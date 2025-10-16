Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokurorė: „Grigeo Klaipėda“ išleistų nuotekų užterštumas aplinkosaugines normas viršijo 166 kartus

2025-10-16 14:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 14:38

Valstybinį kaltinimą „Grigeo Klaipėda“ byloje palaikanti prokurorė Gina Skersinskytė teigia, kad minėtos bendrovės išleistų nuotekų užterštumas aplinkosaugines normas viršijo 166 kartus.

„Grigeo Klaipėda“ taršos byla BNS Foto

Valstybinį kaltinimą „Grigeo Klaipėda“ byloje palaikanti prokurorė Gina Skersinskytė teigia, kad minėtos bendrovės išleistų nuotekų užterštumas aplinkosaugines normas viršijo 166 kartus.

REKLAMA
0

Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje „Grigeo Klaipėda“ byloje dėl Kuršių marių taršos ketvirtadienį pradėtos sakyti baigiamosios kalbos. 

„Išleistų nuotekų užterštumas aplinkosaugines normas viršijo 166 kartus“, – savo baigiamojoje kalboje sakė G. Skersinskytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot prokurorės, byloje surinkti duomenys rodo, jog bendrovė „Grigeo Klaipėda“, išleisdamas nuotekas į aplinką, nepaisė jai išduotame leidime numatytų reikalavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Bendrovė vykdė gamybą, grubiai pažeisdama aplinkosauginius reikalavimus. (...) Bendrovės nuotekose rasta pavojingų medžiagų, kurių išleisti bendrovė negalėjo“, – dėstė G. Skersinskytė.

REKLAMA

Ji teigė, kad į aplinką iš įmonės išleistose nuotekose rasta įvairių teršalų, tarp kurių – alyva, sieros rūgštis, azotas ir panašiai.

Šios visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukusios baudžiamosios bylos kaltinamąjį aktą sudaro daugiau nei 300 lapų. Kaltinimai byloje pateikti 14 fizinių asmenų ir vienam juridiniam asmeniui – įmonei „Grigeo Klaipėda“.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp kaltinamųjų – „Grigeo“ grupės pagrindinis akcininkas Gintautas Pangonis, dabartinis įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios bendrovės vadovai. Jie kaltinami tuo, kad veikdami organizuota grupe piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos taisykles, klastojo dokumentus.

Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas, kilus įtarimams, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su nuotekų tvarkymu susiję „Grigeo Klaipėda“ dokumentai gali būti klastojami.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Byloje gamtai padarytą turtinę žalą nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, jis „Grigeo Klaipėda“ pareiškė daugiau nei 48 mln. eurų siekiantį civilinį ieškinį.

Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių modernizavimą atsakingi buvę bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimu nuo atsakomybės byloje yra atleisti. 

„Grigeo Klaipėda“ dėl išleistų teršalų yra prisiėmusi atsakomybę ir įsipareigojusi iš Kuršių marių pašalinti visus jai inkriminuojamus teršalus.

Ikiteisminis tyrimas baigtas 2021 m. rugpjūtį, o baudžiamoji byla perduota teismui 2022 m. sausį.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų