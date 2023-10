Protrūkis plečiasi: neaiškus virusas Vilkaviškyje jau išguldė virš 70 žmonių

Kaip portalą tv3.lt informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai, vakar iš Vilkaviškio ligoninės gautas pranešimas apie ligoniui diagnozuotą nepatikslintą virusų sukeltą žarnyno infekciją.

„Vykdant židinio epidemiologinę diagnostiką nustatyta, kad dar 69 ugdytiniams iš 12 darželio grupių ir 7 darbuotojams pasireiškė žarnyno infekcijų požymiai (vėmimas). Iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimų negauta“, – nurodė NVSC atstovė Vilda Bajoriūnienė.

Siekiant įvertinti greitą ligos plitimą darželyje, epidemiologiškai susijusį laiko ir vietos atžvilgiu, NVSC specialistai taip pat kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kad įvertintų maisto saugą, kilusių susirgimų galimai rizikai nustatyti.

Prireikė medikų pagalbos ligoninėje

Portalas tv3.lt primena, kad trečiadienį skelbta apie 7 ligoninėje atsidūrusius vaikus. Tačiau Vilkaviškio ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja Kristina Kubilienė patikslino, kad iš viso gydyti 9 darželio ugdytiniai.

„Iš viso per parą sulaukėme 9 vaikų, antradienį buvo 7, vakar – du. Ligos eiga yra ypatingai lengva, tik tiek, kad vaikai daug kartų vėmė namuose. Atvažiavus į ligoninę, paskyrus lašelinę jie labai greitai, per valandą atsigavo. Vienas iš tų 9 vaikų po to pradėjo ir viduriuoti, karščiavo, o visi kiti net nesituštino. Kiek vėliau išleidus klausiau, kaip jaučiasi, siunčiau žinutes, sakė, kad jaučiasi puikiai“, – komentavo ji.

Šiuo metu ligoninėje negydomas nė vienas iš šių vaikų, vienas paskutinis išleistas šiandien ryte.

„Jis atvažiavo vakar vakare gal apie kokią 18–19 valandą, lašelinė lašėjo iki paryčių, ryte jis atsikėlė, pavalgė pusryčius ir išvažiavo į namus“, – pasakojo K. Kubilienė.

Serga 37 proc. vaikų

Kaip portalui tv3.lt komentavo vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Violeta Šaukščiuvienė, virusas dabar išguldęs apie 37 proc. įstaigos auklėtinių.

„Iš 184 vaikučių šiandien nėra 69, tai yra tie, kurie jaučia simptomus. Dalies vaikų dabar tėveliai neveda dėl saugumo“, – kalbėjo įstaigos vadovė.

Ji pasakojo, kad pirmieji infekcijos simptomai darželio auklėtiniams pasireiškė antradienį po pietų.

„Pati ėjau per grupes pasižiūrėti, kokia yra situacija dėl nemiegančių vaikų ir prie manęs vienas vaikas pietų miego metu pravimo, iš karto informavome tėvus. Ir iki vakaro 17 val. gavome iš 7 grupių mokytojų, kad yra daugiau vaikų su panašiais simptomais“, – prisiminė V. Šaukščiuvienė.

Įtaria norovirusinę infekciją

Pasak jos, greičiausiai darželyje įsisukusi norovirusinė infekcija:

„Logiškai galvojant pirštųsi tokia išvada, kad jei visi vos ne vieną dieną susirgo, tai kaip ir būtų kažkokia maisto toksinė infekcija, bet kai jos pasitaikydavo, pavyzdžiui, sukeltos salmonelės bakterijų, būdavo labai aukšta temperatūra, ir vėmimas, ir viduriavimas, vaikų išvaizda kitokia būdavo, per valandą kitą tikrai nepagerėdavo.

Todėl labiau manyčiau, kad tai virusinė infekcija. Matau, kad aplinkoje yra nemažai sergančių, iškrenta kolektyvai, bet jie paprastai serga po vieną dieną.“

Pirmas apie viruso protrūkį trečiadienį paskelbė portalas LRT.lt.

Dažniau puola šaltuoju metų laiku

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad nora ar rota virusų sukeliamos žarnyno infekcijos yra dažnai vartojama medicininė sąvoka, tačiau daugeliui žmonių šios ligos yra geriau žinomos kaip „skrandžio gripas“.

Nacionalinės visuomenės sveikatos duomenimis, šių metų liepos mėnesį buvo užregistruota 783 žarnyno infekcinės ligos atvejai, iš jų 465 bakterinės kilmės žarnyno infekcijos ir 279 virusinės kilmės žarnyno infekcijos atvejai, tačiau, palyginus su praėjusiais metais, šiemet susirgimų yra 16 proc. mažiau.

Pasak V. Bajoriūnienės, žarnyno infekcijos registruojamos ištisus metus, tačiau virusinės kilmės susirgimų paprastai daugiau fiksuojama šaltuoju metų laiku.

NVSC primena, kad pirmieji norovirusinės infekcijos požymiai paprastai pasireiškia po 24–48 val. trunkančio inkubacinio periodo. Liga gali pasireikšti vienkartiniu ar daugkartiniu vėmimu, viduriavimu, pykinimu, pilvo skausmu.

Nepaisant to, kad ligos požymiai gali būti sunkūs, jie paprastai praeina po 12–72 val. Mažiems vaikams ir senyvo amžiaus asmenims ligos simptomai gali užtrukti 4–6 dienas. Apie 10 proc. susirgusiųjų, kuriems būtinas skysčių ir elektrolitų atstatymas – hospitalizuojami. Mirties atvejai dėl norovirusinės infekcijos yra labai reti, pasitaikantys ilgalaikio gydymo ir slaugos sveikatos priežiūros įstaigose.

Kaip apsisaugoti?

Rankų plovimas (nuotr. Shutterstock.com)

Skiepų nuo norovirusinės infekcijos nėra. Todėl profilaktikos pagrindas yra rankų higiena, saugus maistas ir vanduo.

Ypatingą dėmesį rankų higienai ir paviršių valymui bei dezinfekcijai reikėtų skirti susirgusiojo šeimoje, vaikų ugdymo įstaigose, socialinės globos įstaigose, ligoninėse.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai rankų plovimo metu turi būti prižiūrimi suaugusiųjų (auklėtojų).

Kūdikių rankos plaunamos suaugusiųjų rankų plovimui skirtoje praustuvėje arba valomos drėgna servetėle ir nusausinamos popieriniu vienkartiniu rankšluosčiu. Rankų nusausinimui rekomenduojamos vienkartinio naudojimo priemonės. Daugkartinio naudojimo rankšluosčiai nerekomenduojami, nes padidina riziką pakartotinam rankų užteršimui.