Psichologė Agnė Matulaitė: viltis turėti nuostabias Kūčias yra blogiausia, ko galime palinkėti sau

Neretai įsivaizduojama, kad per Kūčias ir Kalėdas tvyro stebuklų metas ir viskas turi klostytis tik gerai. Psichologė psichoterapeutė dr. Agnė Matulaitė ragina nesusikurti per didelių lūkesčių šiuo metu, nes po to galima ir stipriai nusivilti.