Mes darbuotojus visada motyvuojame, dirbame mobiliame punkte, ir karščiavimo klinikoje nuo pat pradžių. Gydytojo jau tokia profesija, kad mūsų kolegos ir nesant ekstremalių situacijų dirba, budi savaitgaliais. Tad, be abejo, stengiamės skatinti, džiaugiamės, kad ir ministerija įvertino tai ir proaktyviai pasiūlė didinti įkainį savaitgaliais“, – sakė P. Kibiša.

Vilnius ketina įskiepyti 12 tūkst. dozių

Tuo metu Vilniaus meras Remigijus Šimašius paskelbė, kad per šventinį Velykų savaitgalį sostinėje planuojama paskiepyti per 12 tūkst. žmonių.

Anot mero, jau penktadienį planuojama gauti 17 tūkst. vakcinos dozių, tad „jos neturėtų gulėti, tos apimtys turi būti, nėra, ko laukti.“ Kaip nurodė jis, veiks keturi skiepijimo punktai.

„Vakar gavome apie 10 tūkst. vakcinų papildomai. Vyriausybė atsiliepė į mūsų kvietimą. Kadangi Vilnius visą laiką buvo nuskriaustas pagal vakcinų skaičių, dabar duodama daugiau, skiepijimo apimtys didėja“, – sakė jis.

Meras teigė tikintis, kad gyventojai aktyviai vakcinuosis ir per šventinį savaitgalį, o jei tomis dienomis gyventojų aktyvumas nebus toks, kokio tikimasi, gyventojai bus skiepijami vėliau.

„Manau, kad turėtų ateiti žmonių daug. Ir dėl to, kad vis tiek važiuoti, išvažiuoti kažkur negalima, tai natūralu, kad esame savo gyvenamosiose vietose ir išeiginės dienos, tai kodėl neatėjus? (...) Kita vertus, kadangi užbaigiame su norinčiais 80 plius ir kitomis grupėmis, daugiausiai Lietuvoje esame paskiepiję tų žmonių, ne visus galbūt pasiekėm dėl įvairių informacinių sistemų, e. sveikatos sutrikimų, kai kurie atsisako, tai einam į kitas platesnes grupes. Tai toje platesnėje grupėje Vilniuje yra 104 tūkst. žmonių. Jie nuo šiandien gauna pakvietimą registruotis atviroje sistemoje“, – kalbėjo meras“ – komentavo R. Šimašius.

Klaipėda kol kas skiepija likučius

Nors kalbama apie itin didelius vakcinų kiekius jau artėjantį savaitgalį, jų iškart sulauks ne visi didieji miestai. Štai Klaipėdos vakcinavimo centras kol kas skiepija likučius ir rankoves kaip reikiant atsiraitos tik po švenčių.

„Ką jau gavome, tą gavome, šią savaitę prieš Velykas vakcinų pertekliaus nėra. Turime „AstraZeneca“ likučius, tai planuojame šeštadienį dirbti ir skiepyti gyventojus pagal prioritetines grupes. O kitą savaitę 7–8 d. gauname pakankamai nemažai – per 2 tūkst. dozių vakcinų ir planuojame kitam savaitgaliui darbą“, – pasakojo Klaipėdos vakcinavimo centro koordinatorė Jūratė Beinortienė.

Kaip teigė ji, per pačias Velykas dirbti neketinama, nes ir neturima prioritetinių grupių, kurios norėtų skiepytis su „AstraZeneca“. Vakcinavimo koordinatorė pridūrė, kad turima ir kitų dviejų gamintojų – „Pfizer“ ir „Moderna“ – vakcinų, bet jos daugiau skirtos revakcinacijai.

Vidutiniškai per dieną paskiepijama per 500 žmonių, bet turint pakankamą vakcinų kiekį galima pasiekti ir 800 žmonių per dieną skiepijimo apimtis. Pašnekovė pabrėžė, kad ne pakankamai vakcinų svarbu gauti, bet kad ir užsiregistravusieji atvyktų skiepytis.

„Daugiau ar mažiau visada yra tokių, kurie neatvyksta. Tačiau dėl vakcinų likučių problemos nėra. Nuo pirmos dienos šiuo klausimu dirbame, stebime vakcinų likučius skiepijimo procese ir kviečiame pacientus iš rezervinių sąrašų“, – sakė J. Beinortienė.

Šiauliai skiepys šeštadienį, jei liks vakcinų

Panaši situacija ir Šiauliuose – planuojama nedirbti visas tris ilgojo savaitgalio dienas, nors yra tikimybė, kad vakcinavimo centrai dirbs šeštadienį, jeigu nebus spėta visų paskiepyti penktadienį.

„Šiauliuose yra gajos tradicijos, o čia eina kalba apie labai stiprią religinę šventę, tai jeigu mes tą darbą darytume, taptume pajuokos objektu, nes šitas darbas tiesiog nepavyktų – būtų beprasmis medikų užimtumas dėl darbo, kuris nevyksta. Kitaip tariant, nenorime imituoti darbo ir taikyti prievartinių mechanizmų tuo metu, kai to dalyko nereikia daryti“, – sakė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Anot jo, esant didžiuliam žmonių norui, jeigu visi negalėtų būti paskiepyti penktadienį, būtų keletą valandų dirbama ir šeštadienį. Pasak mero, Šiauliuose vakcinos efektyviai išnaudojamos ir darbo dienomis, o medikai turi teisę į poilsį.

„Pilnai, visada. Norėčiau pabrėžti efektyvumo ir pagarbos medikams klausimą, nes medikai taip pat turi teisę į poilsį, kuris dažniausiai yra šeštadienį ir sekmadienį“, – kalbėjo A. Visockas.

Jis taip pat tikino, kad Šiauliai vakcinavimo tempais neatsiliks nuo kitų miestų, kurie ketina skiepyti ateinantį savaitgalį.

Premjerė norėtų matyti didesnį greitį

Nors vis kyla diskusijų dėl vakcinavimo prioritetų ar dalies nepanaudotų vakcinų, Lietuva pagal vakcinavimą ES kontekste atrodo tikrai neblogai.

„Pagal 100 gyventojų tenkančių panaudotų vakcinų dozių skaičių esame 4 Europos Sąjungoje, o pagal bendrą vakcinų procentą, kurios pateko į valstybę ir yra panaudotos, esame pirmi ES. Taigi turėsime pasistengti, kaip tai išlaikyti“, – tokius skaičius trečiadienį Sveikatos reikalų komiteto posėdžio metu pateikė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Ingrida Šimonytė neslėpė, kad skiepijimo apimtys galėtų būti didesnės

Jį papildydama ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė pridūrė, kad šiuo metu jau 6 proc. šalies gyventojų yra suvakcinuoti pilnai, virš 6 proc. gavo vieną COVID-19 vakcinos dozę, o daugiau kaip 7 proc. persirgo šia liga ir turi antikūnų.

Visgi premjerė I. Šimonytė, paklausta, kaip apskritai vertina skiepijimo procesą Lietuvoje, premjerė neslėpė, kad apimtys galėtų būti didesnės.

„Tas skaičius, kuris dabar atliekamas – 11–12 tūkst., tikrai nėra geriausia, ką esu mačiusi, nes yra buvę ir tokių dienų, kai mes buvome arčiau 20 tūkst. Tai labiau norėčiau matyti tokį tempą. Žinoma, daug kur trūksta darbo rankų, nes tie patys žmonės ir testuoja, ir dirba mobiliuose punktuose ir turi vakcinuoti. tai tą, mano žiniomis, SAM sprendžia leisdama tuose procesuose dalyvauti studentams, vaistininkams ir kitiems žmonėms, kurie gali tą padaryti pakankamai kvalifikuotai“, – komentavo ji.

Portalas tv3.lt primena, kad vis nesiliauja nesutarimai dėl prioritetinių skiepijimo grupių: onkologiniai pacientai siekia, kad būtų skiepijami visi iš eilės.