PSO atidžiai stebi koronaviruso delta atmainos subvariantą

Organizacija taip pat aiškinasi, ar žmonės yra atsparesni subvariantui AY.4.2, aptiktam jau mažiausiai 42 valstybėse.

Išaiškinamų užsikrėtimo AY.4.2 atvejų daugėja nuo liepos, savaitiniame pranešime apie epidemiologinę padėtį nurodė PSO.

„Tęsiami epidemiologiniai ir laboratoriniai tyrimai“ norint išsiaiškinti, ar pasikeitė šio varianto užkrečiamumas, ar sumažėjo žmogaus antikūnų gebėjimas blokuoti virusą.

Palyginti su delta atmaina, subvariantas turi tris papildomas mutacijas, kurių dvi susijusios su viruso „spyglio“ baltymu, padedančiu virusui prisikabinti prie žmogaus ląstelės.

Maždaug 93 proc. visų AY.4.2 atvejų buvo aptikta Didžiojoje Britanijoje, rodo duomenys, įkelti į atvirą tarptautinę duomenų bazę GISAID.

Spalio 3-iąją prasidėjusią savaitę AY.4.2 atvejai sudarė maždaug 5,9 proc. visų delta atvejų Britanijoje.

PSO taip pat nurodė, kad nuo liepos pradžios didėja su jaunesniais nei 25 metų žmonėmis susijusių užsikrėtimo atvejų dalis, ypač PSO išskiriamuose Europos ir Ramiojo vandenyno vakarų regionuose.

Taip gali būti dėl to, kad daugiau vyresnių žmonių yra pasiskiepiję, arba dėl to, kad jaunesnių žmonių socialinis bendravimas yra aktyvesnis.

Be to, gali būti, kad virusas plinta mokyklose, kai į jas sugrįžo daugiau vaikų.

PSO nurodė turinti duomenis apie 123 mln. užsikrėtusių žmonių lytį: 51 proc. jų yra moterys.

Tačiau 58 proc. mirusių COVID-19 pacientų yra vyrai.

Tuo metu vyresnių nei 65 metai žmonių grupėje mirties atvejų nuo 2020 rugsėjo labai sumažėjo, tikriausiai dėl to, kad daugiau šios amžiaus grupės žmonių paskiepyta, be to, pagerėjo klinikinė priežiūra.

47 proc. pasaulio gyventojų jau yra gavę bent vieną skiepų nuo COVID-19 dozę, nurodė PSO.