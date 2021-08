Reikalauja Šimašių kuo greičiau trauktis: „Suduota reputacinė žala mero institutui ir pačiai savivaldai“

Su žmona Agne Matulaite neseniai išsiskyręs Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius prieš keletą savaičių susituokė su architekte, „Do architects“ akcininke Gilma Teodora Gylyte. Nauja R. Šimašiaus santuoka sulaukė audringos visuomenės reakcijos.

Paaiškėjo, kad G. T. Gylytės įmonė yra laimėjusi penkis savivaldybės skelbtus konkursus.

Iškart po vestuvių R. Šimašius išvyko atostogauti. Kilus pasipiktinimui antradienį meras pranešė vienai dienai grįžtantis į Lietuvą, kad galėtų atsakyti į žurnalistų klausimus. Atsakęs į juos meras ketina grįžti į Prancūziją, mat ten liko ir dabartinė jo žmona.

Opozicija kreipėsi į Antikorupcijos ir Etikos komisijas

Vilniaus miesto savivaldybės opozicija ragina R. Šimašių trauktis iš užimamų pareigų. Vilniaus miesto tarybos frakcija „Laisvės ir teisingumas“ kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariais kreipėsi į savivaldybės Etikos ir Antikorupcijos komisijas.

„Nevertiname R. Šimašiaus asmeninio gyvenimo peripetijų, tačiau jis eina Vilniaus mero pareigas ir dėl to kyla rimtų įtarimų dėl jo netinkamo viešųjų ir privačiųjų interesų laikymosi, elementarių sąžiningumo ir skaidrumo principų negerbimo bei dėl galimų korupcinių schemų proteguojant savo sutuoktinę Gilmą Teodorą Gylytę ir jos įmonę UAB „DO architects“, – pranešime cituojamas tarybos frakcijos „Laisvė ir teisingumas“ narys Žilvinas Šilgalis, pasirašęs kreipimąsi.

Savivaldybės opozicija parengtame pranešime taip pat aiškina norėjusi, kad apie santykius su architekte meras visuomenę būtų informavęs anksčiau.

„Santykiai neatsiranda per vieną dieną, kaip ponas Šimašius bandė aiškinti. Taigi, kyla natūralūs klausimai – kiek laiko buvo slepiami mero R. Šimašiaus santykiai su nauja žmona bei kokia įtaka buvo daroma jo dabartinės žmonos įmonei laimint viešuosius pirkimus Vilniaus miesto savivaldybėje? Pakankamai akivaizdu, kad R. Šimašius pastaraisiais metais gyveno nuolatiniame interesų konflikte nedeklaruodamas savo artimų santykių ir tokiu būdu galėjo daryti netiesioginę įtaką dabartinės žmonos naudai“, – rašoma opozicijos pranešime.

Kreipimesi teigiama, kad frakciją pasiekė informaciją, jog savivaldybėje galimai viešėjo korupcinė schema, kurios pagalba galėjo būti piktnaudžiaujama tarnyba proteguojant savo pasirinktus projektuotojus, sudarant jiems išskirtines sąlygas laimėti konkursus.

REKLAMA

Opozicija taip pat pažymi, kad G. T. Gylytės pusbrolis Benediktas Gylys per savo paties paramos fondą BGF turėjo ryšių su Vilniaus miesto savivaldybe ir jos kontroliuojama VŠĮ „Go Vilnius“.

„Nors ir gerokai pavėluotai, bet ryšys su nauja žmona jau deklaruotas, tačiau apie sutuoktinės pusbrolį Benediktą Gylį dar niekur neužsimenama, kai tuo tarpu jis buvo didžiausias R. Šimašiaus rinkiminės kampanijos rėmėjas.

Taigi, panašu, kad R. Šimašius yra įsivėlęs į giminystės verslo UAB, kuriame buvo sudarytos palankios sąlygos galimai naudotis mokesčių mokėtojų pinigais asmeninei naudai per būsimą sutuoktinę gauti, bet ir gauti naudą rinkimų metu“, – opozicijos pranešime cituojamas Vilniaus miesto tarybos frakcijos „Laisvė ir teisingumas“ narys Žilvinas Šilgalis.

Opozicija dėl kilusio skandalo savo kreipimusi ragina R. Šimašių atsistatydinti.

„Elgesiu suduota reputacinė žala mero institutui ir pačiai savivaldai“

Antikorupcijos komisijos pirmininkas, savivaldybės tarybos narys Vydūnas Sadauskas sako, kad komisija yra gavusi bendrą valstiečių ir žaliųjų bei frakcijos „Laisvė ir teisingumas“ skundą. Netrukus komisija bus kviečiama ir spręs dėl tyrimo pradėjimo.

„Skunde iš esmės nurodoma informacija, susijusi su galimu architektų protegavimu, galimų korupcinių schemų, kas susiję su privačių ir viešųjų interesų derinimu. Minimos aplinkybės dėl rinkiminės kampanijos finansavimo“, – tv3.lt sako V. Sadauskas.

V. Sadauskas sako, kad Antikorupcijos komisija skundą gavo prieš kelias dienas, į posėdį turėtų rinktis dar kitą savaitę.

Skundą jau gavusi teigia ir Etikos komisija. Komisijos pirmininkas Tomas Seikalis sako, kad situacijai išsamiai pakomentuoti dar trūksta informacijos. Pats R. Šimašius po vestuvių išvyko atostogauti į Prancūziją, į Lietuvą grįžta vienai dienai, kad atsakytų į žurnalistų klausimus.

T. Seikalio vertinimu, nors R. Šimašius nepažeidė teisės aktų, įgaliojančių pranešti apie santykius, jam vertėjo apie santykius su žymia architekte visuomenei pranešti anksčiau.

REKLAMA

„Viską (reikėjo – aut. past.) paaiškinti ir anksčiau deklaruoti privačiuose interesuose. Ne visą laiką reikia laikytis formalių teisės aktų reikalavimų, kartais į situaciją reikia žvelgti turiningiau ir išvengti nereikalingų abejonių. Istorija prasidėjo dėl to, nes visuomenė buvo pastatyta prieš faktą, bet atsakymų ir paaiškinimų nebuvo pateikta – buvo išvažiuota atostogauti į užsienį“, – tv3.lt sako T. Seikalis.

T. Seikalio vertinimu, tai, jog naujoji R. Šimašiaus žmona dirba vienoje žinomiausių architektų studijų, kuri gauna savivaldybės užsakymus, turėjo būti priežastis apie savo santykius pranešti anksčiau, o to nepadarius buvo pakenkta visos savivaldos reputacijai.

„Elgesiu suduota reputacinė žala mero institutui ir pačiai savivaldai. Piliečiams, visuomenei sukeltos abejonės dėl skaidrumo. Gal ten nėra jokių nusikaltimų ir pažeidimų, bet vietos fantazijai visad atsiranda, kai yra faktas, bet jokių paaiškinimų“, – sako T. Seikalis.

Nežino, ar meras susituokęs, ar ne

Vis dėlto, daryti išvadų, ar visi opozicijos kreipimesi merui mesti kaltinimai gali būti teisiškai pagrįsti, T. Seikalis neskuba. Tai padės išsiaiškinti tyrimas, kuris šiuo metu dar nėra pradėtas. T. Seikalis sako, kad šiuo metu iš viso dar nežinoma, ar R. Šimašius ir G. T. Gylytė yra susituokę. Savo įraše socialiniuose tinkluose R. Šimašius vestuvių dieną rašė, kad parašus su nauja mylimąja padės „kažkada po atostogų“.

„Kiek žinau, buvo tik palaiminti žiedai. Tokio atsakymo niekas nepateiks neįsigilinęs į faktus, situaciją, negavęs paaiškinimo iš mero ar kitų asmenų ir neįsigilinus į teisės aktus“, – sako T. Seikalis.

Etikos komisijos pirmininkas mano, kad po kilusio skandalo reikės inicijuoti Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimus. Kaip sako T. Seikalis, visuomenėje poromis jau seniai nebėra laikomi tik susituokę vyras ir žmona. Yra ir homoseksualios poros, kai kurios poros gyvena kaip sugyventiniai.

REKLAMA

„Reikės išdiskutuoti ir teisėje įnešti aiškumo, kad būtų mažiau interpretacijų, kaip situacijose, kai asmenys ne santuokose, bet turi privatų interesą vienas kitam, bendrą gyvenimą, susitikinėja – aiškumo turės būti įvesta, nes vis daugiau tokių situacijų yra“, – komentuoja T. Seikalis.

T. Seikalio nuomone, R. Šimašius turėtų keisti bendravimo toną su piliečiais ir atsiprašyti dėl kilusios situacijos.

„Matau, kad politikai nemoka bendrauti su piliečiais, visuomene ir bijo atsiprašymo. Atsiprašymas nėra kaltės pripažinimas, bet tai išsprendžia dalykus, tai žmogiškesnis priėjimas. Dabar iš karto mero postas (įrašas – aut. past.) prasidėjo kaltinimais, kad iš karto užsipuolė. <…> Čia tokia situacija, kad teisine prasme reikės atlikti tyrimą ir įsigilinti. Vienareikšmiško trumpo atsakymo nėra“, – sako T. Seikalis.

Šilgalis: būtų atsakinga atsistadytinti

Vilniaus miesto tarybos narys, pasirašęs opozicijos kreipimąsi į Antikorupcijos ir Etikos komisijas, Ž. Šilgalis sako, kad sisklosčius dabartinei situacijai vienintelė išeitis R. Šimašiui yra trauktis iš užimamų pareigų.

„Ne vieną kartą ir pats Šimašius yra pabrėžęs, kad politikams galioja kiti standartai. Kaip ir pareiškime atkreipėme dėmesį – mes nevertiname Šimašiaus asmeninių santykių, tai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, kiekvienas turi teisę gyventi, kaip jam atrodo teisinga, kaip jam norisi pagaliau. Kas liečia biudžeto pinigus, jų išskirstymą – šioje vietoje pilkų zonų būti negali, kurios dabar yra akivaizdžios“, – tv3.lt sako Ž. Šilgalis.

Politiko nuomone, jei santykiai su G. T. Gylyte būtų deklaruoti anksčiau, tokio visuomenės pasipiktinimo būtų išvengta. Pasak Ž. Šilgalio, vienintelis už susiklosčiusią situaciją atsakingas asmuo šiuo metu yra pats R. Šimašius.

Ž. Šilgalis teigia, kad opozicija yra gavusi informacijos iš kitų projektuotojų, jog kai kurioms kompanijoms Vilniuje buvo suteiktos išskirtinės teisės.

REKLAMA

Ž. Šilgaliui kliūna ir R. Šimašiaus reakcija į susidariusią situaciją. Po vestuvių R. Šimašius išvyko atostogauti. Antradienį dėl kilusio pasipiktinimo meras grįžo iš kelionės, trečiadienį atsakys į žurnalistų klausimus ir vėl išvyks į Prancūziją. Ž. Šilgalis mano, kad tai yra lengvabūdiška, jo nuomone, merui nederėtų išvykti.

„Garbingas politikas priimtų sprendimus čia ir dabar. Jis puikiai žino, kaip viskas yra. Visad prisimenu, kaip Šimašius agituodavo Partnerystės įstatymą. Visada pabrėždavo, kaip svarbu deklaruoti santykius, kas su kuo gyvena, kad išvengtume dviprasmybių ir tam tikrų protekcijų nežinant tam tikrų aplinkybių. Šiuo atveju, pats tuo nepasinaudojo“, – sako Ž. Šilgalis.

Paklaustas, ką mano apie R. Šimašiaus žmonos įmonės laimėtus konkursus, Ž. Šilgalis teigia manantis, kad mero įtaka priimant sprendimus dėl viešųjų pirkimų yra didelė.

„Meras veda ir gamybinius susirinkimus, kur susirenka visų padalinių, departamentų vadovai. Merui kartais užtenka ir galvą linktelėti ir jo valdininkai supranta, kad reikėtų judinti procesus. Taip, kad kalbėti, kad meras yra neįtakingas, man kiltų klausimas – o kas apskritai yra meras ir kam jis reikalingas, jei įtakos neturi? Jis turi, privalo turėti įtakos ir jis turi tą įtaką“, – komentuoja Ž. Šilgalis.

Be mero žmonos įmonės laimėtų konkursų, kaip sako Ž. Šilgalis, dar prisideda ir tai, kad jos pusbrolis B. Gylys merą rinkimų metu parėmė solidžia 7000 eurų suma.

„Tai nėra skaidrūs dalykai. Jeigu žinai, kad turi artimus santykius su kažkuo ir matai, kas vyksta, bet tyli ir vėliau visus nustebini bei išvažiuoji atostogų – tai nėra atsakingas elgesys. Mano vertinimu, būtų tvarkinga ir atsakinga susiklosčius tokioms aplinkybėms, kad meras Šimašius tiesiog atsistatydintų“, – sako Ž. Šilgalis

Šimonytė: jei Šimašiaus situacija būtų kuriam iš ministrų – tai trukdytų jam toliau dirbti Vyriausybėje

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, jei jos vadovaujamo ministrų kabineto nariui nutiktų panaši istorija, tai trukdytų jam toliau dirbti ministru.

REKLAMA

Premjerė, komentuodama R. Šimašiaus situaciją „Lietuvos ryto“ televizijos laidai „Lietuvos diena“, teigė, kad atitinkamos institucijos įvertins tai ir priims sprendimus.

Ministrė pirmininkė pakomentavo, kaip vertintų, jei tokioje situacijoje atsidurtų ministras: „Aš ją vertinčiau per savo vertinimą, man nereikėtų etikos komisijų. Žinoma, aš tų faktų tikrai negaliu komentuoti. [...] Kadangi esu vilnietė ir Vilniaus gandų man tenka išgirsti, aš žinau, kad yra įmonių, kurių sprendimai labai dažnai kažkaip figūruoja, bet gal jos visiškai skaidriai tuos konkursus laimi – aš to negaliu a priori pasakyti.“

„Visas šias aplinkybes sudėjus, net jeigu viskas yra teisėta ir paaiškinama, tiesiog savaime, tarkime, Vyriausybės nariui, jau keltų per didelį klaustuką virš galvos. Galbūt to žmogaus nesmerkdama, nes neturėčiau tam pagrindo ir įrodymų, kad padaryta kažkas netinkama ar nusikalstama, tiesiog manyčiau, jog tai pačiam žmogui labai trukdytų dirbti“, – teigė premjerė I. Šimonytė.

Laimėjo penkis savivaldybės konkursus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad naujosios Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus gyvenimo draugės architektės G. T. Gylytės įmonė yra laimėjusi penkis savivaldybės skelbtus konkursus, rašo portalai 15min.lt. ir delfi.lt.

Bendrovė „Do architecs“, kurios viena akcininkių yra G. T. Gylytė, 2019-ųjų vasarį laimėjo 12,1 tūkst. eurų vertės išeities duomenų analizės ir schemos Aukštamiesčio vystymo strategijos rengimo konkursą, tų pačių metų rugsėjį įmonė laimėjo 730 tūkst. eurų vertės architektūros konkursą projektuoti Tolminkiemio gimnaziją Pilaitėje.

Pernai pavasarį savivaldybė kreipėsi į „Do architects“ ir įmonė balandį už 1 tūkst. eurų parengė laikinų ligoninių įrengimo projektą. Tą patį mėnesį bendrovė įsipareigojo už kiek daugiau nei 12 tūkst. eurų suprojektuoti poilsio įrenginius Naugarduko gatvėje.

Naujausią sutartį „Do architects“ ir Vilniaus savivaldybė pasirašė šių metų vasarį – už beveik 12 tūkst. eurų įmonė įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto gatvių medžiagiškumo ir mažosios architektūros detalizacijų parengimo paslaugas.

REKLAMA

R. Šimašiaus patarėjas Karolis Vaitkevičius 15min.lt tvirtino, kad viešųjų ir privačių interesų konfliktas negali kilti – meras santykius su G. T. Gylyte deklaravo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

Šimašius: to jau per daug

Antradienį ryte Vilniaus miesto meras R. Šimašius savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame atsako į dalį visuomenei kilusių klausimų.

„To jau per daug.

Aš esu politikas, viešas asmuo, tačiau viskam yra ribos. O ypač kai tai liečia mano artimuosius. Kai kritika virsta purvu, komentarai – žeminimu, bandymai rinktis politinius taškus – melu, detalių nežinojimas – būrimu iš kavos tirščių – to jau per daug. Tokios purvo lavinos neatlaikytų niekas. Visi turi teisę kelti klausimus, bet pačių sugalvotas šmeižtas nėra atsakymai į juos.

Todėl matydamas šią purvo fiestą, stabdau savo atostogas ir dar šiandien parskrendu į Lietuvą. Grįžtu vienas – purvo ratilai pasiekė mus ir Prancūzijoje, sušlubavo Gilmos sveikata, ji nuo vakar guli ligoninėje, bet šiuo metu jaučiasi geriau – grįšiu pas ją rytoj, iki to laiko ja pasirūpins draugiški prancūzai, pas kuriuos esame apsistoję.

Trečiadienį ryte 9:00 kviečiu visus žiniasklaidos atstovus į pusryčius savo kabinete savivaldybėje, kurių metu atsakysiu į KIEKVIENĄ jūsų klausimą. Visus iki vieno – tik būkite pasiruošę. Spaudos konferencija truks tiek, kiek reikės, po jos išskrendu atgal – atleiskit, laiko atskiriems interviu neturėsiu.

O dabar keletas svarbių dalykų bei šiek tiek informacijos, kurios dalis pasigedote – suprantu, bet supraskite ir mane, atostogų metu darbiniai reikalai turėtų būti antrame plane.

Politika visada reikalauja daug asmeninių aukų. Tik šiandien, dabar, aš šių aukų nebesu pasiruošęs aukoti. Nes tai net ne mano aukos, o mano mylimų žmonių aukos.

Atvirai – net ir po daugiau nei dviejų dešimtmečių politikoje aš tam nesu pasiruošęs.

Nesu pasiruošęs, kad mano skyrybų istorija būtų valkiojama į visas puses, nesu pasiruošęs į skyrybų skalbinių viešą skalbimą atsakyti tuo pačiu. Turiu du nepilnamečius vaikus, ir jie nenusipelno būti į tai įtraukti.

REKLAMA

Aš nesu pasiruošęs, kad supertalentinga, superatsakinga, supervisuomeniška ir superdarbšti mano žmona Gilma būtų žeminama dėl dalykų, kurių nepadarė. Aš Vilniui padariau ir dar galiu padaryti daug. Tačiau ji, tiesiog ramiai dirbdama savo darbą, gali padaryti dar daugiau. Aš meru nebebūsiu po dviejų metų, ji dar ilgai galės kurti nuostabią Vilniaus architektūrą. Bet nei aš, nei ji nesame pasiruošę už tai būti apipilti purvais.

Ar dabar lengviausias kelias būtų pasitraukti iš politikos, kaip siūlo kai kurie politiniai oponentai arba juos cituojantys žiniasklaidos kanalai? Kažkuria prasme tai tikrai būtų paprasta – nes net ir pats fantastiškiausias darbas negali būti vertas tokių aukų.

Tačiau aš nepaliksiu nebaigtų darbų, net jeigu kai kas to ir labai norėtų. Šiame poste jau teko atlaikyti politines išdavystes, pandemijas, radikalų atakas, rinkiminius šmeižtus – atlaikysiu ir šią. Nežinau, ar atlaikys tie, kas mano galintys sistemiškai drabstyti purvais niekuo dėtus žmones.

Nenoriu palikti neatsakytų klausimų, nuo jų nebėgu ir nebėgsiu, tam ir grįžtu. Prisipažinsiu, kai kurių klausimų ar teorijų net nesitikėjau – žmonių fantazija beribė. Tačiau suprantu, kad dauguma klausimų kyla iš rūpesčio, žingeidumo, asmeninių patirčių, dažnai – iš aukštų klausiančių ar pasisakančių asmenų moralinių standartų, dažniausia iš noro suprasti.

Todėl į visus juos atsakysiu trečiadienį visiems norintiems žiniasklaidos atstovams. O negalintiems palaukti iki to ir jūsų smalsumo nuraminimui, pateikiu šiek tiek informacijos, kuri patikslins viešumoje jau sklandančius mitus apie mane. Niekada nebuvau linkęs daug kalbėti apie asmeninį gyvenimą, nekalbėčiau ir dabar, tačiau tokia jau situacija.

ASMENINIAI KLAUSIMAI:

Ar Gilma buvo jūsų skyrybų priežastis?

Ne. Suprantu, kad žvelgiant iš šono dabar lengviau susidėlioti kitokius spėjimus, ypač kai jie pakurstomi, bet dar kartą – Gilma nebuvo mūsų santuokos subyrėjimo priežastis.

REKLAMA

Kada nusprendėte skirtis?

Tai, kad skyrybos yra viena iš galimybių, buvusiai žmonai sakiau pernai vasarą – ir pokalbyje dviese, ir poros terapijos metu. Atskirai gyvenau nuo praėjusių metų rugsėjo pirmosios – pradžioje dar nebūdamas tikras, kad visam laikui, tačiau žinodamas kad gali būti ir taip. Kad galutinai apsisprendžiau skirtis, Agnei pasakiau lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje. Visa kita info – vieša.

Kada su Gilma tapau artimas?

Artimiau bendrauti pradėjome po praėjusių Kalėdų. Tačiau tuomet šis ryšys dar nebuvo toks, kuris būtų deklaruotinas viešai. Kodėl deklaravau tada, kada deklaravau – paaiškinu žemiau.

Palikote vaikus?

Su Agne užauginome jau suaugusią ir iš namų prieš kelerius metus išvykusią Agnės dukrą iš pirmos santuokos, ir iki šiol auginame du mūsų bendrus vaikus. Skyrybų sunkiausia dalis yra ta, kad negaliu nuolat būti su savo vaikais, o tik matytis pagal jų galimybes. Pagal mūsų susitarimą jų gyvenamoji vieta yra su mama – jos bute, kuris iki tol buvo mūsų bendra nuosavybė.

Ar išlaikote savo vaikus?

Taip, be abejo. Mūsų susitarimu tam skiriu alimentus, kurie sudaro pusę mano šiandieninio atlyginimo.

Ką manote apie Agnės viešus teiginius?

Visų pirma noriu pasakyti, kad suprantu, kad Agnei yra skaudu ir emociškai sunku. Labai norėčiau, kad ji būtų laiminga, ir mes galėtume bendrauti bent apie vaikus. Tačiau į viešą santykių aiškinimąsi nesileisiu – aš dėkingas Agnei už kartu nugyventus metus ir už mūsų vaikus, kurių gerovė man be galo svarbi. Ir kurie, beje, apie mano naujus santykius sužinojo iš manęs, o ne iš žiniasklaidos, bet matau, kad tiesa nelabai kam ir berūpi.

DARBINIAI KLAUSIMAI:

Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų – kodėl santykius su Gilma deklaravote prieš pat vestuves?

Padariau taip, kaip įpareigoja įstatymas. Nežinau tokio žmogaus, kuris ramia širdimi pasakytų apie dar ankstesnio deklaravimo būtinybę. Kada tai turi būti? Prieš pasakant vaikams? Prieš pasakant tėvams? Ar gal net prieš pasakant mylimam žmogui, kad jį myliu? Aš patarimų tokiais klausimais nedrįsčiau duoti niekam. Galiu pasakyti atvirai – kai jau su Gilma supratome, kad santykiai pasiekė tokį lygį, kai jau turime juos deklaruoti viešai, tai per savaitę nusprendėme ir susituokti, nes tai ir yra tokių santykių esmė ir visiškas aiškumas. Taip, mūsų vedybos buvo apgalvotas, bet tai buvo greitas sprendimas, o ne slapto ir ilgai rengto plano dalis.

REKLAMA

Ar iki santykių deklaravimo, bet nuo artimesnės pažinties pradžios, nepadėjote Do Architects bendrovei, kurios viena iš partnerių yra Gilma, gauti savivaldybės užsakymų ar nedarėte kokio kito spaudimo?

Vilniaus savivaldybėje yra beveik tūkstantis darbuotojų. Jei kažkuriam bent vienam dariau spaudimą dėl Do Architects – eikite ir pasakykite tai viešai, už tokią medžiagą dabar žiniasklaida net sumokėtų. Aš žinau, kad to nebuvo ir nebus. Ir apskritai, suprantu, kad kiekvienas mąsto pagal savo sugedimo laipsnį, bet negi tikrai kas nors galvoja, kad aš, būdamas aukščiausiame karjeros poste, ir Gilma, būdama vienos geriausiai dirbančių architektūros įmonių bendrasavininkė, norėsime rizikuoti viskuo? Nepriklausomai nuo to, kokia suma dabar šviečia jūsų fantazijose – tūkstantis, šimtas tūkstančių ar net milijonas eurų – mielieji, nei aš, nei Gilma tokiu būdu niekada gyvenime neuždirbome duonai ir neuždirbsime. Tai būtų vagystė prieš save, prieš vilniečius, prieš politikos (man) ir verslo (jai) partnerius.

Žiniasklaidoje minimi projektai, kuriuos įgyvendino Do Architects – ar turėjote įtakos dėl jų laimėjimų?

Ne. Apie tai galėsiu dar plačiau papasakoti spaudos konferencijoje. Jei trumpai – esminius sprendimus konkursuose priima arba nepriklausoma komisija (Tolminkiemio gimnazija, Kuriu Vilnių, ir kiti projektai) arba savivaldybės administracija. Meras nedalyvauja. Kartu su komanda sudėliojome visiems aiškias taisykles kaip miestas vystosi, tai parašyta ir Bendrajame plane, ir Architektūros taisyklėse, ir rengiamame Gatvių standarte. Dideliems projektams rengiami architektūros konkursai, jų dalyviai projektus teikia be pavardžių, o laimėtojus atrenka nepriklausomos komisijos, kuriose savivaldybė neturi lemiamo balso. Nei vienoje kitoje savivaldybėje nėra ir nebuvo tokio standarto.

Aš pats nesprendžiu ir niekada nesprendžiau apie jokius konkrečius projektus mieste, tikiuosi, taip bus ir po mano kadencijos pabaigos. Šiandienos vinių ieškojimas penkerių metų senumo istorijose man atrodo pritemptas ir tendencingas. Suprantu, kad ne visi patenkinti aiškiais standartais. Žinau, kad tokie nauji šūviai rengiami, jų matyt gali būti tiek, kiek Do Architects turėjo projektų mieste (o turėjo daug) – bet tikrai absurdiška, kai mane netiesiogiai bando kaltinti tuo, dėl ko ir inicijavau visas šias taisykles ir saugiklius. Kitaip tariant – aplink miestą pastačiau elektrinę tvorą, kad per ją neliptų visi, norintys darkytis miestą netikrais konkursais ar nedarnia architektūra, bet kažkam atrodo, kad pats puoliau lipti per šią tvorą. Argi ne absurdas???

REKLAMA

Kam įdomu detalės, visą faktinę informaciją apie bendrus Vilniaus miesto savivaldybės ir Do Architects projektus sudėjome čia: (https://bit.ly/3iy4Q7a) Jei bus klausimų – papildysime pagal konkretų projektą.

Kaip išvengsite interesų maišymo ateityje?

Kaip ir deklaravau VTEK’ui – ir toliau nedalyvausiu jokiuose sprendimuose dėl Do Architects, dabar jau vengiant net tokios regimybės. Tuo tarpu miestas, deja, iki mano kadencijos pabaigos prarado Do Architects pagalbą naujiems projektams – taip jau anksčiau nusprendė šio verslo bendrasavininkai. Sakau ,,deja’’, nes kaip bebūtų ir ką paliudys bet kuris jų konkurentas – tai vieni geriausių architektų mieste, savo laiką (dažnai ir savo sąskaita) skyrę ir miesto tobulinimui.

Ar galėjote šiuos atsakymus pateikti anksčiau?

Galėjau, bet vedybos buvo svarbiau, o po jų atostogos. Atleiskit, jei ką priverčiau laukti nežinioje.

Pasimatysime ryt geriausiame pasaulio mieste“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo R. Šimašius.