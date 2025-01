Regionų teismas dėl buvusiam VST vadui Pociui skirto papeikimo vėl kreipėsi į KT

REKLAMA

Kaip ketvirtadienį pranešė Regionų administracinis teismas, sausio 28-sios nutartimi KT prašoma ištirti, ar Vyriausybės 2022-ųjų birželio nutarimas, kuriuo R. Pociui buvo skirtas papeikimas, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo ir skaidrumo principams.

Teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol KT išnagrinės pateiktą prašymą.

Kartą pernai spalį tokį prašymą KT jau atmetė, konstatavęs, kad Regionų administracinis teismas nepateikė teisinių argumentų, pagrindžiančių jo poziciją dėl ginčijamo Vyriausybės nutarimo konstitucingumo.

KT pabrėžė sprendžiantis dėl Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams, bet nevertinantis su nutarimų priėmimu susijusių procedūrų konstitucingumo.

Anot Regionų teismo, abejonė dėl papeikimo atitikties Konstitucijai kilo įvertinus, kad tiek Vidaus reikalų ministerija (VRM), atlikdama tarnybinį tyrimą, tiek Vyriausybė, skirdama tarnybinę nuobaudą R. Pociui, padarė procedūrinių pažeidimų.

Teismo teigimu, minėtos centrinės valdžios institucijos tinkamai neatsižvelgė į tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltę, nusižengimo priežastis ir padarinius, kitas aplinkybes.

Be to, prašymas įtraukti klausimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę buvo pateiktas ne prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, o nagrinėtas skubos tvarka, to nemotyvuojant, nebalsavus ministrams dėl šio klausimo įtraukimo.

R. Pocius Regionų administracinio teismo prašo panaikinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo jam buvo skirtas papeikimas.

Teismas šį prašymą anksčiau tenkino, tačiau VRM apskundus sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai kovą grąžino bylą iš naujo nagrinėti Regionų teismui.

VRM teigimu, R. Pociui papeikimas skirtas už tarnybinį nusižengimą, kai pažeisdamas statutinėje tarnyboje reglamentuotą tarnybinį pavaldumą ir nevykdydamas vadovybės nurodymo pareigūnas rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams, kitų statutinių įstaigų vadovams.

Buvęs VST vadas savo ruožtu kaltino ministrę Agnę Bilotaitę nekompetencija, neryžtingumu nesiimant veiksmų, kad dėl neramumų prie Seimo būtų paskelbtas planas „Vėtra“, taip pat tvirtino, kad su juo buvo susidorota.

R. Pocius tarnybai vadovavo nuo 2015 metų. Jam palikus pareigas 2022-ųjų spalį, VST neturėjo nuolatinio vadovo iki praėjusių metų rudens, kai naujuoju vadu inauguruotas buvęs policijos rinktinės „Aras“ vadas Viktoras Grabauskas.