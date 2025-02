Ragina žmones saugotis: šis virusas jau dabar pražudė tiek pat, kiek pernai per visą sezoną

Kas savaitę sergamumui gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) vis labiau kopiant į viršų ne tik kai kurios ligoninės imasi dalies ribojimų, bet ir ugdymo įstaigos. Be to, šiemet nuo gripo jau mirė tiek pat žmonių, kiek pernai – per visą sezoną.