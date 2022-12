Ragina įsidėmėti: žaibiška paslauga padės išvengti nesklandumų susirgus kelionėje

„Šiais metais išduotų sertifikatų skaičius – rekordinis. Iki gruodžio ligonių kasos jau išdavė beveik 33 tūkst. sertifikatų, o pernai per visus metus 29 tūkst., užpernai – arti 22 tūkst. Kasmet augantis išduotų sertifikatų skaičius rodo, kad ši paslauga vis populiarėja, nes gyventojams yra išties patogu ja naudotis. Be to, kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelės, taip ir sertifikatai Lietuvos gyventojams išduodami nemokamai, o tai yra svarbus pranašumas keliaujantiems“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Tarptautinių reikalų skyriaus patarėja Neringa Šafranavičienė.

Sertifikatas, kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK), patvirtina privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apsidraudusio asmens teisę Europos Sąjungos šalyse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje gauti būtinąją medicinos pagalbą, kurios išlaidas visiškai arba iš dalies apmoka ligonių kasos. Tai reiškia, jog viešnagės Europos šalyse metu patyrus traumą ar ūmiai susirgus gydymo įstaigoje pateiktas sertifikatas užtikrins, kad būtinoji medicinos pagalba būtų suteikta pagal toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją sumokėta tos šalies nustatyta tvarka ir įkainiais.

Kada tenka sveikatos išlaidas apmokėti savo lėšomis?

Jei PSD apsidraudęs gyventojas išvyko iš Lietuvos nepasiėmęs ESDK arba kelionės metu ją prarado, o jam skubiai prireikė kreiptis į Europos šalies gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, savo mobiliuoju telefonu ar kompiuteriu galima prisijungti prie VLK informacinės sistemos ir savarankiškai susiformuoti sertifikatus, laikinai pakeičiančius kortelę. Ten pat sertifikatą galima suformuoti ir savo nepilnamečiams vaikams. Tam kad būtų galima žmogų identifikuoti, reikia prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą. Informacinė sistema automatiškai sertifikatą suformuoja einamajam mėnesiui.

„Jei žmogus neturi galimybės prisijungti prie Elektroninių valdžios vartų ir užsakyti sertifikato bei atsisiųsti jo į savo mobilų įrenginį – vis tiek yra išeičių. Galima elektroniniu būdu pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą teritorinei ligonių kasai arba kreiptis į šalies, kurioje lankomasi, vietos valstybinio sveikatos draudimo įstaigą. Ši įstaiga susisieks su Lietuvos Respublikos teritorine ligonių kasa pagal asmens gyvenamąją vietą su prašymu atsiųsti kortelę pakeičiantį sertifikatą“, – pataria N. Šafranavičienė.

Svarbu žinoti, kad jei viešėdamas Europos šalyse apdraustasis neturėjo nei ESDK, nei ją pakeičiančio sertifikato, suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas jam teks apmokėti savo lėšomis. Tačiau net ir tokiu atveju, grįžus į Lietuvą, galima kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą dėl patirtų išlaidų kompensavimo.