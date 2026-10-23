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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokurorė nurodė tirti smurtą Plungės mokyklos sporto aikštyne: policija anksčiau atsisakė imtis veiksmų

2026-10-23 15:03 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 15:03
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Prokurorė nurodė tirti galimą smurtą prieš nepilnametę, policijai anksčiau atsisakius tai daryti, nes pareigūnas įvykį kvalifikavo kaip viešosios tvarkos pažeidimą, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Smurtas, teisė (tv3.lt koliažas)

Prokurorė nurodė tirti galimą smurtą prieš nepilnametę, policijai anksčiau atsisakius tai daryti, nes pareigūnas įvykį kvalifikavo kaip viešosios tvarkos pažeidimą, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Klaipėdos apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl spalio 5 dieną Plungėje įvykusio incidento, kai tarp paauglių kilo konfliktas, per kurį galimai nukentėjo nepilnametė mergina.

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Pareiškimą išnagrinėjęs Plungės rajono policijos komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūnas šį įvykį kvalifikavo kaip galimą viešosios tvarkos pažeidimą, už kurį baudžiamoji atsakomybė kyla sulaukus 16 metų.

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Prokurorė nurodė tirti smurtą prieš nepilnametę, policijai prieš tai atsisakius tai daryti

Todėl spalio 14 dieną policija nutarė ikiteisminio tyrimo nepradėti, nes įvykyje galimai dalyvavę asmenys yra jaunesni nei įstatyme nurodyta amžiaus riba.Tačiau Klaipėdos apylinkės prokurorė Liudmila Paulienė, įvertinusi surinktą pirminę medžiagą, panaikino šį nutarimą, konstatavusi, kad policija sprendimą priėmė neišsiaiškinusi visų reikšmingų įvykio aplinkybių.

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Prokurorės vertinimu, tai, kad galimai smurtą naudoję nepilnamečiai nėra sulaukę baudžiamosios atsakomybės amžiaus, savaime nepaneigia būtinybės išsamiai įvertinti visų įvykio aplinkybių.

L. Paulienė pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo viešosios tvarkos pažeidimo, per kurį naudotas smurtas.

Anot pareiškimo, mokyklos sporto aikštyne Plungėje trys nepilnametės merginos tampė nukentėjusiąją už plaukų, parvertė ant žemės, mušė bei grasino. Pirminiais duomenimis, šį įvykį stebėjo ir filmavo ne viena dešimtis kitų nepilnamečių.

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Dėl šio įvykio nepilnametės mama kreipėsi į Plungės rajono policijos komisariatą.

Pasak prokuratūros, tyrimo metu bus siekiama išsamiai ištirti nukentėjusiosios patirtus sužalojimus, įvertinti žalą, nustatyti visus įvykyje dalyvavusius asmenis, jų veiksmus ir vaidmenį įvykio metu.

Taip pat bus tikrinama versija, ar prieš nepilnametę panaudotas smurtas galėjo būti suplanuotas iš anksto, ar prie jo organizavimo galėjo prisidėti daugiau asmenų.

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